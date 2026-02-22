۳ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۱۱

ائتلاف دولت قانون:آمریکا هرگز نمی‌تواند اراده خود را به عراق تحمیل کند

عضو ائتلاف دولت قانون تاکید کرد که آمریکا هرگز نخواهد توانست خواست خود را به عراق تحمیل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، ولید الاسدی عضو ائتلاف دولت قانون اعلام کرد که انتخاب سران عراق با اراده ملی انجام می شود و فشارهای خارجی هرگز روند توافقات سیاسی داخلی را تغییر نخواهد داد.

وی اضافه کرد: آمریکا هیچگاه از تحولات سیاسی داخلی عراق به دور نبوده اما هرگز نخواهد توانست اراده خود را تحمیل کند. نیروهای سیاسی می توانند به نتایج مطلوب و توافقات لازم با وجود چالش های پیش رو دست پیدا کنند.

الاسدی بیان کرد: هر مداخله خارجی به معنی دخالت آشکار در امور داخلی عراق تلقی می شود. ائتلاف چارچوب هماهنگی حرف آخر را در خصوص تعیین نامزد پست نخست وزیری می زند نه فشارهای خارجی.

پیش از این ترامپ در 2 موضع گیری مداخله جویانه مخالفت خود را با نامزدی نوری المالکی برای تصدی پست نخست وزیری اعلام کرده بود.

