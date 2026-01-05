به گزارش خبرگزاری مهر، امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ یکصد و سی و چهارمین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی برگزار شد.

در این جلسه سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم از نهایی شدن بازار توافقی خبر داد و گفت، تالار اول با تالار دوم یکی شد.

وی افزود، ارز دولتی ۲۸.۵۰۰ فقط برای تأمین دارو تخصیص داده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تالار اول محلی برای تأمین ارز ۲۸.۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی از جمله واردات نهاده دامی، مواد اولیه شیر خشک و… بود که از این پس این کالاها با ارز توافقی وارد خواهد شد.