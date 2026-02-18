خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، زینب رازدشت: رویداد ملی «هفته بازی؛ هفتخوان» با حضور فعالان صنعت بازیهای رایانهای، بازیسازان، ناشران و جمعی از مسئولان فرهنگی، در برج میلاد تهران و به همت بنیاد ملی بازیهای رایانهای، با همکاری سازمان صداوسیما و مجموعه برج میلاد در حال برگزاری است.
این رویداد با هدف تمرکزبخشی به برنامهها و ظرفیتهای صنعت بازی دیجیتال کشور برگزار شد؛ این بار گیمرها و بازیسازان میهمان برج میلاد بوده که البته سولههای مجاور برج میلاد در این روزها میزبان بخش نمایشگاهی رویداد «هفته بازی؛ هفتخوان» هستند.
نمایشگاه بازیهای رایانهای یکی از بخشهای رویداد ملی «هفته بازی؛ هفت خوان» در سه سالن جداگانه پذیرای بیش از ۵۹ غرفه از فعالان حوزه بازیسازی است.
با ورود به فضای نمایشگاه، نخستین چیزی که توجه را جلب میکند، سروصدای ناشی از هیجان حاضران لیگ سیمرغ است؛ بازیکنان این لیگ آنقدر هیجان داشتند که صدایشان از انتهای سوله به درب ورودی سوله میرسید.
بازی فقط سرگرمی نیست، بلکه یک افتخار است
محمد فاضلی دبیر دهمین جام قهرمانان بازی ویدیویی کشور (لیگ سیمرغ) گفت: از اواخر آبانماه، دهمین دوره جام قهرمان بازیهای ویدیویی کشور با عنوان «لیگ سیمرغ هفت خان» که بخشی از رویداد بزرگ هفت خوان است، آغاز به کار کرد. ما کار را با ۱۰ بازی موبایلی ایرانی شروع کردیم که تا به امروز، نزدیک به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر چه در رویدادهای آنلاین و چه در بخشهای حضوری ما شرکت کردهاند.
وی ادامه داد: شعار همیشگی ما این بوده است که بازی فقط سرگرمی نیست، بلکه یک افتخار است.
دبیر دهمین جام قهرمانان بازی ویدیویی کشور (لیگ سیمرغ) گفت: انشاءالله مسابقات فینال برای روز ۲۹ بهمن برنامهریزی شده و نفرات برتر را در آیین اختتامیه همان روز معرفی خواهیم کرد. بعضی از بخشها به صورت تکحذفی برگزار میشود که شرکتکنندگان مراحل را پشت سر میگذارند.
وی افزود: اتفاقی که اکنون در برج میلاد در حال برگزاری است، برای اولین بار در کشور است؛ ۴ بازی بینالمللی، ۱۰ بازی موبایلی ایرانی، نمایشگاه و جشنواره سرمایهگذاری، همه را در یک هفته گرد هم آوردهایم تا به عموم و مسئولان نشان دهیم این ظرفیت چقدر حیاتی است. میخواهیم نشان دهیم این صنعت چقدر قوی است.
کمی جلوتر که میروم شاهد جمعیتی از دانشآموزان مدرسهای هستم که با سروصدایشان هیجان خاصی را به نمایشگاه بخشیده بودند. در این میان بازیسازان جوان در کنار آثارشان ایستادهاند و بیشتر بازدیدکنندگان را نوجوانان و جوانانی تشکیل میدهند که مشغول بازی میشوند.
همچنین خانوادههایی نیز دیده میشوند که بههمراه فرزندان خود، چه در بازیهای دیجیتال و چه فیزیکی، شرکت کردهاند؛ نشانهای از اینکه جنبه ترویجی رویداد همچنان پابرجاست. البته در بخشی از این سوله، غرفهای با عنوان مهدکودک است که این امکان را به خانوادهها میدهد تا همزمان هم خودشان از فضای نمایشگاه بهرهمند شوند و هم آنکه کودکان و خردسالانشان در این مهدکودک ساعتی را مشغول باشند.
راهروهای سالنها با نظم خاصی غرفهآرایی شده و هر استودیو با طراحی بصری منحصربهفرد خود کوشیده هویت کاریاش را برجسته کند. در این میان شاهد چند شرکت بزرگ هستیم که به دعوت بنیاد ملی بازیهای رایانهای لبیک گفتند و حضور داشتند.
نهادهای مرتبط با بازی باید در تبلیغات نمایشگاه بازیها سهیم باشند
رامین شاهحسینی نماینده یکی از شرکتهای بزرگ حاضر در نمایشگاه گفت: عوامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای در برگزاری این نمایشگاه بسیار زحمت کشیدند و تلاششان قابل تقدیر است اما قدری این نمایشگاه به دلیل تبلیغات اندک خلوت است و شاید لازم بود ارگانهای دیگر هم در این مسیر همراهی بیشتری کنند و نمایشگاه را بیشتر تبلیغ کنند، مثلاً وزارت فرهنگ و ارشاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی یا سازمانهای دیگری که مرتبط با حوزه بازی هستند.
وی افزود: به نظرم هنوز خیلیها حتی نمیدانند چنین نمایشگاهی در حال برگزاری است؛ اگر از من بپرسید نگاه مسئولان به حوزه بازی چیست، صادقانه میگویم که متأسفانه بازی هنوز به چشم یک صنعت دیده نمیشود؛ صنعتی که میتواند درآمد، اشتغال و ارزش افزوده ایجاد کند. در عوض، بیشتر به عنوان یک سرگرمی ساده یا حتی در برخی موارد، به اشتباه، به چشم قمار نگاه میشود. برای همین نهتنها حمایت خاصی وجود ندارد، بلکه در بعضی موارد حتی مانع هم ایجاد میشود. این نوع نگاه باعث شده رشد این صنعت کند شود و فرصتهای زیادی از دست برود.
این بازیساز خاطرنشان کرد: شاید بعضی از نگاههای منفی به بازیها از نگرانیهای فرهنگی یا دینی ناشی میشود، اما در واقع اگر بازیها درست معرفی شوند، میتوانند ابزار فوقالعادهای برای آموزش، فرهنگسازی و تعامل اجتماعی باشند. نمایشگاهها فرصت خوبی هستند تا بازیسازها خود را معرفی کنند و مردم بیشتر با این صنعت آشنا شوند. اما وقتی تبلیغات کم باشد، طبیعی است که خیلیها اصلاً متوجه برگزاری چنین رویدادی نمیشوند.
شاهحسینی گفت: این نمایشگاه میتواند خانه گیمرها و بازیسازها باشد، چون تا جایی که من اطلاع دارم، ورود برای عموم رایگان بوده است و حتی غرفهها برای بازیسازان رایگان بود. بازیسازان باید از این فرصت استفاده میکردند تا خود را معرفی کنند. با این حال باز هم باید از بنیاد ملی بازیهای رایانهای تشکر کرد؛ چون با وجود تمام محدودیتها و کمبودها، تلاش زیادی برای برگزاری نمایشگاه انجام دادند.
استقبال جمعیت بیشتر معطوف به بازیهای پرتحرک و رقابتی است؛ غرفههایی که امکان تجربه بازیهای گروهی، مسابقهای یا واقعیت مجازی را فراهم میکنند، بازدیدکنندگان بیشتری دارند. بازیکنان، چه در رقابتهای فوتبالی و چه دیگر بازیهای دو یا چندنفره، نتیجه هر مرحله را با دقت دنبال میکنند و همین پیگیری، گاه به تشویقهای پرشور و هیاهوی دوستانشان میانجامد؛ فضاهایی که یادآور لحظات تماشای یک مسابقه زنده است. این صداها در آمیختن با موسیقیهای پرانرژی برخی غرفهها، شور و نشاطی دوچندان به بازدیدکنندگان میدهد.
هدف از برگزاری رویداد «هفتخوان بازی» فراهم کردن فضایی حرفهای و پویا برای همه نقشهای اکوسیستم صنعت بازیهای ویدیویی ایران بود؛ از ناشر و بازیساز گرفته تا بازیکن، سرمایهگذار و سایر فعالان این حوزه. دست اندرکاران این صنعت تلاش کردند تا موقعیتی برای شبکهسازی و معرفی آثار برتر ایجاد کنند و یادآوری کنند که صنعت گیم ایران هنوز زنده است و با قدرت مسیر خود را ادامه میدهد.
بنرهای بازیهای برتر در سطح شهر نصب شده است
احسان جازم، دبیر رویداد هفتخوان بازی گفت: تلاش کردیم نمایشگاه در سطح بینالمللی برگزار شود و حتی استیج بینالمللی طراحی کردیم تا به بازیسازان نشان دهیم در کنارشان هستیم و میخواهیم برای رسیدن به موفقیتهای موردنظرشان کمکشان کنیم.
وی افزود: شرکتهای بزرگ هم در نمایشگاه حضور دارند؛ مجموعههایی مانند «منچیکو»، «مدریک» و دیگر مجموعههای برتر. بیشتر فعالان صنعت آمدهاند، چون این فضا واقعاً برای خود صنعت گیم ساخته شده است. اصلاً بهدنبال مسائل سیاسی نیستیم و فقط میخواهیم به رشد این صنعت کمک کنیم؛ به نسل جدید و بازیسازان تازهنفس تا بتوانند جایگاه خود را پیدا کنند و به رشد مطلوب برسند.
دبیر رویداد هفتخوان بازی اظهار کرد: یکی از مهمترین اتفاقات این رویداد، کمک به تیمهای کوچک و بازیسازان مستقل بود. مجموع جوایز این رویداد ۱۰ میلیارد تومان است که با مساعدت دکتر افشین محقق شده و دقیقاً برای توانمندسازی و تبدیل بازیسازان انفرادی به تیم و شرکتهای دانشبنیان اختصاص یافته است.
وی یادآور شد: تاکنون بنرهای بازیهای برتر در سطح شهر و در بازارگاههایی مانند کافهبازار نصب شدهاند.
جازم در پایان گفت: هدف نهایی ما این است که اعلام کنیم صنعت گیم ایران زنده است و با قدرت مسیر خود را ادامه میدهد و همه نقشهای خصوصی و دولتی را دربرمیگیرد. در این رویداد بهدنبال ترویج نگرش خاصی نیستیم، بلکه تنها به تقویت این صنعت فکر میکنیم. برای خانوادهها نیز فضای سرگرمی و رستوران در نظر گرفتهایم تا عصرها در کنار فرزندان خود از نمایشگاه لذت ببرند.
اصلیترین چالشمان نبود ارتباط کافی با بازار بینالمللی است
آرمین حافظ نماینده یکی دیگر از شرکتهای بزرگ کشور و حاضر در نمایشگاه بازیهای رایانهای گفت: تمرکز اصلیمان در این شرکت روی فرهنگ و اساطیر ایران است. پیشتر بازی قصر پوران را ساخته بودیم که بر اساس داستان فرهاد و شیرین و بخشی از تاریخ ایران طراحی شده و بهتازگی بازی کماندار را منتشر کردیم؛یک بازی اکشن آنلاین با محوریت شخصیتهای اساطیری ایرانی.
وی افزود: امسال به نمایشگاه آمدهایم تا بیشتر با بازیسازها، سرمایهگذاران و بازیکنان ارتباط بگیریم. خوشحالیم که فضا برای تبادل ایده و تعامل فراهم شده است، حتی اگر استقبال عمومی کمتر از انتظار بوده باشد.
این بازیساز خاطرنشان کرد: مدتی است که در استودیو، تیم انیمیشن هم تشکیل دادهایم و علاوه بر بازی، در زمینه تولید انیمیشن و کمیک فعالیت داریم تا دنیای داستانهایمان را گستردهتر کنیم.
وی یادآور شد: البته یکی از چالشهای مهمی که با آن روبهرو هستیم، نبود ارتباط کافی با بازار بینالمللی است. مخصوصاً در زمینهی بازیهای PC و کنسولی که ورود به آن بازار دشوارتر است و مشکلات فنی و نشر بینالمللی بیشتری داریم.امیدواریم با همکاریها و ارتباطهایی که در این نمایشگاه شکل میگیرد، بتوانیم بخشی از این موانع را برطرف کنیم.
بهترین بازی سال از نظر مردم
امسال برای اولین بار، در جشنواره بازیهای ویدیویی، بخش نظرسنجی مردمی برای انتخاب «بهترین بازی سال از نظر مردم» را با همکاری پلتفرم روبیکا برگزار شد؛ این انتخاب به دلیل خدمات گسترده و حضور فعال قشر گیمر، استریمر و بازیساز در این پلتفرم و همچنین سوابق موفق آن در اجرای پویشهایی مانند «قهرمان من» صورت گرفت.
مشارکت مردم در این نظرسنجی در کمتر از ۱۰ روز بسیار فراتر از انتظار بود، بهطوری که آمار اولیه حکایت از ورود و شرکت بیش از ۳۰۰ هزار نفر داشت که این میزان استقبال برای یک موضوع تخصصی، نشاندهنده علاقه عمیق جامعه گیمینگ به مشارکت در این رویداد است و آمار نهایی ثبت آرا اعلام میشود.
در مجموع، رویداد «هفته بازی؛ هفتخوان» را میتوان گامی مثبت در مسیر حرفهایشدن صنعت گیم ایران ارزیابی کرد. این رویداد نشان داد که با وجود همه چالشها و محدودیتها، بازیسازان ایرانی همچنان با انگیزه و خلاقیت به مسیر خود ادامه میدهند. استقبال خانوادهها و بهویژه نوجوانان از نمایشگاه، بیانگر ظرفیت بالای این صنعت برای تبدیل شدن به یک رسانه تأثیرگذار و پرطرفدار است. اگرچه ضعف در تبلیغات و اطلاعرسانی، موجب کاهش بازدید عمومی نسبت به انتظارات شده بود، اما کیفیت آثار ارائهشده و حضور پررنگ استودیوهای معتبر، نویدبخش آیندهای روشن برای بازیهای رایانهای ایران است.
چشمانداز روشن در انتظار حمایت
آنچه در این رویداد بیش از پیش آشکار شد، ضرورت تغییر نگاه مسئولان به مقوله بازیهای دیجیتال است. صنعتی که میتواند همتراز با سینما و موسیقی، هم در عرصه فرهنگسازی و هم در حوزه اقتصاد و اشتغالآفرینی نقشآفرینی کند، نیازمند حمایت جدی و نگاهی فراتر از یک سرگرمی ساده است.
برگزاری چنین رویدادهایی اگر با برنامهریزی دقیقتر، اطلاعرسانی گستردهتر و حمایت مستمر همراه باشد، میتواند زمینهساز جهشی بزرگ در این عرصه شود. راهی که بنیاد ملی بازیهای رایانهای با برگزاری «هفتخوان» آغاز کرده، اگر با همراهی دیگر نهادهای فرهنگی و حاکمیتی تداوم یابد، بیتردید صنعت گیم ایران را به جایگاه شایسته خود در سطح منطقه و جهان نزدیکتر خواهد کرد.
