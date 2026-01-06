لیلا محمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند شکل‌گیری این شعبه اظهار کرد: تأسیس بنیاد ایران‌شناسی شعبه استان زنجان در شهریورماه ۱۴۰۱ و استقرار آن در خانه تاریخی بهمنی، گامی مؤثر در راستای انسجام‌بخشی و ایجاد تعامل میان نهادهای فرهنگی، دانشگاهی، پژوهشگران، استادان، سازمان‌های مردم‌نهاد و فرهیختگان استان بوده است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های بنیاد بر اساس اهداف مندرج در اساسنامه دنبال می‌شود، افزود: آموزش و توانمندسازی علمی، گردآوری و سامان‌دهی داده‌ها، مستندسازی، ترویج و انتشار علمی، شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای، مشاوره علمی و فرهنگی و تولید دانش بومی، از مهم‌ترین مأموریت‌های این شعبه به‌شمار می‌آید.

تدوین دانشنامه جامع استان زنجان؛ اقدامی زیربنایی و ماندگار

محمدی با تأکید بر اهمیت تدوین دانشنامه جامع استان زنجان تصریح کرد: این دانشنامه به‌عنوان یک پروژه راهبردی، با انجام مکاتبات اداری، تهیه پروپوزال علمی و ایجاد زیرساخت تخصصی از طریق تشکیل ۱۳ کمیته علمی در سطح استان آغاز شده و تأییدیه رسمی معاونت پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی مرکز برای تألیف آن تحت نظارت تهران اخذ شده است.

وی ادامه داد: هدف از تدوین این دانشنامه، گردآوری و ثبت دقیق ابعاد تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و معرفی مفاخر استان زنجان است تا مرجعی معتبر برای حفظ هویت تمدنی استان و انتقال آن به نسل‌های آینده فراهم شود.

معرفی دستاوردهای علمی و حمایت از پژوهشگران بومی

رئیس بنیاد ایران‌شناسی زنجان در ادامه گفت: رونمایی از کتاب‌های حوزه تاریخ‌نگاری محلی زنجان و ایران، معرفی پژوهشگران برتر استان و شهرستان‌ها و ایجاد بستر ارتباطی میان نخبگان علمی و نهادهای پژوهشی، از جمله اقداماتی است که در راستای حمایت از دانش بومی انجام شده است.

محمدی با اشاره به فعالیت‌های آموزشی بنیاد بیان کرد: برگزاری کارگاه‌هایی در حوزه گویش‌شناسی و روش گردآوری گویش‌ها، شیوه‌های تدوین و نگارش تاریخ محلی، سندشناسی و سندخوانی، بررسی تاریخی و جغرافیایی مناطق تات‌نشین قزوین و زنجان و تبیین نقش علمای زنجان در انقلاب مشروطه، از جمله برنامه‌هایی بوده که با استقبال دانشگاهیان و علاقه‌مندان مواجه شده است.

وی با اشاره به برگزاری رویدادهای فرهنگی و علمی افزود: برگزاری نشست «از سلطانیه تا فلورانس؛ تاریخ معماری از پنجره تاریخ ساخت»، مشارکت در رویداد هنری «جوانه» در حوزه جوانی جمعیت، و همکاری در برگزاری همایش‌های ملی همچون همایش ملی حکیم احمد بن فارس زهراوی کرسفی، بخشی از فعالیت‌های فرهنگی این شعبه است.

محمدی همچنین به همایش‌ها و بزرگداشت‌ها اشاره کرد و گفت: برگزاری دومین همایش ملی سکونتگاه‌های انسانی ایران با محوریت زنجان و خرم‌دره با نمایه مقالات در ISC و سیویلیکا، بزرگداشت شیخ شهاب‌الدین سهروردی، گرامی‌داشت روز ملی زنجان در دو سال متوالی، بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی در گنبد سلطانیه، از جمله برنامه‌های شاخص بنیاد بوده است.

تشکیل ۱۳ کمیته علمی در سطح استان زنجان

رئیس بنیاد ایران‌شناسی زنجان با اشاره به ساختار علمی بنیاد اظهار کرد: تشکیل ۱۳ کمیته علمی تخصصی شامل شش کمیته در شهرستان زنجان و هفت کمیته در شهرستان‌های خدابنده، خرم‌دره، ماهنشان، طارم، ایجرود و ابهر، از اقدامات مهم این شعبه است که پیش از ابلاغ رسمی اساسنامه در بهمن ۱۴۰۲ آغاز شده و پس از ابلاغ، فعالیت آن‌ها رسمیت یافته است.

وی افزود: این کمیته‌ها ساختاری نوپا در سطح کشور دارند و اعضای آن‌ها بدون انتفاع مالی و در قالب مسئولیت اجتماعی فعالیت می‌کنند. صدور احکام نهایی مسئولان کمیته‌ها نیز منوط به ارزیابی عملکرد آن‌هاست.

محمدی از انعقاد تفاهم‌نامه با انجمن ایرانی تاریخ شعبه زنجان و اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان خبر داد و گفت: توسعه همکاری با انجمن‌ها و نهادهای علمی و فرهنگی استان با هدف هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌های پژوهشی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به برنامه‌های آتی بنیاد خاطرنشان کرد: بر اساس ابلاغیه معاونت پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی، برگزاری «همایش ملی تاریخ، فرهنگ و هنر استان زنجان» اولویت اصلی شعبه است که با رویکرد شهرستان‌محور، از طریق پیش‌همایش‌های استانی و با مشارکت فرمانداری‌های هفت شهرستان، در هفته پژوهش سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.