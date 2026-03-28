۲ پیکر غیرقابل شناسایی مدرسه شجره طیبه میناب شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم طاهری دادستان میناب با اشاره به جنایت آمریکایی صهیونیستی در مدرسه شجره طیبه و به شهادت رساندن جمع زیادی از دانش آموزان در این مدرسه اظهار داشت: این حادثه آنقدر هولناک و درد آور بود که توجه دنیا را به خود جلب کرده است.

وی افزود : در حادثه آمریکایی و صهیونیستی این مدرسه که جمع زیادی از دانش آموزان و معلمان و حتی اولیاء دانش‌آموزان به شهادت رسیده بودند پیکر سه شهید ناشناخته مانده بود.

دادستان شهرستان میناب گفت: برای شناسایی این شهدا از اولیا و نزدیکان آنها آزمایش DNA انجام شد که عصر امروز با مشخص شدن جواب آزمایش های انجام شده پیکر دو شهید شناسایی شد.

طاهری عنوان کرد: این شهدای شناسایی شده به نام‌های محمدطاها جعفری (دانش آموز) مدرسه و راضیه زمانی از معلمان این مدرسه هستند.