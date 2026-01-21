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۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶

عباسی: رسانه سنگر حق و بصیرت انقلاب است

عباسی: رسانه سنگر حق و بصیرت انقلاب است

کرمانشاه - مسئول بسیج رسانه کرمانشاه در اختتامیه نهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان رسانه را سنگر حق و قلم خبرنگار را سلاح بصیرت دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر عباسی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین اختتامیه نهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان، با تأکید بر جایگاه خبرنگاران به عنوان معمار گفتمان انقلاب اسلامی گفت: این جشنواره صرفاً یک رویداد نیست، بلکه فریادی علیه تحریف و سکوت در برابر ظلم است.

وی با یاد و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای رسانه و شهدای دفاع مقدس دوازده روزه افزود: رسانه دیگر یک شغل نیست، بلکه یک رسالت و تکلیف است و خبرنگار باید حقیقت را از سانسور و تحریف نجات دهد و پرچم انقلاب را در عرصه روایت جهانی برافراشته نگاه دارد.

عباسی تأکید کرد: امروز رسانه‌های پراکنده و جزیره‌ای کارآمد نیستند و نیازمند هم‌افزایی، شبکه‌سازی نظام‌مند و جریان‌سازی هوشمندانه هستیم تا جبهه عظیم رسانه‌ای انقلاب اسلامی شکل گیرد.

وی با بیان اینکه مسیر رسانه‌ای سخت است و موانع فراوان دارد، افزود: این دشواری‌ها نشانه پایان راه نیست بلکه نزدیک شدن به قله آگاهی و اقتدار روایت است و خبرنگار انقلابی در سختی‌ها جریان‌ساز می‌شود.

مسئول بسیج رسانه کرمانشاه در پایان با تجلیل از خانواده‌های شهدای رسانه گفت: ما روایتگران حقیقت هستیم و نه عقب می‌نشینیم، نه خاموش می‌شویم و نه میدان را واگذار می‌کنیم و امیدواریم پرچم حقیقت برای همیشه بر بلندای قله روایت برافراشته بماند.

کد مطلب 6727172

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