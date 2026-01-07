تجمعات محدود صنفی در خراسان رضوی چه خبر بود؟

به گزارش خبرنگارمهر، روز سه شنبه تجمعات محدود و پراکنده‌ای از سوی برخی کسبه و اصناف در شهرهای مشهد، سبزوار، نیشابور و تربت‌حیدریه برگزار شد که محور اصلی آن، مطالبه ثبات بازار، کنترل گرانی و وضعیت معیشتی عنوان شده است.

بر اساس گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر، در مشهد ابتدا تعدادی از کسبه خیابان مدرس با تعطیلی مغازه‌های خود، تجمعی آرام با حضور حدود ۵۰ نفر برگزار کردند، محور اصلی این تجمع، درخواست برای مقابله با افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی بازار بود.

همچنین در بازه زمانی ظهر تا عصر سه شنبه، بازار رضا و خیابان ۱۷ شهریور شاهد تجمع برخی کسبه بود که با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین صنفی از جمله «گرانی حق ما نیست»، مطالبات خود را مطرح کردند.

با توجه به حضور گسترده زائران و عابران در این محدوده، تفکیک جمعیت معترض از شهروندان عادی دشوار بود.

دقایقی پیش از اذان مغرب، تجمعی دیگر در محدوده میدان ۱۷ شهریور برگزار شد که در ادامه، برخی افراد با طرح شعارهای سیاسی تلاش کردند فضا را از مطالبات صنفی خارج کنند.

این تجمع تا تاریک شدن هوا ادامه داشت و نهایتاً با حضور و مدیریت نیروهای انتظامی، بدون بروز درگیری خاصی پایان یافت.

پس از آرام شدن فضا در میدان ۱۷ شهریور، گزارش‌ها از تجمع حدود ۲۰۰ نفر از کسبه در بلوار توس مشهد حکایت داشت که این تجمع نیز در چارچوب مطالبات اقتصادی و معیشتی برگزار شد.

همزمان، شهرهای سبزوار، نیشابور و تربت‌حیدریه نیز شاهد تجمعات محدود و پراکنده بودند.

در سبزوار، حدود ۲۰۰ نفر از شهروندان و کسبه تجمع کردند که در این تجمع نیز برخی افراد با سر دادن شعارهای سیاسی تلاش برای برهم‌زدن آرامش داشتند.

در تربت‌حیدریه نیز تجمع محدودی برگزار شد که با حضور افراد معدود و طرح شعارهای خارج از چارچوب مطالبات صنفی، جمعیت متفرق شد.

خبرنگاران مهر همچنین از برگزاری تجمعی کوتاه و پراکنده در نیشابور در شامگاه سه شنبه خبر دادند.

بخش عمده تجمعات با مطالبات اقتصادی و معیشتی اصناف شکل گرفته و در مواردی، حضور عناصر غیرهمسو با مطالبات صنفی تلاش‌هایی برای سیاسی‌کردن فضا داشته است که با مدیریت میدانی، تجمعات بدون گسترش و درگیری پایان یافته است.