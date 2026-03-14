https://mehrnews.com/x3bBGd ۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۱۵ کد خبر 6774799 استانها فارس استانها فارس ۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۱۵ شنیده شدن صدای انفجار در مناطقی از شیراز شیراز- دقایقی قبل صدای انفجار در مناطقی از شیراز شنیده شد. به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل صدای انفجار ناشی از حملات دشمن متجاوز صهیونیستی-آمریکایی در مناطقی از شیراز شنیده شد. کد خبر 6774799 کپی شد
