افزایش محسوس دمای شبانه در کرمانشاه

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح آخرین وضعیت و پیشبینی نقشه های پیشیابی جو استان در روزهای آینده پرداخت و اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از دادههای هواشناسی، آسمان استان برای فردا (پنجشنبه) صاف تا قسمتی ابری خواهد بود که در بعضی از ساعات با وزش باد ملایم همراه میشود.
وی از ورود یک موج ناپایدار و کوتاه به جو منطقه در پایان هفته خبر داد و افزود: در روز جمعه، با عبور این موج کوتاه از جو استان، شاهد افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید خواهیم بود که نمود این وزش باد به شکل ویژه در نیمه شرقی و نواحی شمالی استان کرمانشاه پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با هشدار نسبت به احتمال کاهش کیفیت هوا تصریح کرد: به دلیل وزش باد نسبتاً شدید در منطقه، این پدیده ممکن است به تدریج سبب تولید و نفوذ غبار به جو استان گردد. غبار احتمالی، در صورت نفوذ، طی ساعاتی از اواخر روز جمعه تا ظهر شنبه فعال خواهد بود و مطابق معمول همیشگی، در شهرستانها و مناطق مرزی استان نمود و غلظت بیشتری خواهد داشت.
زورآوند به وضعیت پایدار آسمان در آغاز هفته آینده اشاره کرد و یادآور شد: به دنبال عبور این موج ناپایدار، در روزهای یکشنبه تا سهشنبه هفته آینده، به استثنای رشد موضعی ابر و وزش باد در بعضی از ساعات، پدیده قابل توجه و خاص دیگری برای جو استان پیشبینی نمیشود و وضعیت به نسبت پایداری حاکم خواهد شد.
این مقام مسئول در پایان به تبیین نوسانات دمایی پرداخت و خاطرنشان کرد: بررسی روند تغییرات دما نشان میدهد که دمای هوای استان از امروز تا روز جمعه به طور نسبتاً محسوسی افزایش مییابد که این افزایش دما به شکل مشخص در دمای شبانه رخ خواهد داد؛ اما در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده، نمودار ترمومترها متمایل به کاهش شده و دمای هوا فروکش خواهد کرد.
