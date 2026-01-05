  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۰۶

مدنی‌زاده: ارز ۲۸۵۰۰ تومانی فقط برای واردات دارو تخصیص می‌یابد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از نهایی شدن تالار اول و دوم خبر داد و گفت: ارز ۲۸۵۰۰ تومانی فقط برای واردات دارو تخصیص می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ یکصد و سی و چهارمین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی برگزار شد.

در این جلسه سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم از نهایی شدن بازار توافقی خبر داد و گفت، تالار اول با تالار دوم یکی شد.

وی افزود، ارز دولتی ۲۸.۵۰۰ فقط برای تأمین دارو تخصیص داده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تالار اول محلی برای تأمین ارز ۲۸.۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی از جمله واردات نهاده دامی، مواد اولیه شیر خشک و… بود که از این پس این کالاها با ارز توافقی وارد خواهد شد.

فاطمه امیر احمدی

    • مالباخته ۹۹ IR ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      2 0
      پاسخ
      تنها راه نجات اقتصاد برگرداندن اعتماد مردم هست تا دنبال طلا و دلار نروند اون هم با بورس ۳ درصدی نمیشه دامنه نوسان ۳ درصدی فقط نوسان می کنه سود نداره
    • IR ۰۷:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      0 0
      پاسخ
      فقط برای رانت خوارهای دارویی
    • IR ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      0 0
      پاسخ
      جناب مدنی زاده مالباختگان 99 هنوز به اصل سرمایه خودشون نرسیده اند!
    • IR ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      0 0
      پاسخ
      جناب مدنی زاده مالباختگان 99 هنوز به اصل سرمایه خودشون نرسیده اند!

