روشن: استقلال با «ساپینتو» به بن بست رسیده/ دو بازیکن افتضاح بودند!

حسن روشن در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز تاسف از حذف تیم فوتبال استقلال در مرحله یک هشتم نهایی لیگ سطح دو آسیا در مورد دلایل شکست برابر الحسین اردن و تاثیر ریکاردو ساپینتو در این عملکرد پرانتقاد توضیح داد.

ساپینتو نشان داد چقدر ناکارآمد است

روشن در گفتگو با خبرنگار مهر در این مورد گفت: همانند دور رفت در بازی برگشت هم باختیم تا از لیگ قهرمانان حذف شویم. ابتدای بازی خوب بودیم و به گل هم رسیدیم اما هرچه از زمان بازی گذشت حریف بیشتر به نقاط ضعف استقلال پی برد و توانست به گل دست پیدا کند. استقلال به گل دوم رسید و تا حدودی امیدوار شد اما بی برنامگی استقلال و ضعف های زیاد باعث شد تا در پایان شکست را پذیرا شده و حذف شود تا ساپینتو نشان دهد که یک مربی ناکار آمد است و باید مدیران استقلال هر چه زودتر در مورد او تصمیم گیری کنند.

این بار چه بهانه ای دارد

وی با انتقاد شدید از عملکرد ضعیف ساپبنتو گفت: سرمربی پر ادعای استقلال این بار چه بهانه ای برای توجیه شکست دارد و می‌خواهد گناه باخت را به گردن چه کسی بیاندازد و خود را بی گناه جلوه دهد. یک مربی ضعیف با کارنامه ضعیف‌تر بلای جان استقلال شده و با او استقلال به جایی نخواهد رسید. استقلال با ساپینتو به بن بست رسیده و بعید می‌دانم در لیگ برتر و جام حذفی هم بتواند به قهرمانی برسد. حالا دیگر هواداران هم از او به هیچ وجه راضی نیستند و اعتقاد دارم تا شعار حیا کن رها کن را از سوی هواداران نشنیده خودش زودتر اقدام به رفتن کند.

جنپو و نازون افتضاح بودند

کارشناس فوتبال در خصوص عملکرد بازیکنان خارجی استقلال گفت: تنها یاسر و منیر خوب بودند و توانستند عملکرد موفقی داشته باشند. جنپو و نازون افتضاح بودند و به درد بازی در محلات هم نمیخورند و تنها پول باشگاه را به باد داده اند. آشورماتف هم ضعیف شده و دیگر نمی‌توان به او در خط دفاع اعتماد کرد و باید کادر فنی از مدافعان دیگر در بازی های آینده استفاده کند.

از مهاجمان آبی گرم نمی شود/ مدافعان هم معلوم نیست در تمرینات چه می کنند

روشن با انتقاد از عملکرد خط دفاع و حمله استقلال گفت : خط حمله استقلال که گل نزن بوده و تا پایان فصل هم بعید است آبی از مهاجمان برای استقلال گرم شود. یک خط حمله ضعیف که فقط دوندگی دارند و اصلا چارچوب شناس نیستند و این معضل گلزنی تا پایان فصل در استقلال باقی خواهد ماند. در خط دفاع هم رستم مدتهاست ضعیف شده و هماهنگی لازم بین مدافعان نیست و ما نمی‌دانیم آنها درتمرینات چه می‌کنند که این قدر پراشتباه و بی تفاوت هستند. اگر این معضلات حل نشود باز هم از این شکست ها برای استقلال ادامه خواهد داشت.

ساپینتو باید جوابگو باشد

روشن با انتقاد از عملکرد ساپینتو و کسب نتایج ضعیف این سرمربی پرتغالی گفت: ساپینتو یک مربی ضعیف و بدون برنامه است. او نه با ترکیب خوب به زمین می‌رود، نه تعویض های خوبی انجام می‌دهد و نه وقتی تیمش از حریف عقب می‌ماند یک راهکاری برای موفقیت دارد. او یک دستیار خوب و فنی هم در کنار خود ندارد تا با او مشورت کند. سرمربی استقلال تنها کنار زمین بالا و پایین می پرد که هرگز با این روش در استقلال موفق نخواهد بود و بهتر است هرچه زودتر در مورد این مرد پرتغالی تصمیم گیری شود.

مدیران استقلال یک تصمیم درست بگیرند

وی در پایان خاطر نشان کرد : هیچ کدام از طرفداران استقلال از نتایج ساپینتو راضی نیستند و قطعا اعضای هیئت مدیره و مسولان هلدینگ هم ناراضی هستند و می‌دانند که با این سرمربی ناموفق بعید است استقلال به قهرمانی برسد پس بهتر است مدیران هلدینگ به همراه مسولان استقلال‌ هر چه زودتر یک تصمیم درست و منطقی و به دور از احساس در مورد ساپینتو بگیرند. استقلال نیاز به آرامش و خون تازه دارد بنابراین باید تصمیمی گرفته شود که استقلال متضرر نشده و با آرامش در لیگ به کارش ادامه دهد.