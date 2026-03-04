دانش اقباشاوی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب به مستضعفان جهان و طرفداران مقاومت عنوان کرد: پس از شهادت حضرت امام خامنه‌ای با خودم فکر می‌کردم و به این نتیجه رسیدم که در اعصار گذشته هیچ‌کدام از رهبران کشورهای مخالف آمریکایی مانند لنین، مائو، فیدل کاسترو و ... در مواجهه مستقیم با دشمنشان آمریکا جانشان را از دست ندادند. البته سالوادور آلنده هم در یک کودتای آمریکایی مرزهایش را رها نکرد و در دهه ۷۰ میلادی از دنیا رفت.

وی تاکید کرد: شهادت حضرت آقا به جهانیان ثابت کرد که شیعیان شعار نمی‌دهند و وقتی حرفی می‌زنند به آن عمل می‌کنند. ما با تقدیم بالاترین رهبر دینی و ملی‌مان ثابت کردیم که شعارهای ضد استکباری این منطقه تهی نیست. از این بابت علاوه بر تسلیت باید بگویم که شهادت ایشان در تاریخ جای مباهات دارد.

کارگردان فیلم «اسفند» گفت: در بحث علمای اسلام نیز پس از شیخ فضل الله نوری که اعدام شدند تاکنون مرجع تقلیدی در میدان رزم شهید نشده است و از این بابت نیز حضرت امام خامنه‌ای یگانه هستند.

اقباشاوی با اشاره به اهمیت مقاومت تصریح کرد: ما اکنون با یک نظام سرمایه‌داری زرسالارانه طرف هستیم که از دانش‌آموزان میناب تا بانک جنین بیمارستان گاندی و ... را مورد تهاجم قرار می‌دهد و در میانه مذاکرات عهدشکنی می‌کند و چنین فجایعی ایجاد می‌کند. مردم جهان باید بدانند که تنها راه نجاتشان از این رژیم متخاصم مقاومت است.

وی افزود: ما باید در این روزها از همه طیف‌های فکری حول محور جمهوری متحد شویم. اکنون تنها راه حل، مقاومت مسلحانه است زیرا اگر مقاومت نکنیم درگیر جنگ داخلی و قحطی می‌شویم. باید تا جایی مقاومت کنیم که دشمنان مجبور به آتش بس شوند.

اقباشاوی با اشاره به اینکه ایرانیان در طول تاریخ نشان دادند که اهل تسلیم نیستند، گفت: برخی گمان می‌کردند که رهبر انقلاب خودشان و کشورشان را تسلیم دشمن می‌کنند اما ایشان تا آخرین لحظه ایستادند و با شهادتشان نشان دادند که شیعه اهل تسلیم نیست.

این کارگردان در پایان خطاب به مردم ایران اظهار کرد: در این روزها همه باید باهم متحد باشیم و اختلافات و گلایه‌ها را کنار بگذاریم زیرا اصل تمامیت ارزی کشور مورد خطر جدی است و در تاریخ ثبت می‌شود که ایرانیان چگونه در این پیچ تند و خونین تاریخی مقاومت کردند.