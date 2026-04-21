فعالیت سامانه بارشی در خوزستان تا چهارشنبه ادامه دارد

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تداوم فعالیت سامانه بارشی را تا اوایل روز چهارشنبه نشان می‌دهد که سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید به همراه تندباد لحظه‌ای در اغلب نقاط، به‌ویژه در مناطق جنوب‌غربی تا جنوب‌شرقی و شمالی و ریزش تگرگ در نقاط مستعد خواهد شد.

وی افزود: با توجه به ماهیت فصل بهار، احتمال شدت گرفتن بارش به‌صورت نقطه‌ای وجود دارد. شمال خلیج فارس نیز تا اوایل روز چهارشنبه مواج و همراه با رگبار و رعدوبرق بوده و طی روز چهارشنبه نیز مواج پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: همچنین طی فردا احتمال رگبار و رعدوبرق پراکنده در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست و سپس طی روزهای پایانی هفته جوی نسبتاً پایدار بر استان حاکم می‌باشد.

وی در خصوص وضعیت دمایی استان توضیح داد: در شبانه‌روز گذشته اهواز با ۳۱.۱ و دزپارت (دهدز) با ۱۱ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

سبزه‌زاری افزود: در شبانه‌روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۱.۱ و کمینه ۲۰ درجه سانتی‌گراد رسیده است.