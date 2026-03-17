۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۴۷

بررسی وضعیت ارزیابی استاندارد کالاهای اساسی وارداتی در استان‌های مرزی

معاون سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه وضعیت ارزیابی استاندارد کالاهای اساسی وارداتی در استان‌های مرزی بررسی شد، بر لزوم تسهیل و تسریع در فرآیند ارزیابی استاندارد انطباق کالاها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی استاندارد ایران، محمودرضا طاهری در نشست کارگروه صادرات و واردات استان‌های مرزی با تأکید بر لزوم تسهیل و تسریع در فرآیند ارزیابی استاندارد انطباق کالاهای وارداتی، بر اجرای دقیق روش‌های اجرایی مربوط به کالاهای کولبری و ملوانی و هماهنگی بیشتر ادارات کل استاندارد استان‌های مرزی تأکید کرد.

طاهری ادامه داد: در صورت عدم امکان نمونه‌برداری کالا در محوطه بنادر و گمرکات اجرایی، با اخذ تعهد عدم مصرف و انعقاد قرارداد با شرکت بازرسی کالا، محموله به انبار صاحب کالا حمل و سپس فرآیند ارزیابی انطباق توسط شرکت بازرسی انجام شود.

وی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب درباره روش اجرایی ارزیابی انطباق کالاهای کولبری و ملوانی تأکید کرد و گفت: ادارات کل استاندارد باید نسبت به اعلام کتبی به صاحبان کالاهای اساسی با رونوشت به استانداری‌ها برای اخذ تعهد و ترخیص کالا اقدام کنند.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران افزود: رویه‌های مندرج در روش اجرایی ارزیابی انطباق کالاهای کولبری و ملوانی باید به رویه‌های اجرایی در سامانه Coc اضافه شود.

سمیه رسولی

