به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در ایکس نوشت: ️شنیدم خانواده یکی از سربازان آمریکایی که در این جنگِ خودخواسته آمریکا علیه ایران کشته شد، اکنون برای تأمین هزینه‌های زندگی خود نیازمند کمک‌ها و اعانه‌های مردمی است.

وی افزود: ️در حالی که یک توافق منصفانه و متوازن در آستانه دستیابی بود، کسانی که به رئیس‌ جمهور آمریکا مشاوره‌های نادرست دادند، مسئول خونریزی‌های امروز هستند.

️این جنگی است که هم بر آمریکایی‌ها و هم بر ایرانیان تحمیل شده است.