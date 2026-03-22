واکنش بازیگر مصری به بیانیه الازهر: شما مایه ننگ دین و شرف هستید

به گزارش خبرنگار مهر، عمر واکد بازیگر، تهیه‌کننده و آهنگساز مصری است که در فیلم‌های هالیوودی هم ایفای نقش کرده است. وی در فیلم «سیریانا» هم‌بازی جرج کلونی و مت دیمون بود و در فیلم «لوسی» به کارگردانی لوک بسون هم‌بازی اسکارلت جوهانسون. اکانت او در شبکه ایکس ۶ میلیون دنبال‌کننده دارد. عمر واکد در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران به شدت فعال بود و علیه همکاری برخی کشورهای عربی با صهیونیست‌ها و قبیله اپستین مطالب صریحی در شبکه ایکس منتشر کرد.

همچنین در دفاع از تشیع، احترام به حضرت زهرا (س) (پس از توهین کاربران سعودی به امام جماعت نماز عید فطر قاهره که بر آن حضرت سلام و درود فرستاده بود) و نیز ستایش شخصیت رهبر شهید آیت الله خامنه‌ای نیز در پاسخ به کاربران سعودی و اماراتی مطالب صریحی منتشر کرد.

وی در این باره نوشته بود:

«من هرگز کسی را پست‌تر و رذل‌تر از کسانی ندیده‌ام که شیخ بزرگواری را به خاطر ذکر نام حضرت فاطمه زهرا (س) و فرزندانش (سلام الله علیهم) و مولای ما علی (ع) در دعایش مسخره و مورد حمله قرار دادند. این همه کینه توزی نسبت به پاک‌ترین مخلوقات چیست، ای منافقان، ای مدعیان دروغین و فریبکار دین؟ این افراد قطعاً مسلمان نیستند.»

او پس از انتشار بیانیه دانشگاه الازهر علیه ایران نیز نوشت:

«شما مایه ننگ علما، مایه ننگ دین و شرف هستید. شما الازهر اپستین و امارات هستید. خدا شما را رها نخواهد کرد، ای خائنین، ای کسانی که کلام خدا را برای ثروتمندان تحریف کردید. ننگ بر شما و بر کثافتی که در آن افتاده‌اید. ای خدا، من از آنچه انجام می‌دهید بیزارم! خدا از شما انتقام بگیرد، ای بندگان پست درهم و دینار فاسد ...»

این هنرمند و بازیگر مشهور عرب در پاسخ به برخی کاربران عرب توهین کننده به رهبر شهید انقلاب نیز نوشت:

«آیت الله خامنه‌ای، که خداوند مزارش را معطر بدارد، سیاستمداری بزرگ و شهید راه حق بود که باطل را شکست داد. این مرد سالمند بود، اما پنهان نشد تا به شهادت برسد و مسلمانان را قادر سازد تا رگباری از موشک‌های ویرانگر را بر سر دشمن بریزند، موشک‌هایی که تمام پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه را نابود کردند و صهیونیست‌های پلید را به نابودی کامل کشاندند، تا ما امروز بنشینیم و شاهد این افتخار و سربلندی باشیم. این ملت مسلمانی است که با آمریکا، آن کسانی که در وجود خود شکست خورده‌اند، مقابله کرد. این شهید والامقام جان خود را فدای شما کرد. او خود را فدا کرد تا کمین بر نیروهای استعمار فرود آید و جنگی بی‌بازگشت رخ دهد که در آن مسلمانان بر کسانی که بیش از ۱۰۰ سال آنها را اشغال کرده‌اند، پیروز شوند. خدایا، ما را با این قهرمان شجاع محشور کن.»

در جهانی که ایران به تنهایی در برابر تهاجمات جنایتکارترین اراذل جهان ایستاده، هنرمند صاحب نام مصری از هجمه و فشارهای وابستگان به اسرائیل و آمریکا در عرصه حرفه ای خود نمی‌ترسد و شجاعانه حرف حق را بیان می‌کند. شجاعت صفت مشترک همه آزادگان جهان است.