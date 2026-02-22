۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۲۳

نساجی برد و به صدر لیگ یک برگشت/داماش قعر را دوست دارد!

تیم فوتبال نساجی مازندران با پیروزی امشب در لیگ یک، بار دیگر به صدر جدول رده بندی این رقابت ها بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های هفته بیست و سوم لیگ دسته اول فوتبال کشور در فصل ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ با برگزاری چند دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد که در مهم ترین بازی، نساجی مازندران توانست با کسب پیروزی بار دیگر به صدر جدول بازگردد.

داماش گیلان هم در ادامه سیر نزولی خود طعم شکستی دیگر را تجربه کرد تا همچنان در قعر جدول با ۱۰ امتیاز بماند.

نتایج بازی های امروز از هفته بیست و سوم لیگ یک به شسرح زیر است:

داماشیان گیلان صفر - مس کرمان یک

نساجی مازندران ۳ - سایپا یک

شناورسازی قشم یک - صنعت نفت آبادان صفر

هوادار یک - فرد البرز صفر

مهدی مرتضویان

