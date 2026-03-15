وضعیت مطلوب تامین کالاهای اساسی در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی گفت: در سازمان جهاد کشاورزی و ادارت تابعه تمهیداتی برای حداقل چهار ماه آینده در نظر گرفته شده تا اقلام اساسی مورد نیاز مردم مانند مرغ، گوشت، برنج، شکر، گندم و آرد نانوایی‌ها به اندازه کافی ذخیره و تأمین شود.

وی تصریح کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و احتمال افزایش سفرها به استان فارس، پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین نیازهای همه‌ شهرستان‌های استان با توجه به میزان برش جمعیتی و میزان مسافر پذیری هر کدام از شهرستان ها انجام شده است.

به گفته او؛ در تمام نقاط شیراز نیز فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بازارهای فصلی روستا بازار به‌ویژه در مناطق جنوبی با همکاری شهرداری، اقلام مورد نیاز خانوار را عرضه می‌کنند.

این مقام مسئول اعلام کرد: در جنوب شهر شیراز، توزیع مرغ منجمد با قیمت حدود ۲۱۷ هزار تومان به‌وسیله خودروهای یخچال‌دار در حال انجام است.

بهجت حقیقی اظهار کرد: در سه روز ابتدایی جنگ، مردم با خریدهای هیجانی مواجه شدند، اما به سرعت مشاهده کردند که اقلام اساسی به مقدار کافی در بازار وجود دارد و نانوایی‌ها با تولید مناسب فعالیت دارند و جنگ تأثیری بر تولید و تأمین کالاهای اساسی نگذاشته و خریدها اکنون منطقی پیش می‌رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از مردم خواست با آرامش و اعتماد اجازه دهند بازار به شکل منظم مدیریت شود و خاطرنشان کرد: با وجود تحریم ها و شرایط جنگ، افزایش قیمت‌ها قابل انکار نیست اما هیچ‌گونه نگرانی از بابت تأمین کالاهای حیاتی وجود ندارد.