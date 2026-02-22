حسین گلدانساز در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تجمع امروز دانشگاه تهران گفت: طبیعتاً همان‌طور که جامعه ملتهب است، فضای دانشگاه نیز متاثر از جامعه عزادار است. یکی از تکیه کلام‌های دانشجویان این است که ما برای افرادی که در این وقایع جان خود را از دست داده‌اند و برخی از آن‌ها که دوستانمان بودند، عزادار و ناراحت هستیم. ما به آن‌ها اجازه می‌دهیم که تظاهرات خود را در دانشگاه داشته باشند و اگر کسی از ما مجوز بگیرد، به شرط آن‌که خطوط قرمز را رعایت کنند، به آن‌ها مجوز می‌دهیم.

وی در مورد تجمعات امروز دانشگاه تهران توضیح داد: ما امروز در دانشگاه تهران دو تجمع داریم که یکی از سمت بسیج دانشجویی درخواست داده شده و به آن‌ها مجوز دادیم و توصیه‌های لازم نیز به آن‌ها داده شده است و امیدواریم رعایت کنند. گروه دوم نیز بدون نام شب‌نامه پخش کرده‌اند که از ظهر مقابل کتابخانه مرکزی دانشگاه تجمع خواهند داشت و از همین ابتدا نیز تبلیغ شعارهای ساختارشکنانه کرده‌اند.

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: در روزهای اخیر با ۲،۳ نفر از دانشجویانی که احتمال می‌دهیم به این تجمعات کمک می‌کنند و می‌توانند موثر باشند، صحبت کردم و گفتم که اگر می‌خواهید خود را نشان دهید و هیاهو کنید که شما را ببینند، کار غلطی است. ولی اگر هدفتان این نیست و می‌خواهید به اصلاح کشور کمک کنید، این مسیرش درست نیست. نباید از اساسنامه تشکل‌های خودتان پا را فراتر بگذارید. بپذیرید که باید چارچوب نظام را باید قبول و خطوط قرمز را باید رعایت کنید.

امیدواریم در دانشگاه تهران شاهد خشونت نباشیم

وی در مورد اقدامات پیش‌بینی شده برای این‌که تجمعات امروز به خشونت کشیده نشود گفت: ما امیدواریم امروز در دانشگاه تهران اتفاق ناگواری نیفتد. در این راستا از اعضای هیئت‌علمی و معاونین فرهنگی دانشجویی درخواست کردم که در جمع دانشجویان حضور داشته باشند. چرا که حضور اساتید می‌تواند به تا حدی به تلطیف فضا کمک کند و امیدواریم که در دانشگاه تهران شاهد خشونت نباشیم.

اگر اعتراضات به خشونت منجر شود، به هیچ عنوان از دانشجویان حمایت نمی‌کنیم

گلدانساز تصریح کرد: شعارهای ساختارشکنانه تنها وقت دانشجویان را هدر خواهد داد و باید دانشجویان بسیار مراقبت کنند که منجر خشونت نشود و به دانشجویان گفتم که اگر این اتفاق بیفتد به هیچ عنوان از آن‌ها حمایت نخواهم کرد.

وی در مورد محل تجمع این دو گروه گفت: تجمع بسیج دانشجویی در کنار قبور شهدای گمنام دانشگاه تهران است و به احتمال زیاد در فضای دانشگاه حرکت خواهند کرد. گروه دوم که بدون مجوز فراخوان داده‌اند، عنوان کرده‌اند که مقابل کتابخانه مرکزی تجمع خواهند داشت.

گلدانساز اظهار کرد: روز گذشته نیز تجمعی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران داشتیم که دانشجویان تنها تحصن و سکوت کردند.

تلاش می‌کنیم دو گروه دانشجویی مقابل یکدیگر قرار نگیرند

سرپرست سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران با بیان این‌که تلاش می‌کنیم این دو گروه دانشجویی در مقابل یکدیگر قرار نگیرند؛ گفت: در صورتی که این دو گروه با هم روبرو شدند؛ نیروهای انتظامات دانشگاه حائل آن‌ها خواهند شد.

وی افزود: در روز نهم دی ماه نیز دو گروه از دانشجویان تجمع داشتند و روبروی هم قرار گرفتند ولی به دلیل این‌که نیروهای انتظامات به اندازه کافی حضور داشتند و حائل شدند و خدا رو شکر اتفاقات ناگوار و خشنی رخ نداد. امروز نیز تلاش داریم به این اعتراضات به خشونت منجر نشود.

همه دانشجویان فرزندان ما هستند

گلدانساز در پاسخ به این‌که آیا با دانشجویانی که امروز بدون مجوز تجمع اعتراضی کنند، برخورد انضباطی صورت خواهد گرفت؟ گفت: ما فردی که اقدام خلاف قانون انجام بدهد را مورد توجه قرار خواهیم داد ولی واقعیت این است که با توجه به فضای فعلی کشور و دانشگاه‌ها اگر اقدام ساختارشکنانه نداشته باشند و مشکلی ایجاد نکنند؛ با آن‌ها با اغماض برخورد می‌کنیم.

وی افزود: البته این موضوع اصلاً به معنای توصیه به این اقدام نیست ولی باید بپذیریم که آن‌ها فرزندان ما هستند ممکن است برخی از آن‌ها از جای دیگری خط بگیرند ولی همان‌طور که مقام معظم رهبری در مورد کشته‌شده‌های وقایع اخیر، گفتند که بیشتر آن‌ها شهید هستند؛ به این بچه‌ها نیز باید چنین نگاهی داشته باشیم.

گلدانساز تاکید کرد: ما در دانشگاه باید چنین نگاهی داشته و باید به آن‌ها کمک کنیم. گاهی کمک این است که گوش آن‌ها را بگیریم و گاهی باید اغماض داشته باشیم. ما باید با دانشجویان گفتگو کنیم و فضای گفتگو را تسهیل کنیم.