بقایی در واکنش به توییت مورفی: این چیزی است که مردم آمریکا باید بدانند

به گزارش خبرگزاری مهر،اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با بازنشر کلیپی از اظهارات کریس مورفی سناتور آمریکایی، در پیامی در شبکه ایکس نوشت:
این همان چیزی است که مردم آمریکا باید بدانند ...
کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکایی پس از نشست توجیهی محرمانه مقامات دولت دونالد ترامپ درباره تجاوز نظامی به ایران با انتقاد از رویکرد این دولت، طی مصاحبهای تاکید کرد:
«... اسرائیل ما را مجبور به این کار کرد و این چقدر آمریکا را ضعیف نشان میدهد که متحدانمان بتوانند ما را به جنگهایی که برای منافع و امنیت ملی ما بد هستند، مجبور کنند؛ چقدر ضعیف به نظر میرسیم.»
