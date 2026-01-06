نجف زاده:متخلفان اقتصادی آذربایجان غربی ۲۰ هزارمیلیارد ریال جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی، حسین نجف زاده در این زمینه اظهار کرد: از ابتدای امسال ۲۲ هزار و ۱۳۸ فقره پرونده تخلفاتی در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان به شعب تعزیرات حکومتی استان وارد و به ۲۱ هزار و ۲۹۱ فقره از این پرونده‌ها رسیدگی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: از این تعداد پرونده ۱۴ هزار و ۲۸۱ فقره پرونده با محکومیت هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال مربوط به بخش کالا و خدمات، پنج هزار و ۷۵۶ فقره پرونده با محکومیت ۱۹ هزار و ۴۱۱ میلیارد ریال مربوط به بخش قاچاق کالا و ارز و هزار و ۲۵۴ فقره پرونده با محکومیت ۷۰ میلیارد و ۸۰۹ میلیون ریال مربوط به حوزه بهداشت، دارو و درمان می‌باشد که در مجموع رسیدگی به این پرونده‌ها متخلفان اقتصادی به پرداخت ۲۰ هزار و ۸۴۴ میلیارد و ۸۱۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

نجف زاده همچنین از صدور مجازات‌های غیر نقدی از قبیل ضبط کالاها و ارز قاچاق و خودروهای حامل کالای قاچاق، تعطیلی و پلمپ واحدهای متخلف، نصب پارچه و ممهور نمودن پروانه واحدهای متخلف به مهر تخلف، حبس بدل از جزای نقدی برای برخی از متخلفان خبر داد.

به گفته نجف زاده واحدهای گشت مشترک سیار تعزیرات حکومتی همچنین با حضور میدانی در سطح بازار به همراه دستگاه‌های نظارتی و متولیان بازار از ابتدای امسال ۲ هزار و ۶۶۵ اکیپ گشت تشکیل و از تعداد ۱۵ هزار و ۶۴۹ واحد بازرسی و در فرایند این بازرسی‌ها به ۶ هزار و ۶۵۳ واحد صنفی پرونده تخلفاتی تشکیل و متخلفان در شعب تعزیرات حکومتی استان به پرداخت ۳۵۴ میلیارد و ۳۲۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

محکومیت قاچاقچی پوشاک در ارومیه

نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۱۸۱ ثوب بلوز و ۴۰ دست کت و شلوار خارجی به ارزش یک میلیارد و ۳۲۷ میلیون ریال در شعبه ششم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط پوشاک کشف شده متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۳۲۷ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

وی ادامه داد: شعبه همچنین بابت خودروی حامل کالای قاچاق مبلغ یک میلیارد و ۳۲۷ میلیون ریال به جریمه صادره اضافه در مجموع متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۵۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

نجف زاده گفت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان محموله قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

ضبط ۶ دستگاه ماینر قاچاق در ارومیه

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از محکومیت ۲ میلیارد و ۶۲۴ میلیون ریال جزای نقدی برای نگهداری غیرمجاز ماینر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: پرونده نگهداری غیرمجاز ۶ دستگاه ماینر قاچاق و یک دستگاه مودم به ارزش یک میلیارد و ۳۱۲ میلیون ریال در شعبه ششم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط ماینرهای کشف شده متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۲۴ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته نجف زاده مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان ماینرهای قاچاق را در بازرسی از یک واحد سنگبری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.