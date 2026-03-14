بیعت اهالی ادبیات پایداری با سومین رهبر انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، درپی انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی از سوی مجلس خبرگان رهبری، جمعی از نویسندگان و اهالی فرهنگ و رسانه بیعت خود را با ایشان اعلام کردند. متن این بیعتنامه و لیست افراد امضا کننده به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در آن کشور که پیشانی گشاید حسن جاویدش
گرفتن تا قیامت برندارد نام خورشیدش.
سپاس بیکران خداوند سبحان را که در ایام داغ و فراق از رهبر شهید، نائب الامام خامنهای قدس سره، یاریگر خبرگان ملت شد تا توفیق یابند در شبهای قدر انقلاب اسلامی، ذریه نورانی ولی الشهدا، خلف صالح رهبری، آیتالله سید مجتبی خامنهای را به ولایت امت و راهبری انقلاب اسلامی انتخاب و معرفی کنند.
آیتالله سیدمجتبی خامنهای، آیه و آیت رهبر شهیدمان و آیینه تمام نمای آن نازنین مقتدای سفر کرده است.دانش سرشار، تجربههای گرانقدر بودن در کنار رهبر، حضور در تصمیمگیریهای کلان، درک بصیرتمندانه جزر و مدها و نشیب و فرازها و آزمونها، وجودی آبدیده از وی ساخته است.
ما، جمعی از نویسندگان، پژوهشگران و فعالان فرهنگ و ادب پایداری، همچنان که باور داریم بسان گذشته، مولایمان صاحب العصر و الزمان (عج)، پشتوانه زعامت و امامت او خواهد بود، اینک بیعت خود را در تبعیت و همراهی با رهبری آیتالله مجتبی خامنهای اعلام میداریم و برآنیم بیعت و حمایت و همدلی عاشقانه و خالصانه امت اسلامی، بایستهترین و شایستهترین نیاز امروز ایران سربلند و علوی و عاشورایی است.
اسامی امضا کنندگان:
مرتضی سرهنگی، علیرضا کمری، محمدرضا سنگری، محمدرضا سرشار، نصرت الله محمودزاده، حمید حسام، گل علی بابایی، محمد قاسمیپور، جواد کامور بخشایش، محسن شاهرضایی، سعید فخرزاده، محمود اکرامی فر، امیرمحمد عباسنژاد، غلامرضا عزیزی، مرتضی قاضی، محمد قبادی، معصومه سپهری، محمدرضا کائینی، احمد شاکری، یوسف قوجق، حسن علایی فعال، ابوالقاسم وردیانی، مسعود آتش گران، فرزانه قلعهقوند، حسین نصرالله زنجانی، علی رستمی، نصرت الله صمدزاده، جواد کلاتهعربی، سعید زاهدی، ناصر ملائی، محمد کریم پور، حبیب یوسف زاده، محمدعلی عباسی اقدم، علی اکبریمزدآبادی، یاسر عسگری، میثم رشیدی مهرآبادی، مینو خانی، طیبه شامانی، محمدرضا بهشتی، روح الله الیاسی نژاد، مرتضی بیگدلی، روحالله شریفی، محسن نجفی، زینب گلمحمدی، رضا جهانفر، طاهره خاکریزی، محمد حسین همایونی، محمدرسول رستمی، عصمت مهجوری، محمدجواد شادانلو، سیدعلیرضا مهرداد، محمدمهدی عبداللهی، مهدی محمد خانی، مجید محمدولی، سیدسعید موسوی، حسین گلستانی، حمید صدوقی، پروانه قبادیکیا، مهدی خدادادی، سیدهرقیه آذرنگ، سوسن رادمان پژوه، مرجان خالقی، سمیه پاکنهاد، کبری خدابخش، محبوبه معظمی، لیلا گودرزیانفر، فاطمه خانی، فاطمه حسنزاده، معصومه محمدی، زهرا حاجیوند، عظیم مهدینژاد، سیدهفاطمه میرسیار، مژگان بیتانه، مریم بشردوست، فائزه طاووسی، محمدرضا بهرامی، فریبا انیسی، سعیده تلّان، فاطمهسادات میرعالی، معصومه پاپی، نسرین تتر، سمیه اسلامی، روحالله قلاوندی، فاطمه بهمنینیا، سمیه تتر، هاجر پورواجد،راضیه حقیقت، فاطمه ملکی، حسن سرگزی، رعنا مرادینسب، فریبا مرادینسب، امین ماکیانی، احمد معصومزاده، الهه ایزدی لایبیدی، پروانه هادیزاده، کوثر دانش، معصومه دستجانی فراهانی، حسین ابراهیمی، راحله سادات احمدپناهی، شهرام ستاری، مهدی سلیمانی، طاهره ساکی، حسین رضایی، کتایون رجبی راد، محمدرضا کلانتری سرچشمه، صدیقهالسادات آقایی، زهرا کلانتری، مجتبی اعتمادی، امیرحسین کلانتری، زهرا بابلی، زهرا خدایی، سمیه جمالی، عزیزالله محمدی (امتدادجو)، اعظم پشت مشهدی، جواد انصاری فر، صادق وفایی، سمانه قاسمیمنش، علی شیرین، مریم مطهریراد، سیده معصومه موسوی، هاشم فروزش، فاطمه اکبریاصل، زینب فروزنده، بنیاد سعادتی، مریم عرفانیان نوروززاده، سیّدولی هاشمی، لیلا صادق محمدی، محمدحسین علی جان زاده روشن، محمد برخوردار ، علی صفوی، صدیقه شاهسون، طاهره آقازاده، محمد قائمخانی، زینب پاک نهاد، حمید اکبرپور، محمد خسروی راد، حسین عباس زاده، اکرم صدیقی کلاته، سمیه احمدی، صدرا شاکری، محمّد دماوندینیا، علیرضا اشرفی نسب، یاور باقری، سید سجاد جلینی، رقیه رجبی رزانی، مریم کامکار، مهناز حیدری، هاشم الهیاری، حسین دارند، معصومه زهرا کار، سیده نرجس سرمست، زهره اسدی، سمانه داودی، سیده مریم سادات گوشه، زهرا کریم زادگان، سید فتحعلی بزرگمهرنژاد، فریبا عبدی فرد، غلامرضا قلیپور، سمیه سلیمانی شیجانی، فرانک انصاری، زهرا شاعری، سیدمیثم موسویان، انوشه میرمرعشی، رضوان ابراهیمی، طیب ملکی، زهرا آقازادهنژاد، بهروز دلاور، زینب آزاد، سیده زینب سیداحمدی، حمید بنا، محمدتقی عزیزیان زمانه، مطهره خرم، فاطمه احمدی، مطهر قادری، منصوره لسان طوسی، زینب علیاشرفی، مرضیه نصیری، مجید ملامحمدی، حمید هنرجو، نسرین پرک، طاهره راهی، بیژن کیانی، حسینعلی قادری، محمدرضا صدیقی، عبدالله تاج فر، حسین مروتی، حسین کرمی، علی علیدوست، ابراهیم اعتصام، حسن نوری، محمدجواد اسکافی، احمد قشمی، علی خاجی، سیدرسول عمادی، علیرضا حیدری نسب، مصعب یحیایی، چنگیز بابایی، عبدالمجید رحمانیان، حمید احمدی نیا، مهرداد فردوسیان، سیدمحمدعلی بصری، فاطمه میر، جعفر شریفی جاوید، مسعود قربانی، احمد طرفی، سیدمحمدرضی مصطفوی نیا، الهام بابلی بهمه، عارفه دهقانی، مریم چهرقانی، مهدی قنبریها، الهام نجمی، آزاده جعفری، محمد مهدیزاده، آزاده جهان احمدی، حامد اشتری، مهربان زهرا هوشیاری، سمانه آتیه دوست، حمید باقری، طاهره قادری، افسانه حیدری، معصومه قیطاسی، یوسف درفش کاویان، سعید عالمگیر تهرانی، جمشید سرمستانی، مسعود قربانی، طاهره مشایخ، زهرا اسکندری، بهنام باقری، محسن مهرآبادی.
