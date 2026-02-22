ترکیب احتمالی استقلال مقابل مس رفسنجان/ سرمربی موقت در راه ساپینتو!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته بیست‌ودوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، شامگاه یکشنبه سوم اسفند و از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهدای مس و با قضاوت موعود بنیادی‌فرد، میهمان تیم مس رفسنجان خواهد بود.

آبی‌پوشان پایتخت در حالی مقابل حریف انتهای جدولی خود صف‌آرایی می‌کنند که برای باقی ماندن در کورس صدر جدول و افزایش حساسیت رقابت در هفته‌های پایانی، نیاز مبرمی به کسب هر سه امتیاز این دیدار دارند. در سوی مقابل، مجتبی جباری و شاگردانش نیز با توجه به شرایط دشوارشان در پایین جدول، این مسابقه را فرصتی مهم برای فرار از قعر و بهبود جایگاه خود می‌دانند و با انگیزه مضاعف برابر استقلال قرار خواهند گرفت.

در آستانه این مسابقه، نیمکت استقلال دستخوش تغییرات مهمی شد. ریکاردو ساپینتو پس از حذف این تیم از لیگ قهرمانان آسیا ۲ و بروز اختلافاتی با مدیریت باشگاه، از سمت خود کنار گذاشته شد تا وریا غفوری به عنوان سرمربی موقت هدایت آبی‌ها را در این بازی بر عهده بگیرد. همچنین سهراب بختیاری‌زاده که به عنوان سرمربی جدید استقلال معرفی شده، قرار است این دیدار را از روی سکوها تماشا کند و عملکرد شاگردانش را زیر نظر داشته باشد.

بر اساس برنامه کادر فنی، آنتونیو آدان دروازه‌بان باتجربه اسپانیایی استقلال، به احتمال فراوان از ابتدا در چارچوب دروازه قرار خواهد گرفت. در خط دفاعی نیز زوج رستم آشورماتوف و سامان فلاح در قلب خط دفاع به میدان می‌روند و صالح حردانی و ابوالفضل جلالی دو مدافع کناری آبی‌ها خواهند بود.

در میانه میدان، روزبه چشمی کاپیتان استقلال از ابتدا در ترکیب اصلی حضور دارد و امیرمحمد رزاقی‌نیا در کنار او انجام وظیفه خواهد کرد. در فاز هجومی نیز یاسر آسانی، منیر الحدادی و علیرضا کوشکی سه مهره اصلی خط حمله استقلال خواهند بود و سعید سحرخیزان نیز از ابتدا و در نقش مهاجم نوک به میدان می‌رود.

استقلال در شرایطی پا به این دیدار می‌گذارد که تغییرات روی نیمکت و اهمیت امتیازات این بازی، حساسیت آن را برای آبی‌پوشان دوچندان کرده است.

ترکیب احتمالی استقلال برای بازی با مس رفسنجان به شرح زیر است:

آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، صالح حردانی، ابوالفضل جلالی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی نیا، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.