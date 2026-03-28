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۹ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۲۷

۲ پیکر غیرقابل شناسایی مدرسه شجره طیبه میناب شناسایی شدند

۲ پیکر غیرقابل شناسایی مدرسه شجره طیبه میناب شناسایی شدند

میناب- دادستان شهرستان میناب از شناسایی دو پیکر از شهدای ناشناخته مدرسه شجره طیبه میناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم طاهری دادستان میناب با اشاره به جنایت آمریکایی صهیونیستی در مدرسه شجره طیبه و به شهادت رساندن جمع زیادی از دانش آموزان در این مدرسه اظهار داشت: این حادثه آنقدر هولناک و درد آور بود که توجه دنیا را به خود جلب کرده است.

وی افزود : در حادثه آمریکایی و صهیونیستی این مدرسه که جمع زیادی از دانش آموزان و معلمان و حتی اولیاء دانش‌آموزان به شهادت رسیده بودند پیکر سه شهید ناشناخته مانده بود.

دادستان شهرستان میناب گفت: برای شناسایی این شهدا از اولیا و نزدیکان آنها آزمایش DNA انجام شد که عصر امروز با مشخص شدن جواب آزمایش های انجام شده پیکر دو شهید شناسایی شد.

طاهری عنوان کرد: این شهدای شناسایی شده به نام‌های محمدطاها جعفری (دانش آموز) مدرسه و راضیه زمانی از معلمان این مدرسه هستند.

کد مطلب 6785962

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