به گزارش خبرگزاری مهر، باخت شب گذشته پرسپولیس برابر خیبر خرمآباد و نمایش نهچندان قابل دفاع این تیم در هفتههای گذشته لیگ برتر، فضای تازهای از انتقاد را از نیمکت پرسپولیس شکل داده است. در چنین شرایطی، اظهارات اوسمار ویهرا پس از ثبت شکستی دیگر در کارنامهاش، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفت و برای بسیاری از هواداران پرسشبرانگیز بود.
اوسمار از هفته هشتم لیگ برتر و پس از جدایی وحید هاشمیان هدایت پرسپولیس را بر عهده گرفت. او در شرایطی کار خود را آغاز کرد که بازیکن تازهای مطابق نظر مستقیم خودش جذب نشده بود، اما تیم در مقطعی توانست نتایج قابل قبولی کسب کند. همین موضوع باعث شد مدیریت باشگاه برای تقویت فهرست، از سرمربی برزیلی درخواست ارائه لیست خرید کند؛ لیستی که هرگز به صورت رسمی از سوی او ارائه نشد. در عوض، تیم مشاوران فنی و آنالیز باشگاه بر اساس نیازهای تاکتیکی اعلامشده، گزینههایی را معرفی کردند که در نهایت با تأیید سرمربی همراه شد.
نخستین گزینه مورد تأیید اوسمار، ایگور سرگیف مهاجم تیم ملی ازبکستان برای جذب در زمستان بود که به سرعت چراغ سبز حضور در پرسپولیس را دریافت کرد. سپس درخواست جذب اکبر علیجانوف مطرح شد، اما این بازیکن ازبکستانی در واپسین لحظات از حضور در جمع سرخپوشان انصراف داد تا مدیران باشگاه، فرزین معاملهگری را به عنوان گزینه جایگزین پیشنهاد دهند؛ بازیکنی که با تأیید نهایی سرمربی راهی پرسپولیس شد.
با وجود عملکرد نهچندان مطلوب معاملهگری در رقابتهای زیر ۲۳ سال آسیا و حواشی پیرامون انتقالش، تغییری در تصمیم باشگاه و کادر فنی ایجاد نشد و این بازیکن در پنجره زمستانی به جمع سرخها پیوست. در ادامه نیز دنیل گرا به خدمت گرفته شد؛ بازیکنی که تنها دو روز پس از حضور در تمرینات، با تصمیم مستقیم اوسمار در ترکیب اصلی قرار گرفت. مجموعه این نقلوانتقالات با نظر مثبت سرمربی انجام شد تا شائبه دخالت افراد خارج از کادر فنی در انتخابها عملاً موضوعیت نداشته باشد.
با این حال، اوسمار این روزها از روند جذب بازیکنان گلایه میکند و بخشی از نارضایتی خود را به عملی نشدن جذب چند گزینه دیگر نسبت میدهد. موضوعی که در تناقض با روند تصمیمگیریهای ماههای گذشته به نظر میرسد.
در این میان، انتشار نامه مدیرعامل باشگاه و واکنش اوسمار به آن نیز به یکی از محورهای بحث تبدیل شده است. گرچه پیمان حدادی در مدت کوتاه حضورش در رأس مدیریت باشگاه نتوانسته رضایت کامل هواداران را جلب کند و تصمیمات شتابزده مدیریتی نیز بیتأثیر در فضای فعلی نبوده، اما جریمههای انضباطی مرتبط با قرارداد بازیکنان و کادر فنی پدیده تازهای در تاریخ پرسپولیس نیست. چنین تصمیمهایی پیش از این نیز در این باشگاه و حتی در برخی تیمهای آلمانی و ایتالیایی سابقه داشته و معمولاً به عنوان ابزار مدیریتی برای کنترل شرایط فنی و رفتاری به کار گرفته شده است.
هرچند ساختار مالی فوتبال ایران با استانداردهای لیگهای معتبر اروپایی قابل قیاس نیست، اما همانگونه که مدیران برای موفقیتها پاداشهای ۱۰ تا ۳۰ درصدی تعیین میکنند، تصمیمات انضباطی نیز بخشی از اختیارات مدیریت باشگاه به شمار میرود.
اوسمار در شرایطی از گرفتن عکس یادگاری مدیران در زمان قهرمانیها انتقاد میکند که پاداش تمامی بردهای نیمفصل نخست و حتی دو پیروزی ثبتشده در دور برگشت نیز پرداخت شده است. در فوتبال حرفهای، سرمربی همواره نخستین فردی است که در قبال ناکامیها مورد پرسش قرار میگیرد و آنچه این روزها از پرسپولیس دیده میشود، بیش از هر چیز به ضعفهای فنی در زمین مسابقه بازمیگردد؛ ضعفهایی که پیش از اعمال هرگونه جریمه نیز وجود داشت و همچنان ادامه دارد.
پرسپولیس امروز با چالشهای فنی جدی مواجه است و فرصت چندانی تا پایان فصل باقی نمانده است. شاید در این مقطع، تمرکز بر بهبود ساختار تاکتیکی و بازگرداندن انسجام به تیم، بیش از هر گفتوگویی درباره مسائل حاشیهای بتواند رضایت هوادارانی را جلب کند که همچنان امیدوارند تیمشان در فرصت اندک باقیمانده، نشانههایی از پیشرفت نشان دهد.
