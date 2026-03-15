  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۰۱

کسانی که به ترامپ مشاوره اشتباه دادند مسئول خون‌های ریخته شده هستند

️وزیر امور خارجه نوشت: در حالی که یک توافق منصفانه و متوازن در آستانه دستیابی بود، کسانی که به رئیس‌ جمهور آمریکا مشاوره‌های نادرست دادند، مسئول خونریزی‌های امروز هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در ایکس نوشت: ️شنیدم خانواده یکی از سربازان آمریکایی که در این جنگِ خودخواسته آمریکا علیه ایران کشته شد، اکنون برای تأمین هزینه‌های زندگی خود نیازمند کمک‌ها و اعانه‌های مردمی است.

وی افزود: ️در حالی که یک توافق منصفانه و متوازن در آستانه دستیابی بود، کسانی که به رئیس‌ جمهور آمریکا مشاوره‌های نادرست دادند، مسئول خونریزی‌های امروز هستند.

️در حالی که یک توافق منصفانه و متوازن در آستانه دستیابی بود، کسانی که به رئیس‌ جمهور آمریکا مشاوره‌های نادرست دادند، مسئول خونریزی‌های امروز هستند.️این جنگی است که هم بر آمریکایی‌ها و هم بر ایرانیان تحمیل شده است.

کد خبر 6775651

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      19 5
      پاسخ
      یعنی ترامپ مقصر نیست؟
    • هادی IR ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      11 23
      پاسخ
      ما قدس را فتح می کنیم و کاخ سفید را حسینیه می کنیم

