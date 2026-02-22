عبور استقلال از قعرنشین لیگ برای رسیدن به صدر

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال مس رفسنجان و استقلال از ساعت ۱۹ امشب یکشنبه در هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه شهدای مس برگزار شد که با پیروزی یک بر صفر میهمان تهرانی همراه بود. منیر الحدادی (۱۵) برای استقلال گلزنی کرد.

ترکیب مس رفسنجان

پیام پارسا، ایمان سلیمی، وحید حیدریه، میلاد فخرالدینی، دانیال جهانبخش، احمدرضا زنده‌روح، سعید مهری، نوید کومار، سامان نریمان‌جهان، رضا جبیره و آرمان رمضانی.

ترکیب استقلال

آدان، صالح حردانی، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، ابوالفضل جلالی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، محمدحسین اسلامی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی، منیر الحدادی و سعید سحرخیزان.

بازی یکطرفه استقلال بدون سرمربی اصلی!

استقلال در حالی به میهمانی مس در رفسنجان رفت که مدیران این باشگاه پس از نتایج پر فراز و نشیب ریکاردو ساپینتو تصمیم به قطع همکاری با سرمربی پرتغالی خود و سپردن هدایت این تیم به سهراب بختیاری زاده گرفتند اما فشردگی بازی های لیگ برتر باعث شد تا استقلال با هدایت وریا غفوری به عنوان سرمربی موقت راهی رفسنجان شده و مقابل شاگردان مجتبی جباری قرار بگیرد.

استقلال با شوت شروع مسابقه توسط موعود بنیادی فرد تسلط کامل بر مناطق مختلف زمین با ارسال های متعدد از جناحین و پاس های عرضی داشت. همین موضوع کمک کرد تا هافبک های استقلال فشار مضاعفی روی خط دفاعی میزبان بیاورند تا بالاخره منیر الحدادی روی شوت سرکش و دقیق و محکم خود بتواند در دقیقه ۱۵ گل اول بازی را به ثمر برساند.

اشتهای آبی پوشان پس از این گل هم فروکش نکرد و آنها همچنان با استفاده از سرعت یاسر آسانی و علیرضا کوشکی قصد داشتند خلق موقعیت برای سحرخیزان کنند. تلاشی که در دقیقه ۴۴ منجر به اجرای دقیق برنامه گل دیگری برای ابی ها شد اما بازبینی صحنه توسط VAR نشان داد آسانی در موقعیت آفساید اقدام به ارسال توگپ کرده است تا ضربه زیبای سحرخیزان با وجود لرزاندن تور دروازه پیام پارسا به عنوان گل دوم بازی محسوب نشود و آبی ها با همان یک گل منیر الحدادی راهی رختکن شوند.

آدان مانع شد استقلال به صدر رفت

مجتبی جباری برای جبران گل خورده تصمیم به ایجاد تغییر در نیمه دوم گرفت تا بتواند از استقلال امتیاز بگیرد. آنها در دقیقه ۴۹ از سمت چپ به روی دروازه استقلال با ضربه سر مجید نصیری همراه شد که توپ او از کنار دروازه به بیرون رفت. میلاد فخرالدینی نیز چند دقیقه بعد موقعیت گلزنی مسلم داشت اما آدان دروازه بان استقلال مانع از این امر شد تا استقلال با این پیروزی ۳۸ امتیازی شده و با یک بازی کمتر به صدر جدول صعود کند. مس هم ۱۵ امتیازی ماند تا همچنان در قعر جدول باقی بماند.