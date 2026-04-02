الحوثی:معادله تسلیم شکسته شد؛ استیصال ترامپ و اعتراف به جنایت جنگی

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: حزب الله لبنان اعلام کرد که ساعاتی قبل شهرک اشغالی ایون مناحیم را با تعدادی از پهپادهای خود هدف قرار داده است. این عملیات با هدف هشدار دادن به شهرک های شمال فلسطین اشغالی صورت گرفته است.
حزب الله همچنین از هدف قرار گرفتن نظامیان صهیونیست در منطقه اشغالی یرؤون خبر داد. علاوه بر آن نظامیان اشغالگر در شهرک المالکیه با شلیک چند موشک هدف قرار گرفتند.
در این عملیات ها از پهپادهای انتحاری نیز استفاده شده است. رسانه های عربی نیز از شنیده شدن صدای چند انفجار در شمال اراضی اشغالی خبر داده اند.
ایروانی: تهدیدات ترمپ مصداق قصد مجرمانه برای ارتکاب جنایات جنگی است
سفیر ایران در سازمان ملل اعلام کرد: تهدیدات رئیسجمهور آمریکا مصداق روشن، مستقیم و علنی وجود قصد مجرمانه برای ارتکاب جنایات جنگی است.
«امیرسعید ایروانی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی در نامه ای به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل و رئیس دوره ای شورای امنیت گفت: این تهدیدات بهصراحت ناظر بر هدفگیری و تخریب گسترده اهداف غیرنظامی، از جمله زیرساختهای ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی است.
سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد: ایالات متحده مسئولیت کامل حقوقی بینالمللی تمامی پیامدهای ناشی از این تهدیدات غیرقانونی و همچنین هرگونه اقدام مبتنی بر آنها را بر عهده خواهد داشت.
ایروانی تصریح کرد: چنین اعمال متخلفانه بینالمللی در صورت تحقق، موجب مسئولیت بینالمللی ایالات متحده و نیز مسئولیت کیفری فردی اشخاصی خواهد شد که در طراحی، صدور دستور یا اجرای آنها مشارکت داشتهاند و میبایست مورد پاسخگویی قرار گیرند.
متن کامل نامه سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
متعاقب دستور دولت متبوع خود و ضمن اشاره به مکاتبات پیشین پیرامون جنگ تجاوزکارانه جاری توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، بدینوسیله مراتب را جهت اطلاع جنابعالی و اعضای شورای امنیت در خصوص حملهای جانسوز و فاجعهبار که امروز توسط متجاوزان آمریکایی-اسرائیلی علیه مؤسسه پاستور که قدیمیترین و معتبرترین مرکز تحقیقاتی و بهداشت عمومی در خاورمیانه بود و با همکاری مؤسسه پاستور پاریس در سال ۱۹۲۰ تأسیس شده بود، اعلام میدارم. این اقدام صرفاً یک جنایت جنگی در چارچوب یک جنگ غیرقانونی نیست؛ بلکه تعرضی وحشیانه به ارزشهای بنیادین انسانی محسوب میگردد.
همزمان، رئیسجمهور ایالات متحده، در کنار حملات جاری این کشور و رژیم اسرائیل علیه غیرنظامیان، اماکن غیرنظامی و زیرساختهای حیاتی از جمله به پلها، به صدور تهدیدات صریح مبنی بر تخریب زیرساختهای جمهوری اسلامی ایران ادامه داده است. در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۶، وی علناً تهدید نمود که «بهشدت به ایران ضربه خواهد زد»، «آنها را به عصر حجر بازخواهد گرداند»، و «تمامی نیروگاههای تولید برق آنها را… بهشدت و احتمالاً بهصورت همزمان هدف قرار خواهد داد». این اظهارات شرمآور در ادامه مواضع پیشین وی در تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۲۶ مطرح گردید که طی آن هشدار داده بود در صورت عدم حصول توافق فوری با ایران، ایالات متحده «زیرساختهای حیاتی غیرنظامی ایران، از جمله نیروگاههای برق، تأسیسات نفتی، جزیره خارک و تأسیسات آبشیرینکن را منفجر کرده و بهطور کامل نابود خواهد کرد». همچنین در تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۲۶ نیز وی تهدید کرده بود که نیروگاههای برق ایران را «هدف قرار داده و نابود خواهد کرد، و از بزرگترین آن آغاز خواهد نمود.»
اظهارات رئیسجمهور ایالات متحده مصداق روشن، مستقیم و علنی وجود قصد مجرمانه برای ارتکاب جنایات جنگی وفق حقوق بینالملل بشردوستانه و اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی میباشد. این تهدیدات بهصراحت ناظر بر هدفگیری و تخریب گسترده اشیای غیرنظامی، از جمله زیرساختهای ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی است.
ایالات متحده مسئولیت کامل حقوقی بینالمللی تمامی پیامدهای ناشی از این تهدیدات غیرقانونی و همچنین هرگونه اقدام مبتنی بر آنها را بر عهده خواهد داشت. چنین اعمال متخلفانه بینالمللی در صورت تحقق، موجب مسئولیت بینالمللی ایالات متحده و نیز مسئولیت کیفری فردی اشخاصی خواهد شد که در طراحی، صدور دستور یا اجرای آنها مشارکت داشتهاند و میبایست مورد پاسخگویی قرار گیرند.
در واکنش به این تهدیدات و حملات عامدانه و غیرقانونی، و در شرایط استمرار قصور شورای امنیت در ایفای مسئولیت اولیه خود در حفظ صلح و امنیت بینالمللی، جمهوری اسلامی ایران هیچ گزینهای جز اعمال حق ذاتی دفاع مشروع خود وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد ندارد. جمهوری اسلامی ایران تمامی اقدامات لازم و متناسب را جهت صیانت و دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود، تأمین امنیت مردم خویش و حفاظت از منافع حیاتی ملی خود اتخاذ خواهد نمود.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت ثبت و میان اعضاء توزیع گردد.
اعتراف ترامپ به ارتکاب یک جنایت جنگی دیگر
رئیس جمهور آمریکا به ارتکاب یک جنایت جنگی دیگر در ایران و حمله به یک پل در ایران اعتراف کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود با انتشار ویدئویی از انفجار این پل، گستاخانه نوشت: «بزرگترین پل در ایران فرو ریخت، دیگر هرگز مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.»
رئیس جمهوری جنگ طلب آمریکا مدعی شد: «وقت آن است که ایران قبل از این که خیلی دیر شود و چیزی از کشوری که هنوز میتواند به یک کشور بزرگ تبدیل شود، باقی نماند، توافق کند!»
دقایقی پیش طی حملهای از سوی رژیم صهیونی و آمریکایی، پل بییک که به عنوان شاهکار مهندسی ایران شناخته شده بود و یکی از پیچیدهترین مهندسی های دنیا را داشت مورد هدف دشمن قرار گرفت.
طی این حمله این پروژه که ازجمله زیرساختهای راهی استان بود و قرار بود در آینده نزدیک به بهره برداری برسد، دچار آسیب شده است.
کارشناسان مسائل نظامی، حمله به اهداف غیرنظامی وزیرساخت ها را ناشی از استیصال ترامپ در اقدام نظامی اعلام می کنند. از نظر قوانین بین المللی، حمله به زیرساخت های غیرنظامی، جنایت جنگی محسوب می شود.
انتقاد چین از شورای امنیت به خاطر توجیه تجاوز به خاک ایران
وزیر امور خارجه چین با انتقاد از شورای امنیت سازمان ملل، تاکید کرد که وظیفه این نهاد بینالمللی کاهش تنشها است، نه توجیه جنگهایی که خارج از چارچوب حقوق بینالملل انجام میشوند.
وانگ یی در مجموعهای از تماسهای دیپلماتیک فشرده با مقامهای منطقهای و اروپایی، بر ضرورت توقف فوری درگیریها و بازگشت به مسیر گفتوگو تأکید کرد.
وانگ یی در گفتوگو با عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه بحرین و رئیس دورهای شورای همکاری خلیج فارس و همچنین فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی، وضعیت امنیتی منطقه را نگرانکننده توصیف کرد و نسبت به پیامدهای تداوم جنگ علبه ایران برای کشورهای حوزه خلیج فارس هشدار داد.
در این تماسها، طرفهای عربی نیز با اشاره به اختلال در تردد کشتیها در تنگه هرمز، خواستار نقشآفرینی فعالتر شورای امنیت سازمان ملل برای تضمین امنیت این گذرگاه حیاتی شدند.
در همین چارچوب، وانگ یی با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. هم گفتوگو تلفنی داشت.
وی با تاکید بر اینکه آتشبس خواسته مشترک جامعه جهانی است، اعلام کرد اقدامات شورای امنیت باید در جهت کاهش تنش و جلوگیری از مشروعیتبخشی به اقدامات نظامی بدون مجوز باشد.
کایا کالاس هم در گفتوگوی تلفنی ابتکار پنجگانه چین و پاکستان برای بازگرداندن صلح و ثبات استقبال و بر لزوم کاهش تنشها، حفاظت از غیرنظامیان و حفظ باز بودن مسیرهای دریایی تاکید کرد.
چین در این تحرکات دیپلماتیک با تکیه بر جایگاه خود بهعنوان عضو دائم شورای امنیت، تلاش دارد از طریق ابتکارات سیاسی و هماهنگی با بازیگران منطقهای و بینالمللی، زمینه توقف درگیریها و بازگشت ثبات به خاورمیانه را فراهم کند؛ تلاشی که در شرایط تهدید فزاینده علیه امنیت انرژی جهانی و اختلال در کریدورهای حیاتی، اهمیت دوچندانی یافته است.
دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف جنگ علیه ایران شد
دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران شد.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه (به وقت محلی) در جمع خبرنگاران گفت: بحران خاورمیانه وارد دومین ماه خود شده است و با ادامه این جنگ در هر روز، رنج انسانی افزایش مییابد.
وی تاکید کرد: ابعاد ویرانی گستردهتر میشود. حملات کورکورانه و هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی بیشتر میشود. همچنین خطرات برای جهان ما بیشتر میشود.
دبیرکل سازمان ملل هشدار داد: ما در آستانه یک جنگ گستردهتر هستیم که کل خاورمیانه را با تاثیرات چشمگیری در سراسر جهان در بر خواهد گرفت. گوترش یادآور شد: تاثیرات این درگیری هماکنون در سراسر جهان احساس میشود. نمونه بارز آن، پیامدهای محدود شدن آزادی کشتیرانی است. زمانی که تنگه هرمز دچار انسداد شود، فقیرترین و آسیبپذیرترین اقشار جهان عملا توان ادامه حیات اقتصادی را از دست میدهند.
وی گفت: این وضعیت را میتوان در زندگی روزمره مردمی مشاهده کرد که با افزایش هزینههای غذا و انرژی دستوپنجه نرم میکنند؛ از فیلیپین گرفته تا سریلانکا، از موزامبیک تا جوامعی بسیار فراتر از این مناطق.
دبیرکل سازمان ملل افزود: ممکن است بسیاری از ابعاد این درگیری نامشخص باشد، اما یک نکته روشن است: اگر طبل جنگ همچنان نواخته شود، تشدید تنشها تنها اوضاع را وخیمتر خواهد کرد.
گوترش تاکید کرد: چرخه مرگ و ویرانی باید متوقف شود. تلاشهای دیپلماتیک برای یافتن مسیری صلحآمیز در حال انجام است. این تلاشها شایسته آن هستند که با اتکا به حقوق بینالملل، از جمله منشور سازمان ملل متحد، فضای لازم و حمایت کافی برای موفقیت داشته باشند. ارشدترین مقام سازمان ملل تصریح کرد: اختلافات باید از طریق راهکارهای مسالمتآمیز حلوفصل شوند. حاکمیت و تمامیت ارضی تمامی کشورهای عضو باید مورد احترام قرار گیرد.
دبیرکل سازمان ملل گفت: غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی، از جمله تأسیسات هستهای، باید مورد احترام و حفاظت قرار گیرند و آزادی دریانوردی باید حفظ شود.
گوترش تصریح کرد: من همچنان در تماس نزدیک با طرفهای درگیر هستم و فرستاده ویژه خود، ژان آرنو، را برای حمایت از این تلاشها به منطقه اعزام میکنم.ما باید راهی صلحآمیز برای خروج از این وضعیت بیابیم.
دبیرکل سازمان ملل گفت: پیام من روشن است، ایالات متحده و اسرائیل؛ اکنون زمان آن فرا رسیده است که به جنگی که موجب رنج گسترده انسانی و پیامدهای اقتصادی ویرانگر شده، پایان دهند و حملات به ایران را متوقف کنند.
وی افزود: شورای امنیت این حملات را محکوم کرده و بر ضرورت احترام به حقوق و آزادیهای کشتیرانی در مسیرهای حیاتی دریایی، از جمله تنگه هرمز، تاکید کرده است.
گوترش گفت: درگیریها خود به خود پایان نمییابند. آنها زمانی پایان مییابند که رهبران گفتگو را به جای تخریب انتخاب کنند. آن انتخاب هنوز وجود دارد و باید همین حالا انجام شود.
داسیلوا: اقدامات تنشزای آمریکا علیه ایران گمراه کننده است
رئیس جمهور برزیل اعلام کرد که اقدامات تنشزای آمریکا علیه ایران غیرضروری و گمراه کننده است.
لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیسجمهور برزیل، در اظهاراتی افزایش تنش میان آمریکا و ایران را یک درگیری «گمراهکننده» و «غیرضروری» توصیف کرده و نسبت به پیامدهای جدی اقتصادی آن در سطح جهانی هشدار داده است.
وی همچنین ادعای مطرحشده درباره تلاش ایران برای توسعه سلاحهای هستهای را زیر سوال برد.
رئیسجمهور برزیل در ادامه، با انتقاد از مداخلات نظامی مبتنی بر بهانههای مختلف، خواستار حلوفصل اختلافات سیاسی از مسیرهای دیپلماتیک شد و تأکید کرد که توسل به جنگ، بهویژه در قبال کشوری با پیشینه تاریخی و جمعیتی همچون ایران، غیرقابلپذیرش است.
الحوثی: مردم سدی محکم در برابر دشمنان هستند/معادله تسلیم از بین رفت
رهبر انصارالله یمن گفت: حمایت گسترده مردمی از رهبری، سپاه پاسداران و ارتش ایران سد محکمی در برابر دشمنان است که به دنبال تحقق مرحلهای خطرناک در نقشه صهیونیستی خود هستند.
سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، امروز (۱۳ فروردین) در سخنانی به آخرین تحولات میدانی و سیاسی مربوط به جنگ ایران و مواضع یمن دراین خصوص پرداخت.
او با تاکید بر استواری و توانمندی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دشمنان، اظهار داشت: «جمهوری اسلامی ایران با تمام توان و استواری در برابر طغیان و تجاوز آمریکایی و اسرائیلی ایستادگی میکند». وی افزود: «توانمندی بزرگ جمهوری اسلامی ایران در عملیات وسیع و مستمر با موجهای موشکی و پهپادی خود نمایان شده است».
الحوثی ادامه داد: «در این موجهای بزرگ، پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه منهدم و دشمن اسرائیلی تنبیه و تواناییهای نظامی و صنعتی آن تخریب شده است».
او تاکید کرد: «با این توانمندی بزرگ، تعداد زیادی از پهپادهای دشمن آمریکایی و اسرائیلی سرنگون شدند و تخریب عظیم تواناییهای نظامی آمریکا به گونهای انجام شد که خود آمریکاییها به آن اعتراف کردند که این موضوع تاکنون سابقه نداشته است».
وی تصریح کرد: «همراه با نتایج مهم عملیاتهای ایران، تلفات انسانی زیادی در میان نیروهای دشمن آمریکایی و اسرائیلی شامل افسران و سربازان رخ داده است و تلفات انسانی در صفوف دشمنان به وضوح نشاندهنده توانمندی بالای مقابله با تجاوز آمریکایی و اسرائیلی است».
الحوثی همچنین گفت: «توانمندی بالای مقابله با تجاوز، با ثبات موضع سیاسی و پایداری مردمی همراه است و حضور گسترده مردمی که از آغاز تجاوز تاکنون در میادین مختلف ایران ادامه داشته، بیانگر توانمندی بالای مقابله با تجاوز است».
رهبر انصارالله افزود: «در جمهوری اسلامی ایران، حمایت گسترده مردمی از رهبری، سپاه پاسداران و ارتش کاملاً مشهود است و حمایت عظیم، صریح، قوی و پایدار از نظام اسلامی و مؤسسات رسمی آن وجود دارد». وی تاکید کرد: «این پایداری عظیم سد محکمی در برابر اهداف دشمنان است که به دنبال تحقق مرحلهای خطرناک در نقشه صهیونیستی خود هستند».
الحوثی به اهداف دشمنان اشاره کرد و گفت: «دشمنان میخواستند آنچه را بزرگترین مانع در منطقه اسلامی و عربی خود میدانستند، از میان بردارند، آنچه خود از آن با عنوان خاورمیانه یاد میکنند». وی افزود: «اقدامات خطرناک صهیونیسم، کشورهای عربی را بیش از هر چیز دیگر تهدید میکند».
رهبر انصارالله تصریح کرد: «به دلیل اهمیت این نبرد، محور جهاد و مقاومت در جبهههای مختلف در چارچوب موضع واحد و تحت عنوان وحدت میادین فعال شده و موضع متحد محور جهاد و مقاومت، همان موضعی است که باید تمام امت اسلامی در راستای آن حرکت میکردند».
الحوثی افزود: «امت اسلامی میداند که نقشه صهیونیستی همه آنها را هدف قرار داده است، زیرا از ابتدا نقشهای آشکار و روشن و مبرهن بوده است و تمامی اقدامات خصمانه در مراحل مختلف گذشته با نقشه صهیونیستی مرتبط بوده است». وی ادامه داد: «نقشه صهیونیستی در این مرحله شفافتر، روشنتر و صریحتر از قبل است، از زمان آغاز تجاوز آمریکایی-اسرائیلی به ایران».
رهبر انصارالله خاطرنشان کرد: «دشمن اسرائیلی و شریک آن، آمریکا، تأکید میکنند که این تجاوز با هدف اجرای نقشه صهیونیستی انجام میشود. حتی طراحی و برنامهریزی این تجاوز، اهداف اعلام شده آن، عناوین و نامهای تعیین شده برای آن، همه صهیونیستی هستند».
الحوثی تاکید کرد: «حقیقت تجاوز آمریکایی-اسرائیلی به ایران اکنون در آمریکا، اروپا و کشورهای مختلف جهان شناخته شده است. این مرحله از مقابله اهمیت بسیار زیادی در نتایج خود دارد و همه میدانند که اگر دشمنان بتوانند جمهوری اسلامی ایران را از میان بردارند، بلافاصله به سمت سیطره بر مردم این منطقه حرکت خواهند کرد».
الحوثی همچنین پیروزی ایران و محور جهاد و مقاومت را موجب ناکامی دشمنان در اجرای نقشه صهیونیستی دانست و گفت: «این مرحله از مقابله اهمیت بسیار زیادی دارد و انگیزههای آن روشن است و تمام امت را هدف قرار میدهد.»
وی افزود: «هدف قرار دادن جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقش بسیار مهم آن در مقابله با نقشه صهیونیستی است که تمام امت را هدف گرفته است.»
رهبر انقلاب یمن در ادامه بر اهمیت پایداری و قدرت ایران و محور مقاومت تاکید کرد و گفت: قدرت موضع ایران و محور، مایه افتخار تمام امت و سود واقعی برای کل امت است، و مسئله فلسطین در صدر این موضوع قرار دارد.»
رهبر انصارالله با اشاره به اسناد اپستین و اقدامات مرتبط با گروه صهیونیستی، بیان کرد: «این تحرک در این مرحله پس از انتشار اسناد اپستین انجام شد و کسانی که دست به تجاوز زدهاند، همان گروه صهیونیستی مرتبط با این رسواییها هستند.»
الحوثی در ادامه گفت: «نقشه صهیونیستی برای جوامع انسانی به طور کلی خطرناک است و مسلمانان در صدر آن قرار دارند.»
وی تأکید کرد که دشمنان از انسجام و پایداری ایران ناامید شدهاند و گفت: «دشمنان ناامید شدند از انسجام ایران، پایداری عظیم و توانمندی بالا در پاسخ و مقابله با تجاوز. موجهای موشکی ایران تصادفی نیست، بلکه دشمنان را دقیق هدف قرار میدهد.»
الحوثی افزود: «موجهای موشکی پایگاههای نظامی، اتاقهای عملیات دشمنان و تاسیسات مهم آنها را هدف قرار داده است. دشمنان امیدوار بودند که نبرد را در چند روز حل کنند و سپس کشورهای منطقه را اشغال و نظامهای آنها را ساقط کنند، اما ناامید شدند.»
وی همچنین بیان کرد: «آنچه در غزه، لبنان، یمن، عراق و ایران رخ داده، درس بزرگی برای امت است. تواناییهای نظامی ضربتی ایران، موضع آن را علیه دشمنان بسیار مؤثر و تاثیرگذار میکند.»
رهبر انصارالله ادامه داد: «یکی از نتایج موضع ایران، قدرت و توانمندی بالا، بازسازی معادله بازدارندگی و سقوط معادله تسلیم و سلطه است.»
رهبر انقلاب یمن تأکید کرد: «حرکت جدی با ثبات و توانمندی بالا، بدون ضعف در موضع یا عملکرد، نتایج مهمی در حفاظت از امت و بازدارندگی دشمن به همراه دارد. صحنه برجسته در نبرد امروز، در وحدت میادین محور جهاد و مقاومت، صحنهای عظیم و کاملاً هماهنگ با قرآن کریم است.»
الحوثی به ضعف امت اسلامی در مسئولیتپذیری اشاره کرد و گفت: «مشکل بزرگ این امت، سستی و کوتاهی آن است، زیرا امت بزرگی است که تمام مولفههای لازم برای موضعگیری را دارد، اگر به درستی بر اساس هدایت و تعلیمات خدا حرکت کند. بیماری امت، سستی و شانه خالی کردن از مسئولیت و فقدان دیدگاه درست بر اساس هدایت و تعلیمات خدا و مطابق با مقتضیات واقعیت و نیازهای زمان است.»
وی درباره جنگ روانی جریان متجاوز گفت: «یک مشکل مربوط به تبلیغات صهیونیستها است که میخواهند مردم منطقه را فریب دهند، گمراه کنند و حتی در سطح بدیهیات و اصول بزرگ فریب دهند. حجم تبلیغات برای تربیت مردم منطقه به نفع صهیونیسم و علیه موضع حق و مجاهدان امت، یک مشکل بزرگ است.»
رهبر انصارالله افزود: «تبلیغات مدرن که امت را تربیت میکند، حتی باعث ایجاد ابهام در برخی از فرزندان امت و تأثیر بر سطح موضع آنها میشود. امت باید در مقابله با دشمن مشترک خود که به آن تجاوز کرده و خطرناک است، همکاری کند.»
الحوثی سپس گفت که یک کمپین تبلیغاتی بزرگ برای تخریب موضع محور مقاومت، از جمله موضع ایران، در جریان است.
وی افزود: «تمامی رسانههای وابسته به صهیونیستها تلاش میکنند موضع ایران و سایر جبهههای محور را با توصیفهای یهودی-صهیونیستی، اسرائیلی و آمریکایی، تحریف کنند.»
الحوثی تأکید کرد: «پاسخ ایران مشروع است و بر اساس حق صورت میگیرد و ایران حق دارد به پایگاههای آمریکایی و هر آنچه با آمریکا مرتبط است، به هر شکلی که به اجرای تجاوز آنها کمک میکند، پاسخ دهد.»
وی به اقدامات رسانههای دشمن اشاره کرد و گفت: «رسانههای صهیونیستی پاسخ ایران به پایگاههای آمریکا را به عنوان تجاوز به کشورهای منطقه معرفی میکنند.»
رهبر انصارالله در ادامه تأکید کرد: «رسانههای صهیونیستی تلاش میکنند موضع سایر جبهههای محور را نیز مخدوش کنند و مدعی شوند که آنها کشور خود را درگیر مسائلی میکنند که به آنها مربوط نیست. آیا جبهههای محور کاری میکنند که به آنها ارتباطی ندارد، وقتی اسرائیل، دشمن اسلام و مقدسات، تمام توان خود را برای هدف قرار دادن کشورها و ملتهای ما در جنگهای نرم و سخت شیطانی به کار میگیرد؟»
عبدالملک الحوثی افزود: «کسانی که تلاش میکنند موضع ایران و محور مقاومت را تخریب کنند، پیشتر هم سعی داشتند مبارزان غزه را تخریب کرده و وانمود کنند که بدون هدف مبارزه میکنند و صرفاً به نفع ایران عمل میکنند.»
وی افزود: «رسانهها تلاش میکنند مبارزان فلسطینی را بدون آرمان و هدف نشان دهند و به آنها برچسب فضول میزنند، به طوری که گویی در مسائل بیارتباط دخالت میکنند.»
الحوثی ادامه داد: «تلاشهایی برای جاانداختن نظریهای یهودی-صهیونیستی وجود دارد که میگوید عربها هیچ مسأله و آرمان و دغدغهای ندارند و برای آنها مهم نیست که دشمن به آنها حمله میکند.»
وی تصریح کرد: «تمام جرایم صهیونیستها از نگاه حامیان آمریکا و اسرائیل بیاهمیت است، و این تحقیر و اهانت به عربهاست.»وی افزود: «چگونه میتوان از برنامه دشمن برای نابودی عربها، اشغال سرزمینها، تعرض به جان و مال آنها و نسلکشی بیتفاوت بود؟»
رهبر انصارالله تأکید کرد: «آنچه به ما مربوط است و آنچه به ما مربوط نیست، توسط قرآن مشخص شده، نه توسط عناصر نفاق، خیانت و تسلیم که میخواهند امت را برای دشمنان ما رام کنند.»
الحوثی گفت: «مسائل امت و مقدساتش مربوط به همه امت است و مواجهه با دشمنی که علیه همه ما است و برنامههایش ما را هدف قرار میدهد، به ما مربوط است و موضعگیری علیه آن نیز به ما مربوط است.»
وی افزود: «دشمن صهیونیستی از ابتدا عربها را هدف قرار داده و اراضی آنها را اشغال کرده و شعارش از ابتدا «مرگ بر عربها» بوده است.»
الحوثی تأکید کرد: «تمام پروژههای اسرائیل بزرگ بر پایه اشغال سرزمینهای عربی است و تمامی پروژه تغییر خاورمیانه، همه عربها را هدف قرار میدهد. پس چگونه ممکن است عربها بیارتباط با مقابله با این دشمن نشان داده شوند؟»
وی تصریح کرد: «مردم ما باید آگاه باشند که جنگ تبلیغاتی بخشی از هدفگیری جامع علیه هر تحرکی است که به قضایای امت، به ویژه قضیه فلسطین، پایبند باشد.»
رهبر انصارالله گفت: «دیگر رسانههای صهیونیستی نمیتوانند درباره موضع مجاهدان لبنان، فلسطین و ایران ایجاد شک و تردید کنند، بنابراین به تمسخر و انتقاد از کل موضع روی آوردهاند.»
وی یادآور شد: «در یمن نیز ابتدا از شعار برائت از آمریکا و اسرائیل تمسخر میکردند و زمانی که مسئله به یک نبرد واقعی تبدیل شد، به انتقاد از جهاد علیه آمریکا و اسرائیل و تمسخر روی آوردند.»
هشدار عالم بحرینی به رژیم آلخلیفه؛ ناوگان پنجم آمریکا را اخراج کنید
یک عالم برجسته بحرینی از رژیم حاکم بر بحرین خواست تا ناوگان پنجم آمریکا را از این کشور اخراج کند.
حجتالاسلام والمسلمین شیخ «عبدالله الدقاق» روحانی مبارز بحرینی در پیامی اعلام کرد: «بهخواست خداوند، پیروزی کامل از آنِ جمهوری اسلامی و شکست ذلتبار نصیب آمریکا و اسرائیل خواهد شد.
از حاکمان منامه میخواهیم به توافقنامه خود با واشنگتن پایان داده و پایگاه پنجم آمریکا را از بحرین اخراج کنند. دیر یا زود روزی فرامیرسد که شاهد خروج همه نیروهای بیگانه از خلیجفارس و کل منطقه باشیم.
بحرین مِلک اهالی آن است و رژیم آلخلیفه حق ندارد بدون اجازه مردم، با نیروهای متجاوز آمریکایی در حمله به ایران همکاری کند.
ترور بیسابقه ولیامر مسلمین جهان آیتاللهالعظمی سیدعلی حسینی خامنهای (قدس سره) توسط غده سرطانی اسرائیل با حمایت آمریکا، مصداق تروریسم دولتی و جنایت جنگی است. بنابراین خونخواهی این شهید مظلوم و سایر شهدا را تکلیف خود میدانیم.»
گلن دیسن: تهدیدات ترامپ با ادعاهایش درباره کمک به ایرانیها تناقض دارد
استاد ژئوپلیتیک و مسائل بینالملل، ادعاهای رئیس جمهوری آمریکا درباره کمک به ایرانی ها را با تهدیدات وی درباره برگرداندن ایران به عصر حجر متناقض دانست.
گلن دیسن، استاد ژئوپلیتیک و تحلیلگر مسائل بینالملل در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا که در سخنرانی خود گفته بود ایران را «به عصر حجر» بازمیگرداند، تناقض آشکار در روایت کاخ سفید را یادآور شد.
دیسن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: یادمان باشد توجیه اولیه جنگ از سوی ترامپ "کمک" به ایرانیها بود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که دولت ترامپ در روزهای ابتدایی جنگ ایران مدعی شده بود که عملیات نظامی علیه ایران با هدف «حمایت از مردم ایران» و «آزادی آنها» انجام میشود. با این حال، در هفتههای اخیر، لحن مقامات آمریکایی به تدریج تغییر کرده و بر «نابودی» و «بازگرداندن به عقب» تأکید شده است.
گلن دیسن از منتقدان سرسخت سیاستهای مداخلهجویانه غرب در خاورمیانه است. او پیش از این نیز بارها به تناقضهای دولت آمریکا در توجیه جنگ ایران اشاره کرده بود.
ترامپ پیش از این نیز در سال ۲۰۲۵ و در جریان تهدید علیه انصارالله یمن از عبارتی مشابه استفاده کرده بود. او در آن زمان گفته بود که آمریکا حوثیها را «به عقب میفرستد».
این سبک سخنرانی، که با لحن تهدیدآمیز و اغراقآمیز همراه است، به سبک همیشگی ترامپ در مواجهه با مخالفان تبدیل شده است.
البرادعی خطاب به حکام عرب: آمریکا قابل اتکا نیست
مدیرکل اسبق آژانس بینالمللی انرژی اتمی از حاکمان کشورهای عربی خواست برای تامین امنیت کشورشان روی آمریکا حساب باز نکنند.
محمد البرادعی، مدیرکل اسبق آژانس بین المللی انرژی اتمی و سیاستمدار مطرح مصری از دنباله روی و سرسپردگی حکام عرب به آمریکا و همراهی آنها با جنگ تروریستی علیه ایران خطاب به آنها به شدت انقاد کرد.
البرادعی در مخالفت با حضور نظامیان تروریست آمریکا در منطقه به بهانه تامین امنیت کشورهای عربی و البته پیامدهای ویرانگر این حضور برای این کشورها خطاب به حکام سرسپرده گفت: در حالی که دولت ترامپ نزدیکترین متحدان اروپایی خود را در ناتو به خاطر اینکه از پیوستن به جنگ تجاوزکارانهاش علیه ایران سرباز زدند، فروخت، آیا این همان کسی است که باید برای تأمین امنیت منطقه عربی ما و حفظ حقوق و منافعمان به او تکیه خواهیم کرد؟ کاش بهتر فکر کنیم…
استرالیا خواستار کاهش تنش در غرب آسیا شد
نخست وزیر استرالیا خواستار کاهش تنش در منطقه غرب آسیا و شفافیت رویکرد آمریکا درباره چگونگی پایان دادن به این بحران شد.
«آنتونی آلبانیز» نخستوزیر استرالیا گفت هنوز مشخص نیست چه دستاوردی باید در جنگ ایران حاصل شود یا نقطه پایان آن چگونه خواهد بود.
آلبانیز در پاسخ به پرسشی درباره چارچوب زمانی تعیینشده از سوی ترامپ برای پایان دادن به این درگیری گفت: «پیش از آغاز این موضوع با استرالیا مشورت نشده است.»
وی افزود: «آنچه من بهروشنی گفتهام این است که ما میخواهیم شاهد کاهش تنش باشیم و خواستار آن هستیم که شفافیت بیشتری درباره چگونگی پایان این وضعیت وجود داشته باشد.»
نخستوزیر استرالیا همچنین یک روز پیش از این در سخنانی خطاب به مردم این کشور گفته بود که ممکن است در ماههای آتی شرایط دشواری را تجربه کنند.
او تأکید کرد: «استرالیا مشارکتکننده فعالی در این جنگ نیست، اما بر اثر این جنگ، همه استرالیاییها هزینههای بیشتری میپردازند.»
کامالا هریس: ترامپ جان نظامیان آمریکایی را به خطر انداخته است
معاون پیشین رئیسجمهور آمریکا، رویکرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی این کشور در تجاوز به خاک ایران را عامل به خطر افتادن جان نظامیان آمریکایی عنوان کرد.
«کامالا هریس»، معاون پیشین رئیسجمهور آمریکا و رقیب ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴ او را متهم کرد که واشنگتن را وارد جنگی کرده که مردم این کشور خواهان آن نیستند و با افزایش هزینههای نظامی، نیروهای آمریکایی را در معرض خطر قرار داده است.
وی گفت ترامپ با وجود تحولات جاری، اقدامی برای پاسخ به نیازهای مردم آمریکا انجام نداده است.
هریس همچنین گفت ترامپ در سخنرانی خود تلاش کرد تصویری از پیروزی ارائه دهد، اما واقعیت این است که آمریکاییها به جای گوش دادن به گفتههای رئیسجمهور، عملکرد او را در عمل زیر نظر دارند.
ترامپ روز گذشته به مناسبت گذشت یک ماه از آغاز جنگ تجاوزکارانه علیه ایران سخنرانی کرد.
این سخنرانی در حالی انجام شد که نظرسنجیها نشان میدهد ۶۶ درصد آمریکاییها با این جنگ مخالف هستند.
فایننشال تایمز: ذخایر موشکهای پیشرفته آمریکایی به شدت کم شده است
روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد، درگیری در خاورمیانه باعث کاهش قابل توجه ذخایر موشکی پیشرفته آمریکا و سامانه های پدافند هوایی شده است.
در این گزارش به نقل از یک مسئول بلند پایه آمده است، میزان موشک های استفاده شده نگران کننده است.
پیشتر نیز وال استریت ژورنال گزارش داد که رژیم صهیونیستی جیره بندی موشک های پدافندی خود را آغاز کرده است چرا که ذخایر تسلیحاتی این رژیم به دلیل حملات پی در پی ایران و حزب الله کاهش پیدا کرده است.
تایمز: ایران ضربات سنگینی به پایگاههای آمریکا وارد کرده است
روزنامه انگلیسی تایمز اذعان کرد، دست کم ۱۳ پایگاه آمریکا در منطقه در پی حملات موفقیت آمیز ایران خسارت های سنگینی متحمل شده اند.
در این گزارش آمده است، این در حالی است که قبل از آغاز جنگ سامانه های پدافندی پیشرفته ای در این پایگاه ها مستقر شده بود که می توانست موشک های بالستیک و کروز را رهگیری کند.
رویترز: ایران باعث شد دشمنان ابتکار عمل راهبردی را از دست بدهند
رویترز بعد از سخنرانی تازه ترامپ درباره توهماتش در قبال ایران گزارش داد: مقاومت حاکمیت و ارتش ایران منجر به از دست دادن ابتکار عمل راهبردی توسط واشنگتن و تل آویو شده است.
در این گزارش آمده است: آنها اکنون در موقعیت واکنشی قرار دارند تا اینکه در تعیین نتیجه جنگ مشارکت داشته باشند.
رویترز اضافه کرد: از زمان شروع جنگ دولت ترامپ در توجیه تجاوز خود به ایران با مشکل مواجه شده است.
تحرک تازه مصر برای کاهش تنشهای منطقه
وزارت امور خارجه مصر اعلام کرد: «بدر عبدالعاطی»، وزیر امور خارجه این کشور، در تماسهایی با همتایان ترکیه ای، پاکستانی، قطری و بحرینی اش، تحولات منطقهای و تلاشها برای کاهش تنش را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، عبدالعاطی و همتایانش بر اهمیت تداوم و تقویت تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها تأکید کردند.
وزارت امور خارجه مصر همچنین اعلام کرد که عبدالعاطی در این گفتوگوها هشدار داده است که ادامه روند تشدید تنش در منطقه میتواند پیامدهای خطرناکی علیه صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی بهدنبال داشته باشد.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از سخنگوی سفارت چین در واشنگتن اعلام کرد که پکن از تلاشها برای کاهش تنش و ازسرگیری گفتوگوها حمایت میکند.
وی همچنین از طرفهای درگیر خواست هرچه سریعتر مذاکرات صلح را آغاز کنند.
اظهارات این دیپلمات چینی یک روز پس از آن صورت می گیرد که وزیران امور خارجه چین و پاکستان، در دیداری درباره راهکارهای برقراری آتش بس و بازگرداندن صلح به منطقه گفتوگو کردند.
نظر شما