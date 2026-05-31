به گزارش خبرنگار مهر، فئودور داستایوفسکی از مطرحترین نویسندگان تاریخ ادبیات جهان است که آثار وی به زبانهای مختلف ترجمه و از روی برخی از آنها تولیدات هنری دیگری نظیر فیلم، تئاتر و سریال تلویزیونی شکل گرفته است. «ابله» از جمله آثار این نویسنده شهیر روسی است که در سال ۱۸۶۹ منتشر شده است.
در ایران نیز علاوه بر تولید آثار سینمایی و تئاتری بر اساس برخی از کتابهای داستایوفسکی، ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر ایران که در عرصه نویسندگی و کارگردانی نمایشهای رادیویی هم فعالیت مستمر و حرفهای دارد، به سراغ «ابله» رفته و این اثر ادبی را در قالب نمایشی رادیویی در ۱۴ قسمت کارگردانی کرده است.
تنظیم «ابله» برای رادیو توسط سیمین بنایی انجام شده و ایوب آقاخانی علاوه بر کارگردانی، به عنوان گوینده این نمایش رادیویی هم حضور دارد.
محمدرضا قبادیفر افکتور، محمدرضا محتشمی صدابردار و علی بهرامی تهیهکننده «ابله» هستند.
در دومین قسمت نمایش رادیویی «ابله» به ترتیب اجرا، امیر منوچهری، مهدی نمینیمقدم، احمد هاشمی، مونا صفی، معصومه عزیزمحمدی، نوشین حسنزاده، ابوالفضل شاهبهرامی، به ایفای نقش میپردازند.
پرنس میشکین منتظر ملاقات با کلنل آپانچین است. کلنل او را میپذیرد. پرنس قصدش از ملاقات را اعلام حضور مجددش در روسیه عنوان میکند. پرنس هیچ درخواستی از کلنل ندارد ولی کلنل گمان میکند که پرنس خواستهای دارد. وی درباره گذشته ۴ ساله حضور خود در سوئیس برای کلنل صحبت میکند و میگوید علاقهاش به معاشرت با کلنل و مادام آپانچین همسر او است زیرا مادام از تنها بازماندگان خاندان میشکین است.
کلنل به پرنس میگوید که هیچ نسبتی با هم ندارند و پرنس هم بلافاصله تصمیم به رفتن میگیرد ولی کلنل از او میخواهد که منتظر بماند تا با مادام ملاقات کند و پرنس میپذیرد.
گانیا که خانوادهاش دارای یک آپارتمان است که به دلیل شرایط مالی پدر خانواده مجبور به اجاره اتاقها هستند، در نزد کلنل آپانچین فعالیت میکند و گویا دلبسته ناستازیا فیلیپونا است ولی ... .
با هم دومین قسمت نمایش رادیویی «ابله» را با مدت زمان ۲۳ دقیقه و ۲۶ ثانیه بشنویم.
