تصویب اصلاحیه کلیات بودجه با روش جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا تاجگردون در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور گفت: ما تغییری در روش بررسی لایحه بودجه سنواتی ایجاد کردیم. در سال‌های گذشته بررسی بودجه بدین شکل بود که کلیات همراه با منابع و مصارف بررسی می‌شد و مجلس به کلیات آن رأی می‌داد. در ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس که اصلاح شد، مجلس به گزارش کلیات رأی می‌دهد و بعد از گزارش کلیات، کمیسیون تلفیق وارد بررسی منابع شده و بعد از آن مصارف بررسی خواهد شد بنابراین عمده مطالب و پیشنهادات نمایندگان در مرحله بعد بررسی خواهد شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ کل کشور در مجلس دوازدهم ادامه داد: در گزارش قبلی کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس، این کمیسیون بابت چند ایراد کلان، از جمله بحث افزایش حقوق، مشخص شد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کم است که ما با استناد آن کلیات بودجه را نپذیرفتیم و آن را اصلاح کردیم. البته از دولت نیز نظر خواستیم که دولت نظر داد که کمک خواهد کرد.

وی افزود: موضوع بعدی افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده بود. با توجه به شرایط تورم در کشور، این افزایش دو درصدی، باعث افزایش تورم خواهد شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مواردی را در این خصوص بیان کردند که درست بود. در شرایطی که مصرف خصوصی پایین بوده و سرمایه گذاری در کشور با کاهش مواجه شده است و از طرفی مصرف عمومی بالا است، باعث شد که دو درصد را کم کنیم.

تاجگردون بیان کرد: در موضوع کالابرگ نیز مجلس تصمیمات لازم جهت بهبود شرایط معیشتی مردم اتخاذ خواهد کرد که ناظر به مرحله دوم بررسی بودجه است. در خصوص اصلاح سه موضوع مهم گندم، ما به التفاوت نرخ ارز و نرخ سوخت، اتفاق نظر وجود دارد تا اصلاحات لازم صورت گیرد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ کل کشور در مجلس اظهار کرد: البته ما هستیم که تصمیم گیری می‌کنیم. مسائل مطرح شده توسط مخالفان در خصوص صندوق‌های بازنشستگی و یارانه‌ها در مرحله بعدی بررسی بودجه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ادامه دارد