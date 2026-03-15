حمله موشکی به پایگاه نظامی در جولان؛ اختیارات ترامپ محدود می شود؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: مقاومت اسلامی لبنان از حملات موشکی خود به یک پایگاه لجستیک دشمن صهیونیستی در جولان اشغالی خبر داد.

مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه شماره ۱۳ امروز خود اعلام کرد: در راستای دفاع از لبنان و مردمش، مبارزان مقاومت اسلامی در ساعت ۱۵:۳۰ امروز یکشنبه پایگاه لجستیک تسنوبار را در جولان اشغالی با حملات موشکی هدف قرار دادند.

خیز دموکراتها برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ

حکیم جفریز رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا امروز یکشنبه اعلام کرد که بار دیگر برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ در آغاز یا گسترش درگیری ها اقدام خواهد کرد.

رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا گفت: برخی نمایندگان دموکرات که قبلا با طرح محدود کردن اختیارات ترامپ برای اقدام یا گسترش جنگ بدون مجوز کنگره مخالفت کرده بودند، اکنون ممکن است از آن حمایت کنند.

بر اساس اعلام این مقام آمریکایی، تعدادی از دموکرات‌ ها موضع خود را تغییر داده‌ اند و احتمال دارد در رأی‌ گیری جدید از این طرح حمایت کنند.

شهادت ۸۵۰ لبنانی در حملات رژیم صهیونیستی

وزارت بهداشت لبنان از شهادت ۸۵۰ نفر در لبنان در پی تشدید حملات رژیم صهیونیستی خبر داد.

وزارت بهداشت لبنان روز یکشنبه اعلام کرد که در پی حملات رژیم صهیونیستی از ۲ مارس ۲۰۲۶ تاکنون ۸۵۰ نفر در لبنان شهید شدند.

بر اساس بیانیه وزارت بهداشت لبنان این در حالی است که ۲۱۰۵ نفر نیز در پی حملات رژیم صهیونیستی مجروح شدند.

حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان به ویژه جنوب این کشور منجر به آواره شدن حدود ۹۰۰ هزار نفر شده است.

اذعان مقامات تل آویو به ناتوانی در برابر ایران

مقامات اطلاعاتی ارشد رژیم اشغالگر، اذعان کردند که ثبات و پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران از برآوردهای قبلی نهادهای آنها بیشتر بوده است.

نشریه صهیونیستی «یسرائیل هیوم» در این باره نوشت: برآورد مذکور نشان می‌دهد با وجود ناآرامی‌ها در داخل ایران و حمله نظامی خارجی، نظام همچنان کنترل بالایی بر اوضاع دارد.

این در حالی است که یائیر گولان جانشین پیشین رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل و رئیس حزب دمکرات این رژیم، اذعان کرد، ایران «حریفی سرسخت و شکست‌ناپذیر» است و توانسته در برابر فشارها و جنگ‌های طولانی ایستادگی کند؛ اعترافی که هم‌زمان با هشدار او درباره ورود رژیم اسرائیل به «مرحله ناامیدی» در جنگ مطرح شد.

نشریه صهیونیستی «معاریو» در این باره نوشت که گولان، در گفت‌وگو با رادیو ۱۰۳ اف‌ام با هشدار نسبت به آینده جنگ، به ناتوانی اسرائیل در برابر قدرت و استقامت ایران اذعان کرد و گفت که این رژیم به «مرحله ناامیدی» نزدیک شده است.

رئیس حزب اسرائیلی «دموکرات‌ها» با اشاره به تشدید تنش‌ها در پی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی، تاکید کرد: دو سال و نیم است که درگیر جنگ هستیم و هیچ‌یک از جبهه‌ها، از غزه و لبنان تا ایران، در آستانه بسته شدن نیست. این وضعیت برای اسرائیل بسیار خطرناک است.

وی با بیان اینکه رسیدن به هر دستاوردی «روزها و حتی هفته‌ها» زمان می‌برد، تأکید کرد، با وجود نتانیاهو در آستانه ورود به مرحله ناامیدی هستیم.

این مقام سابق نظامی با اعتراف به اینکه «هیچ کشوری را نمی‌توان تنها با آتش جنگ شکست داد»، تصریح کرد این واقعیت درباره ایران کاملاً صدق می‌کند.

گولان با اشاره مستقیم به توان دفاعی و استقامت ایران گفت: ایرانی‌ها حریفی سرسخت هستند که توانستند هشت سال جنگ با عراق را تحمل کنند و تسلیم نشوند، باید واقع‌بین باشیم.

موضع گیری نخست وزیر عراق

محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق روز یکشنبه میزبان «گلین مایلز»، سفیر استرالیا در بغداد بود.

براساس بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، طرفین تحولات اوضاع در منطقه در سایه تداوم درگیری و بازتاب‌های امنیتی و اقتصادی بر ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی را بررسی کردند.

السودانی تاکید کرد: تداوم این درگیری منجر به آشوب می‌شود و نسبت به تشدید خطرات افراط گرایی و تروریسم فرامرزی و مهاجرت غیرقانونی هشدار می‌دهیم و این روند بر زنجیره‌های تامین جهانی تاثیر می‌گذارد.

نخست وزیر عراق مجددا بر مخالفت با حملات به مقرهای الحشد الشعبی و نیروهای امنیتی و هرگونه اقدامی که عراق را وارد جنگ کنونی کند، تاکید کرد.

السودانی بر لزوم هماهنگی سطح عالی میان کشورها به عنوان پایه اساسی پایان درگیری و حل بحران از طریق فعالسازی گفت‌وگو و دیپلماسی و اجرای قانون بین‌المللی برای ایجاد راه حل‌های عادلانه و منصفانه برای درگیری‌ها در راستای تحقق ثبات تاکید کرد.

از طرفی دیگر سفیر استرالیا بر اهتمام کشورش به تحکیم روابط دوجانبه میان دو کشور و تداوم گسترش چشم اندازهای همکاری و هماهنگی مشترک تاکید کرد.

سفیر استرالیا بر نقش محوری عراق در برقراری امنیت و ثبات منطقه و همکاری برای جلوگیری از گسترش درگیری‌های منطقه‌ای تاکید کرد.

تداوم حملات حزب الله

بر اساس بیانیه‌های صادر شده توسط رسانه جنگی مقاومت اسلامی لبنان، رزمندگان حزب الله ساعات بعدازظهر روز یکشنبه، طیف گسترده‌ای از اهداف حساس رژیم صهیونیستی را تحت آتش قرار دادند.

در نخستین عملیات مهم، رأس ساعت ۰۶:۰۰ صبح، پایگاه هوایی «پالماخیم» واقع در جنوب تل‌آویو که در فاصله ۱۴۰ کیلومتری از مرز لبنان قرار دارد، هدف یک موشک ویژه قرار گرفت.

همزمان با این حمله، تجمعی از خودروهای نظامی ارتش دشمن در منطقه مرزی «خله العقصی» در حومه شهر العدیسه با اسکادرانی از پهپادهای مسلح مورد حمله قرار گرفت.

در ادامه این تحرکات نظامی و در راستای گسترش دامنه پاسخ‌ها، مجاهدان مقاومت ساعت ۰۸:۳۰ صبح سامانه پدافند هوایی ارتش اسرائیل در منطقه «معالوت» را با یک شلیک موشک هدف قرار دادند. همچنین در همان زمان، مجتمع صنایع نظامی متعلق به شرکت «رافائل» در شمال منطقه «الکریوت» نیز تحت حملات موشکی قرار گرفت.

علاوه بر این، مقاومت اسلامی از اجرای عملیات دیگری در ساعت ۱۲:۰۰ ظهر خبر داد که طی آن و در راستای اجرای هشدارهای قبلی، شهر «نهاریا» در شمال فلسطین اشغالی با یک موج راکتی هدف‌گیری شد.

تمامی این عملیات‌ها با شعار «دفاع از لبنان و ملت آن» و در ادامه عملیات «العصف المأکول» انجام شده است.

صدای انفجارهای مهیب در تل آویو

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در تل‌آویو در پی حمله موشکی ایران خبر دادند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی با اشاره به موج جدید حملات موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی، گزارش دادند که صدای انفجارهای مهیب در تل‌آویو شنیده شد.

بر اساس این گزارش، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که شلیک موشک‌هایی از ایران به سمت اراضی اشغالی را رصد کرده و از شهرک‌نشینان خواست تا به سرعت وارد پناهگاه شوند.

برخی رسانه‌ها نیز از اصابت ترکش موشک ایرانی به محل سکونت سرکنسول آمریکا در قدس اشغالی خبر دادند.

در همین ارتباط کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از اصابت مستقیم یک موشک ایرانی به مرکز فلسطین اشغالی خبر داد و سازمان امداد و اورژانس این رژیم نیز اعلام کرد که بر اثر اصابت ترکش موشک ایرانی به شرق تل‌آویو، یک نفر زخمی شد که سطح جراحت وی، متوسط گزارش شده است.

رسانه‌های صهیونیستی همچنین گزارش دادند که آژیرهای خطر در تل‌آویو و اطراف آن به صدا درآمدند و دست‌کم یک شهرک‌نشین در نتیجه اصابت ترکش موشک‌ها در منطقه مرکزی، زخمی شد

هزینه های سنگین جنگ برای رژیم صهیونیستی

کابینه رژیم صهیونیستی برای پر کردن ذخایر تسلیحاتی اسرائیل که در جنگ کنونی به شدت کاهش پیدا کرده، بودجه وزارتخانه‌های مختلف را کم می‌کند.

رسانه های اسرائیلی اذعان کردند که کابینه رژیم صهیونیستی برای جبران کمبود تسلیحات و ذخایر جنگی تقلیل یافته با کاهش بودجه وزارتخانه‌های این رژیم و اضافه کردن بودجه وزارت جنگ به صورت فوری موافقت کرده است.

بر اساس این گزارش، بودجه وزارت خانه های رژیم صهیونیستی برای پوشش دادن نیازهای نظامی فوری اسرائیل کاهش پیدا می کند.

در این گزارش آمده است، تل آویو به دنبال تخصیص ۷۱۴ میلیون دلار به وزارت جنگ آن هم به صورت فوری است.

روز گذشته نیز پایگاه خبری «سیمافور» آمریکا به نقل از مقامات این کشور گزارش داد که رژیم صهیونیستی با کمبود حاد و جدی در زمینه موشک‌های پدافندی (رهگیر) روبه رو است.

بر اساس این گزارش، تداوم حملات موشکی و پهپادی از جبهه‌های مختلف به ویژه ایران ذخایر تسلیحاتی این رژیم را به شکلی بی‌سابقه تحت فشار قرار داده است.

عملیات همزمان ایران و حزب الله

رسانه های عبری زبان گزارش دادند، ۱۰ موشک از سمت لبنان به سوی حیفای اشغالی شلیک شده است.

یسرائیل هیوم نیز گزارش داد، حمله موشکی همزمان از سوی حزب‌الله علیه شمال و ایران علیه جنوب، خلیج حیفا و جنوب اسرائیل را هدف قرار داد.

وحشت اسرائیل از حمله زمینی گسترده علیه لبنان و رویارویی با حزب‌الله

در بحبوحه تشدید درگیری‌ها بین حزب‌الله و رژیم صهیونیستی، این رژیم به دلیل نگرانی ها در خصوص هزینه‌های سنگین نظامی ترجیح می‌دهد از حمله زمینی علیه لبنان خودداری کند.

در همین خصوص روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت گزارش داد، این سیاست از سوی تل آویو با توجه به افزایش تحرکات نیروهای حزب‌الله به سمت مرزها اتخاذ می شود. نیروهای حزب الله علاوه بر شلیک مداوم موشک ها و انجام حملات پهپادی، گزینه‌های تهاجمی متعددی از جمله نفوذ زمینی را در اختیار دارند و این امر هرگونه مانور زمینی گسترده را برای نظامیان صهیونیست مملو از خطرات مختلف می‌کند.

در ادامه این گزارش آمده است، تردید در خصوص آغاز یک حمله زمینی گسترده در جنوب لبنان برآمده از یک محاسبه دقیق درباره هزینه های رویارویی با حزب‌الله است چرا که این حزب توانایی خود را در اداره جنگ در سطح تاکتیکی پیشرفته نشان داده است. به همین دلیل ارتش اسرائیل ترجیح می دهد به جای حمله زمینی گسترده وارد یک درگیری محدود با حزب الله شود.

ویرانی های ناشی از حملات موشکی ایران

اصابت موشک های ایرانی به اراضی اشغالی باعث برجای ماندن ویرانی های گسترده و به راه افتادن آتش سوزی در مرکز این منطقه شده است.

همچنین خودروهای صهیونیست ها در اثر آثار ناشی از حملات موشکی موفقیت آمیز ایران به آتش کشیده شدند. در این ویدئوها وحشت صهیونیست ها از دیدن موشک های ایرانی قابل مشاهده است.

ستون‌های دود در تل‌آویو؛ اصابت موشک‌های ایرانی به اسرائیل

رسانه های عبری اعتراف کردند، اخبار اولیه در خصوص اصابت یک موشک ایرانی به مرکز اراضی اشغالی منتشر شده است.

این رسانه ها اضافه کردند، موشک های ایرانی به اطراف منطقه رحوفوت واقع در جنوب تل آویو اصابت کرده اند.

رسانه های عبری تاکید کردند، گزارش هایی در خصوص اصابت یک موشک ایرانی به شهرک سیتریه نزدیک رحوفوت منتشر شده است.

خبرگزاری قدس نیز با انتشار یک ویدئو از ستون های دود برخواسته در تل آویو بر اثر اصابت موشک های ایرانی خبر داد.

ارسال پیام‌های هشدارآمیز به گوشی‌های صهیونیست‌ها

رسانه های عبری گزارش دادند، پیام های ایرانی روی گوشی های اسرائیلی ها مخابره و ارسال می شود که می گوید: آخرین نفس هایتان را بکشید؛ آتش خشم ما در هر جایی شما را در برخواهد گرفت.

این رسانه ها همچنین از وقوع آتش سوزی های گسترده در مناطق الرمله و حولون بر اثر اصابت موشک های ایرانی خبر دادند.

رسانه های صهیونیستی اضافه کردند که مناطق مختلف در تل آویو شاهد وقوع آتش سوزی های گسترده در پی موج موشکی اخیر ایران بوده است.

رسانه‌های اسرائیلی: حملات ایران متوقف نمی‌شود؛فعال شدن پی‌درپی آژیرها

رسانه های عبری گزارش دادند، بر اثر اصابت موشک ایران به منطقه نتانیا آتش سوزی به راه افتاده است.

این رسانه ها اضافه کردند، حملات موشکی ایران متوقف نمی شود و شب گذشته تنها طی چند دقیقه سه بار آژیرهای خطر به صدا درآمده و انفجارهای مهیبی در گوش دان صورت گرفت.

علاوه بر این نیروهای مقاومت لبنان نیز دقایقی قبل اعلام کردند که مقر نظامیان صهیونیست در جیبیا واقع در نزدیکی میس الجبل را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند.

مواضع این اشغالگران در الجل واقع در شمال شهرک اشغالی کفاریووال نیز هدف قرار گرفت.

همچنین لازم به ذکر است که دقایقی قبل موج جدید موشکی ایران روانه اراضی اشغالی شد.