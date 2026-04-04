آخرین وضعیت فعالیت دانشگاه شهید بهشتی پس از حمله روز گذشته دشمن

صمد حاج جباری، معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حمله هوایی اخیر نیروهای آمریکایی-صهیونیستی به این دانشگاه، اظهار داشت: حمله به مراکز علمی و دانشگاهی، به ویژه دانشگاه شهید بهشتی، غیرقابل توجیه است.
وی تاکید کرد که رشتههای دانشگاهی ارتباط گستردهای با علوم کاربردی دارند اما هیچ توجیهی برای تفسیر این حملات به عنوان فعالیتهای نظامی وجود ندارد.
حاج جباری به نقش مهم دانشگاهها در تولید مقالات علمی و انتشار آنها در مجلات معتبر بینالمللی اشاره کرد و گفت: اکثر دستاوردهای علمی دانشگاهها مورد تأیید جوامع علمی جهانی قرار میگیرد.
وی افزود که هدف از این گونه اقدامات، تضعیف نهادهای آموزشی و علمی است.
معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی، تأکید کرد: این حملات منطقی نیست و با اهداف واقعی علمی همخوانی ندارد.
وی همچنین اعلام کرد که از امروز (۱۵ فروردین) طبق برنامه، کلاسهای آنلاین برای دانشجویان آغاز شود، علیرغم وقفههایی که به دلیل این حمله ایجاد شده است.
وی در پاسخ به این سئوال مبنی بر اینکه آیا خوابگاه هم آسیب دیده است یا خیر گفت: خوابگاه ها آسیب ندیده و خوابگاه های دانشگاه تعطیل هستند و هیچ دانشجویی در خوابگاه های دانشگاه حضور ندارد.
به گزارش مهر، عصر روز گذشته دانشگاه شهیدبهشتی هدف حمله هوایی دشمن آمریکایی صهیونی قرار گرفت و به بخشهایی از این دانشگاه خسارت زد.
طی حمله تحمیلی دشمن به ایران این چندمین بار است که مرکز علمی و دانشگاهی مورد تجاوز قرار گرفته است.
جامعه علمی ایران محکومیت قاطع خود را نسبت به این حمله و حملات دیگر به مراکز دانشگاهی و علمی اعلام داشته و بر اهمیت حفظ امنیت فکری و علمی تأکید کرده است.
