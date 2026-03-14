  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۳

ضربه وزارت اطلاعات به ۳ هسته از  مزدوران آمریکایی در ۳ استان کشور

وزارت اطلاعات به سه هسته از  مزدوران دشمن آمریکایی صهیونی در استانهای مازندران، خوزستان و خراسان رضوی ضربه پیش‌دستانه زد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دریافت گزارشهای مردمی و اقدامات اطلاعاتی تکمیلی، یک هسته تشکیلاتی ۱۰ نفره از مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونی که مترصد انجام اقدامات ضدامنیتی در شهرهای استان مازندران بودند، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان مازندران، شناسایی و بازداشت شدند. این افراد دارای سابقه حمله به نیروهای حافظ امنیت می باشند.

همچنین یک هسته ۱۰ نفره از مزدوران دشمن آمریکایی صهیونی در خراسان رضوی که اقدام به همکاری اطلاعاتی با رسانه‌های تروریستی وابسته به دشمن متجاوز می‌کردند، با دریافت گزارشات مردمی و اقدامات اطلاعاتی-عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان خراسان رضوی، شناسایی و دستگیر شدند. این افراد، موقعیت مکان‌های نظامی و برخی زیر ساخت‌های اقتصادی را به دشمن متجاوز منتقل می‌کردند. آنها همچنین با هدف ایجاد رعب و وحشت و اثرگذاری برای پیشگیری از حضور میدانی مردم همیشه در صحنه، مکان برخی از مراکز علمی و تحقیقاتی، اماکن عمومی و... را به عنوان مکان تجمع نیروها و تجهیزات نظامی به رژیم صهیونی منتقل می کردند.

علاوه بر آن اعضای یک تیم تروریستی سه نفره‌ی دشمن آمریکایی-صهیونی که با واسطه مزدوران خارج از کشور هدایت می شد، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج ) در اداره کل خوزستان شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند. اعضای این تیم در روزهای اخیر با حمله مسلحانه به حافظان امنیت و چندین مکان دولتی و عمومی از جمله استانداری خوزستان و ایراد خسارت، موجب ناامنی، رعب و وحشت در سطح شهر شده بودند. از تیم اخیر دو قبضه سلاح جنگی کلاشینکف و مقداری مهمات کشف گردید.

روابط عمومی وزارت اطلاعات

کد خبر 6774419

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • US ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      7 9
      پاسخ
      مرگ بر منافق و تروریست و وطن فروش
    • IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      5 7
      پاسخ
      امیدوارم زندانی نکنید فقط بکشید.
    • IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      4 7
      پاسخ
      باید این خائنین سریعا به اشد مجازات برسند..و مجازات. آنها رسانه ای شود...تا تاثیر بازدارنده و عبرت آموز داشته باشد..والا .. مجرمان گستاخ تر و بیشتر می‌شوند.
    • مهرداد آقائی IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      5 6
      پاسخ
      مرگ بر تروریست.
    • IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      3 2
      پاسخ
      مرگ بر آمریکا تروریست مرگ بر ضد ولایت فقیه مرگ بر وطن فروش خائن مرگ بر رضا پهلوی
    • غلامرضا IR ۱۷:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      0 0
      پاسخ
      بحول قوه الهی و نصرت از شما تمنا دارم واحدهایی که هدف دشمن واقع میشود فرماندار مسئولین مناطق بزای ارامش و‌ روحیه حتما سرکشی کنند اینکار روحیه مقاومت را صد چندان میکند

