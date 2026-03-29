آخرین وضعیت خسارت جنگ به دانشگاهها؛ فهرست مراکز آسیب دیده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، با اعلام معاونت اداری، مالی و پشتیانی وزارت علوم؛ باتوجه به تجاوز دشمن در روزهای اخیر به مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهیِ مرتبط با وزارت علوم؛ برآورد اولیه حاصل از خسارات وارد شده به این مراکز تا این لحظه به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان رسیده که ناشی از تجاوز و تخریبِ ۱۵۴ نقطه‌ی علمی در در ۲۱ دانشگاه، موسسه و مراکز آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم است.

این معاونت تصریح کرده است: برآورد فوق در حال‌ به‌روزرسانی بوده و در روزهای آینده جزئیات بیشتری اعلام می‌شود.

جزئیات خسارات به شرح زیر است:

آذربایجان غربی: ۱۳ ساختمان دانشگاه ارومیه: ساختمان‌های آموزشی، پژوهشکده میکروالکترونیک، پژوهشکده زیست‌فناوری، موزه، آزمایشگاه مرکزی، ساختمان اداری، مرکز رشد و کلینیک دامپزشکی

برآورد حدودی خسارات: ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیارد تومان

مدل آسیب‌ها: شامل شکستن شیشه‌ها، درآوردن پنجره‌ها، ریزش سقف کاذب و رانش دیوارها بوده است.

اصفهان: ساختمان‌های دانشگاه‌های اصفهان: هنر اصفهان و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

در شهرک علمی تحقیقاتی، ساختمان غدیر آسیب دیده است که حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیارد تومان خسارت دیده شده است که عمدتاً شامل شکستن شیشه، تخریب دیوار و سقف کاذب بوده است.

در دانشگاه اصفهان، ۹ ساختمان از جمله دانشکده‌های اقتصاد، زمین‌شناسی، جغرافیا، ساختمان اداری، سلف سرویس، کتابخانه مرکزی و دانشکده ادبیات دچار خسارت شده‌اند که برآورد اولیه آن حدود ۶۰ میلیارد تومان است.

نمای ساختمان‌ها، شیشه‌ها، سقف‌های کاذب و دیوارها تخریب شده‌اند.

در دانشگاه هنر اصفهان، ۵ ساختمان شامل ساختمان‌های تاریخی، کتابخانه مرکزی و ورزشگاه آسیب دیده‌اند. ترک در سازه‌ها، تخریب تزئینات نفیس، شکستن پنجره‌های چوبی و شیشه‌ها از جمله خسارات به بناهای تاریخی بوده که بازسازی آن‌ها زمان‌بر و پرهزینه است.

استان ایلام: دانشگاه ایلام متحمل خسارات زیادی شده است. مجتمع خوابگاهی شهید چمران، مرکز فناوری دانشگاه آسیب دیده‌اند.

بوشهر: ساختمان سرای دانشجویی پسران دانشگاه خلیج‌فارس با ۷۲۰۰ متر فضا، دچار آسیب از جمله شکستن درب و پنجره‌ها، سقف کاذب و تخریب سرویس‌های بهداشتی شده است. برآورد اولیه هزینه آن حدود ۳۰ میلیارد تومان است.

تهران: یک خوابگاه دانشگاه علم و صنعت دچار آسیب شده که شامل تخریب دیوارها، تاسیسات برقی، آسانسورها و کولرها است. حدود ۲۰ میلیارد تومان هزینه برآورد شده است. ساختمان مرکزی و حراست دانشگاه هنر ایران نیز آسیب دیده‌اند.

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری: ساختمان اصلی این پژوهشگاه تخریب شده و خسارت جدی به سازه و ستون‌ها وارد شده است. هنوز برآورد دقیقی از هزینه آن صورت نگرفته است این پژوهشگاه در بلوار پژوهش کیلومتر ۱۵ اتوبان‌تهران‌کرج قرار دارد.

دانشگاه تهران: دو رشته قنات در خیابان ۱۶ آذر، شامل تاسیسات سنتی و سازه‌های جدید، تخریب شده و نیاز به بازسازی دارد.

جزئیات آسیب دو شب گذشته دانشگاه علم ‌صنعت به‌زودی اعلام خواهد شد.

خوزستان: دیوار ضلع جنوبی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر کاملاً تخریب شده است. ۱۶ ساختمان دانشگاه صنعتی جندی شاپور نیز بر اثر موج انفجار دچار تخریب‌های جزئی شده‌اند که حدود ۱۴ میلیارد تومان هزینه برآورد شده است.

سیستان و بلوچستان: ۶ ساختمان دانشگاه دریانوردی علوم دریایی چابهار شامل مسجد، دانشکده مهندسی دریایی، ساختمان اداری، مهمان‌سرا و هتل ساحلی آسیب دیده‌اند. خسارات شامل شکستن شیشه‌ها، ترک‌خوردگی در اسکلت سازه و ریختن سقف‌های کاذب بوده و ۱۰ میلیارد تومان هزینه برآورد می‌شود.

همدان: ۹ ساختمان دانشگاه ملایر آسیب جزئی دیده‌اند که بیشتر شامل شکستن پنجره‌ها و شیشه‌ها بوده است. دانشگاه ملی مهارت: در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی و مرکزی، ۱۴ ساختمان این دانشگاه آسیب دیده است (۹ ساختمان در مرکزی، ۴ ساختمان در تهران و ۱ ساختمان در تبریز).