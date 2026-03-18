به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در پی بی اعتنایی جامعه بین الملل نسبت به عادی سازی تروریسم صهیونیستی نوشت: اسرائیل هیچ اعتنایی به پیامدهای عادیسازی روشهای هولناک تروریستی خود ندارد؛ اما جامعه بینالمللی نباید این بیپروایی را نادیده بگیرد، چراکه هر کنشی، بیتردید و همواره، واکنشی در پی خواهد داشت.
وی افزود: تصور کنید رئیسجمهور ایران، با خونسردی و بیهیچ پردهپوشی، فهرستی از «اهداف ترور» را پیش روی یک سفیر خارجی بگذارد: رئیسجمهور ایالات متحده، رهبران کنگره، ژنرالهای عالیرتبه؛ و سپس بیدرنگ اعلام کند: «همه را یکییکی حذف خواهیم کرد.»
عراقچی بیان کرد: در عرض چند ساعت، جهان به تلاطم میافتد: نشستهای فوقالعاده شورای امنیت سازمان ملل، طوفان بیامان رسانهای، تحریمها، تهدیدها و چهبسا حتی جنگ، همه در جامه «حقوق بینالملل» و با ادعای صیانت از «نظم جهانی» رخ می دهد.
وزیر امور خارجه ادامه داد: اما آنگاه که پای اسرائیل در میان است، گویی قواعد بازی دگرگون میشود. همان مدعیان «قانون و نظم» یا به سکوت فرو میروند، یا به ابهامگویی پناه میبرند، و در بدترین حالت، خود به تأمینکنندگان سلاح و حامیان سیاسی بدل میشوند. آنچه امروز در برابر دیدگان ما رخ میدهد، صرفاً ریاکاری نیست؛ ریاکاری هنوز نشانی از شرم در خود دارد. این پدیده، چیزی عریانتر است: فروپاشی محاسبهشده اخلاق، جایی که قواعد تنها برای رقبا اعمال میشود و مصونیت، امتیازی است که برای متحدان محفوظ میماند.
وی تاکید کرد: همانگونه که همواره، اسرائیل پیشگام کشاندن شریک آمریکایی خود به ورطهای عمیقتر از سقوط اخلاقی و سیاسی است. اسرائیل هیچ اعتنایی به پیامدهای عادیسازی روشهای هولناک خود در بهکارگیری ترور ندارد. اما جامعه بینالمللی نباید این بیپروایی را نادیده بگیرد؛ چرا که هر کنشی، بیتردید و همواره، واکنشی در پی خواهد داشت.
