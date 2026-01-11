به گزارش خبرنگار مهر، محمد سبزه زاری ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اعلام کرد که تا فردا جوی پایدار در استان حاکم خواهد بود و مه یا مه رقیق در اغلب مناطق، به ویژه جاده‌های مواصلاتی، وجود خواهد داشت.

وی افزود: از اواخر روز دوشنبه، خوزستان تحت تأثیر یک سامانه بارشی قرار می‌گیرد که تا اواخر روز چهارشنبه، رگبار، رعد و برق و وزش باد متوسط تا شدید را در اغلب نقاط استان، به ویژه شمال، شمال شرقی، شرق و ارتفاعات به همراه خواهد داشت. همچنین بارش تگرگ در مناطق مستعد و بارش برف در ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.

سبزه زاری همچنین هشدار داد که شمال خلیج فارس در این ایام مواج همراه با رگبار و رعد و برق خواهد بود.