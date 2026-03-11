دعوت از مردم فارس برای حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی هیئات مذهبی استان فارس در اطلاعیه ای با قدردانی از حضور حماسی مردم، هیئت‌های مذهبی و دلاوران هیئتی در برنامه‌های مذهبی شب‌ها و روزهای اخیر، از عموم مردم استان برای مشارکت در مراسم‌های پیش‌رو دعوت به عمل آورد.

بر اساس این اطلاعیه، مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت امیرالمؤمنین امام علی(ع) روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ در سراسر استان برگزار می‌شود و در شهر شیراز این مراسم از میدان شهدا تا حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) از ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم تشییع شهدای «جنگ رمضان» صبح پنجشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ از میدان شهدا تا حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) و از ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.

در ادامه این اطلاعیه، از مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس نیز دعوت شده است.

این راهپیمایی صبح جمعه ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ در سراسر استان فارس برگزار خواهد شد و در شیراز از میدان امام حسین(ع) تا حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) از ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود.

در بخش دیگری از این اطلاعیه بر حضور حماسی شبانه مردم در مساجد، حسینیه‌ها، مواکب، هیئت‌های مذهبی و کاروان‌های خودرویی و پیاده در سراسر استان تأکید شده است.

همچنین تجمع بزرگ مردمی در شهر شیراز هر شب از ساعت ۲۰ در میدان شهدا و میدان معلم تا زمان اعلام جشن پیروزی ادامه خواهد داشت.

بر اساس این اطلاعیه، آیین احیا و مناجات شب بیست‌وسوم ماه مبارک رمضان، سومین شب قدر نیز با حضور گسترده مردم مؤمن در مساجد و مراکز مذهبی استان برگزار می‌شود.