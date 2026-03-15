به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در ایکس نوشت: ️شنیدم خانواده یکی از سربازان آمریکایی که در این جنگِ خودخواسته آمریکا علیه ایران کشته شد، اکنون برای تأمین هزینههای زندگی خود نیازمند کمکها و اعانههای مردمی است.
وی افزود: ️در حالی که یک توافق منصفانه و متوازن در آستانه دستیابی بود، کسانی که به رئیس جمهور آمریکا مشاورههای نادرست دادند، مسئول خونریزیهای امروز هستند.
️این جنگی است که هم بر آمریکاییها و هم بر ایرانیان تحمیل شده است.
