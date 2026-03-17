به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی استاندارد ایران، محمودرضا طاهری در نشست کارگروه صادرات و واردات استانهای مرزی با تأکید بر لزوم تسهیل و تسریع در فرآیند ارزیابی استاندارد انطباق کالاهای وارداتی، بر اجرای دقیق روشهای اجرایی مربوط به کالاهای کولبری و ملوانی و هماهنگی بیشتر ادارات کل استاندارد استانهای مرزی تأکید کرد.
طاهری ادامه داد: در صورت عدم امکان نمونهبرداری کالا در محوطه بنادر و گمرکات اجرایی، با اخذ تعهد عدم مصرف و انعقاد قرارداد با شرکت بازرسی کالا، محموله به انبار صاحب کالا حمل و سپس فرآیند ارزیابی انطباق توسط شرکت بازرسی انجام شود.
وی همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی مناسب درباره روش اجرایی ارزیابی انطباق کالاهای کولبری و ملوانی تأکید کرد و گفت: ادارات کل استاندارد باید نسبت به اعلام کتبی به صاحبان کالاهای اساسی با رونوشت به استانداریها برای اخذ تعهد و ترخیص کالا اقدام کنند.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران افزود: رویههای مندرج در روش اجرایی ارزیابی انطباق کالاهای کولبری و ملوانی باید به رویههای اجرایی در سامانه Coc اضافه شود.
