آژیر خطر در حیفا به صدا درآمد/ بریک: نیروی هوایی تعیین کننده جنگ نیست

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: منابع صهیونیستی گزارش دادند که ایران و حزب الله همزمان دست به عملیات مشترکی علیه رژیم صهیونیستی زده‌اند. کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که در پی این حمله موشکی، آژیر خطر در حیفا به صدا درآمده است.

همچنین رسانه‌های عبری از شنیده شدن صداهای انفجار شدید در شهرک الکریوت (شمال حیفا) خبر دادند که به دنبال حمله موشکی از سمت ایران رخ داده است.

گزارش‌های رسانه‌های صهیونیستی حکایت از آن دارد که در اثر اصابت موشک ، برق شهرک کریوت اشغالی قطع شده است.

اسحاق بریک: ارتش اسرائیل توان شکست حزب الله را ندارد

اسحاق بریک، ژنرال ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: وضعیت در جبهه شمالی از گمراه‌کننده‌ترین وضعیت‌هاست و ارتش هیچ توانایی برای شکست حزب‌الله ندارد.

وی افزود: ارتش اسراییل توانایی اشغال اراضی و باقی ماندن در لبنان را ندارد و نیروی هوایی به‌تنهایی عامل تعیین‌کننده در این نبرد نیست.

بریک همچنین تصریح کرد: هر کسی که به افکار عمومی وعده نابودی حزب‌الله را می‌دهد، در حال فروختن توهم است.

این ژنرال ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه گفت: حزب‌الله همچنان توانایی شلیک موشک‌ها و پهپادها را خواهد داشت و هسته اصلی قدرت این جنبش در شمال رود لیطانی قرار دارد.

حملات موشکی حزب الله متوقف نمی شود

منابع صهیونیستی از حملات سنگین موشکی و پهپادی حزب الله به شمال اراضی اشغالی دادند.اسرائیل هیوم اذعان کرد: حملات موشکی حزب الله به شمال اسرائیل متوقف نمی شود.

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که در پی حمله موشکی از لبنان، آژیر خطر در نهاریا و راس ناقوره به صدا درآمد. آژیرهای خطر در ناهاریا و اطراف آن در شمال اسرائیل به صدا درآمد.

میرون هدف قرار گرفت

مقاومت اسلامی اعلام کرد پایگاه «میرون» برای رصد و مدیریت عملیات هوایی در شمال فلسطین اشغالی را با شلیک چند موشک هدف قرار داد.

مقاومت اسلامی تجمع نیروهای ارتش اسرائیل را در شهرک المطله با دسته‌ای از پهپادهای انتحاری هدف قرار داد.

منابع خبری اعلام کردند که آژیرهای خطر در «مسکاف عام» در منطقه اصبع الجلیل به صدا درآمد.

مقاومت اسلامی اعلام کرد زیرساخت‌های متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی را در شهر اشغالی صفد با شلیک موشک هدف قرار داده است.

تجمع گسترده عراقیها در حمایت از ایران و جبهه مقاومت

در پی فراخوان مقتدی صدر، رهبر جریان صدر تظاهراتی گسترده در مناطق مختلف عراق در اعتراض به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، عراق و لبنان برگزار شد.

در بغداد، هزاران نفر در میدان التحریر، تجمع و با سر دادن شعارهایی علیه آمریکا و رژیم اسرائیل، مخالفت خود را با هرگونه عادی‌سازی روابط و سلطه خارجی اعلام کردند.

معترضان همچنین بر ضرورت صلح و پایان درگیری‌ها تأکید کردند.

همزمان، در استان‌های میسان و ذی‌قار نیز تجمعاتی در میدان الحبوبی برگزار شد و شرکت‌کنندگان با محکوم کردن حملات اخیر، خواستار حفظ ثبات منطقه شدند.

در شهر موصل نیز هزاران نفر به خیابان‌ها آمدند و ضمن اعلام همبستگی با دیگر مناطق، اقدامات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه را محکوم کردند.

اصابت موشک به نزدیکی مقر وزارت جنگ رژیم صهیونیستی

مقر فرماندهی ستاد ارتش و وزارت جنگ این رژیم، صبح امروز در اثر اصابت موشک ایران آسیب دیده است.

در همین حال، شبکه اسرائیلی «کان» گزارش داد که صبح امروز از ایران موشکی شلیک شد، در نزدیکی مقر وزارت جنگ ارتش اسرائیل در تل‌آویو سقوط کرد.

از سوی دیگر مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که پایگاه «شراغا»، مقر اداری فرماندهی تیپ گولانی، در شمال شهر اشغالی عکا را با دسته‌ای از پهپادهای انتحاری هدف قرار داد.

مقاومت اسلامی تجمعی از نظامیان را در اطراف موضع السماقه در تپه‌های اشغالی کفرشوبا با گروهی از پهپادهای انتحاری هدف قرار داد.

همچنین کانال ۱۲ از اصابت مستقیم یک موشک شلیک‌شده از لبنان به ساختمانی در منطقه صنعتی صفد خبر داد.

از سوی دیگر منابع رژیم صهیونیستی از موج جدید موشکی ایران به اراضی اشغالی خبر داد و از شهرک نشینان خواسته شد به پناهگاه بروند.

منابع اسرائیلی اعلام کردند که آژیر خطر در حیفا، الجلیل سفلی و نهاریا به صدا درآمد. همچنین آژیرهای هشدار در یرعون، حیفا، کرمل، کریوت و مناطق گسترده ای در الجلیل غربی به صدا درآمد.

صدای انفجارهای پیاپی در حیفا، کرمل، کریوت و مناطق وسیعی در شمال اراضی اشغالی شنیده می شود. هم‌زمان با شلیک موشک از ایران و لبنان، آژیر خطر در شمال و وادی عاره به صدا درآمد.

همزمان رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که از آغاز جنگ، بیش از ۶۰۰ موشک و ۷۶۵ پهپاد از ایران به‌سوی رژیم صهیونیستی شلیک شده است.

شبکه ۱۳ اعلام کرد: حزب‌الله حدود ۱۰ هزار موشک در اختیار دارد و می‌تواند هفته‌ها روزانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ موشک شلیک کند. طلاعات اطلاعاتی درباره هیچ پرونده‌ای کامل نیست؛ در لبنان اهدافی را می‌شناسیم و اهدافی را نمی‌شناسیم.

این رسانه اسرائیلی اعلام کرد: روزانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ موشک از لبنان به‌سوی شمال اسرائیل، تا منطقه حیفا و گاهی دورتر در جنوب تا یوکنعام شلیک می‌شود.

موج جدید حملات موشکی به اراضی اشغالی

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به طور همزمان حمله مشترک از سوی ایران، حزب الله لبنان و انصارالله یمن به مناطق مختلفی در سرزمین های اشغالی انجام شده است.

در پی شلیک موشک و پهپاد از خاک ایران، لبنان و یمن، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از اسرائیلی‌ها خواست که به داخل پناهگاه‌ها بروند.

منابع خبری می‌گویند که آژیر خطر در تل‌آویو و اطراف آن به صدا در آمده و صداهای انفجار به گوش می‌رسد.

رسانه های صهیونیستی همچنین از اصابت موشک ها به اهدافی در بنی براک، بتاح تکفا و رمات گان خبر می دهند.

حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد که شهرک صهیونیست نشین المطله در شمال سرزمین های اشغالی را هدف حملات موشکی قرار داده است.

منابع صهیونیستی همچنین گزارش دادند که یک پهپاد از داخل خاک یمن به سمت بندر ایلات شلیک شده است.

تصاویر بالگرد منهدم شده آمریکا

بعد از ضربات پی در پی ایران به ارتش آمریکا طی روز گذشته تصاویر یک بالگرد آمریکایی منهدم شده منتشر شد.رسانه های خبری تصاویر منهدم شدن یک بالگرد آمریکایی از نوع بوئینگ سی ۴۷ شینوک به ارزش ۴۰ میلیون دلار را منتشر کردند.

در این گزارش آمده است، بالگرد گران قیمت آمریکایی مذکور با یک پهپاد ایرانی در پایگاه العدیری کویت هدف قرار گرفت و منهدم شد.

بر اساس این گزارش، این بالگرد نقش محوری در انتقال نیرو، تجهیزات و همچنین کمک رسانی به نظامیان ارتش آمریکا در منطقه ایفا می کرد.

شبکه ان بی سی نیز ساعتی قبل به نقل از یک منبع گزارش داد، هواپیمای آمریکایی از نوع A۱۰ که توسط ایران هدف قرار گرفته بود وارد حریم هوایی کویت شد و در آنجا سقوط کرد.

اصابت موشک لبنان به اراضی اشغالی بدون فعال شدن آژیر خطر

یک روزنامه عبری زبان به فعال نشدن آژیرهای خطر در اراضی اشغالی قبل از اصابت موشک حزب الله اشاره کرد.

روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد که یک فروند موشک از سمت لبنان به شهرک اشغالی کریات شمونه طی صبح امروز اصابت کرد.

در این گزارش آمده است، اصابت موشک مذکور به کریات شمونه در حالی انجام شد که آژیرهای خطر در این منطقه صدا درنیامدند.

این حمله موشکی حزب الله خسارت هایی در میان ساختمان های منطقه و خودروهای پارک شده برجای گذاشت.

آثار موشک های ایرانی در اراضی اشغالی

سایت عبری زبان والا گزارش داد، ترکش های موشک ایران به منطقه بنی براک واقع در نزدیکی تل آویو اصابت کرده است.

یسرائیل هیوم نیز گزارش داد، یک منطقه صنعتی در بئر السبع در اثر حمله موشکی ایران هدف قرار گرفته و در این منطقه آتش سوزی به راه افتاده است.

محافل رسانه ای رژیم صهیونیستی تاکید کردند، ترکش های موشک ایران به ۱۷ منطقه در هفت شهر واقع در مرکز اراضی اشغالی اصابت کرده اند.

هشدار سناتور روس به آمریکا درباره تداوم تجاوز به خاک ایران

یک سناتور روس به آمریکا درباره تبعات اقتصادی و اجتماعی تداوم تجاوز به خاک ایران هشدار داد. «گریگوری کاراسین» رئیس کمیته امور بین‌الملل شورای فدراسیون روسیه در اظهاراتی نسبت به عواقب تداوم درگیری‌ها در غرب آسیا هشدار داد و تاکید کرد: در صورت عدم دستیابی به یک توافق دیپلماتیک، درگیری‌ها در منطقه بی‌شک گسترش خواهد یافت. وی افزود: این درگیری‌ها به طور مستقیم بر اقتصاد و مسائل اجتماعی همه کشورها از غرب آسیا گرفته تا اروپا، آسیا و آمریکای لاتین تأثیر خواهد گذاشت. این مقام روس افزود: به همین دلیل بود که انگلیس روز پنجشنبه (دوم آوریل ۲۰۲۶ / ۱۳ فروردین ۱۴۰۴) جلسه‌ای با حضور استراتژیست‌های نظامی از کشورهای مختلف برای بررسی گزینه‌های از سرگیری کشتیرانی در تنگه هرمز ترتیب داد. کاراسین در پایان افزود: ما در این جلسه در مورد آخرین وضعیت تنگه هرمز بحث کردیم و فکر می‌کنم در شرایط فعلی چنین جلساتی به دفعات برگزار خواهد شد. مقام روس: جنگ علیه ایران یک اشتباه ژئوپلیتیک است رئیس شورای فدراسیون روسیه اعلام کرد جنگ واشنگتن و تل آویو علیه ایران یک اشتباه ژئوپلیتیک جدی است. والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه در اظهاراتی با بیان اینکه جنگ با ایران یک اشتباه ژئوپلیتیک جدی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی است، تاکید کرد: آمریکایی‌ها که با ماجراجویی در ونزوئلا به وجد آمده بودند، در محاسبات خود دچار خطا شدند. ماتوینکو در گفت‌وگو با خبرگزاری «وستی» روسیه گفت: آمریکا همچنان یک هژمون باقی مانده است، اما نه به اندازه‌ گذشته. وی که پس از رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، سومین مقام ارشد روسیه است، افزود: امروز کشورهای حوزه‌ خلیج فارس درک کرده‌اند که پایگاه‌های آمریکایی نه یک وسیله‌ حفاظتی، بلکه اهدافی برای حمله هست. رئیس شورای فدراسیون روسیه در بخش دیگری از این گفت وگو با اشاره به مواجهه غرب با مسکو اظهار کرد: پیش‌بینی‌های آخرالزمانی در حال حاضر نابجا هستند، اما نباید غافل شد که روسیه باید تولید سلاح‌های پیشرفته و منحصربه‌فرد خود را افزایش دهد و این بهترین عامل بازدارندگی است. وی درباره اظهارات ترامپ در تهدید به خروج از ناتو در پی نپیوستن کشورهای عضو این اتحاد به جنگ علیه ایران، گفت: ناتو فرو نخواهد پاشید؛ این یک ائتلاف دفاعی نیست بلکه ائتلافی برای تهاجم و برافروختن درگیری‌ها است. ماتوینکو ادامه داد: تنش میان اروپا و آمریکا در داخل این بلوک محتمل است، اما اروپایی‌ها به مرور زمان هوشیار خواهند شد و رویکرد «روس‌هراسی» آنها از بین خواهد رفت. اعتماد کارکنان پنتاگون به وزیر جنگ آمریکا کاهش یافت یک رسانه انگلیسی اعلام کرد: پس از تجاوز واشنگتن به خاک ایران، اعتماد کارکنان وزارت جنگ آمریکا به وزیر جنگ کاهش یافته است. روزنامه انگلیسی دیلی میل در گزارشی به نقل از منابع آگاه که خواستند نام آنها فاش نشود، نوشت: بسیاری از کارکنان وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) پس از آغاز جنگ علیه ایران، اعتماد خود به پیت هگست وزیر جنگ این کشور را از دست داده‌اند. در گزارش دیلی میل آمده است: اگرچه پیت هگست پس از آغاز جنگ علیه ایران همچنان مورد حمایت دونالد ترامپ قرار دارد و نشانه‌ای از کنار رفتن او دیده نمی‌شود و رئیس جمهور آمریکا در نشست اخیر اعضای کابینه خود با وجود انتقادها، از وزیر جنگ خود حمایت کرده و او را فردی مناسب برای این سمت دانسته است اما با این حال، بخشی از کارکنان پنتاگون از لحن و عملکرد او در قبال جنگ ناراضی هستند و می‌گویند که اظهارات تند و نمایشی هگست، به‌جای ایجاد اطمینان به تشدید نگرانی‌ها دامن زده است و برخی منابع داخلی پنتاگون نیز معتقدند که او جنگ را بیش از اندازه سبک و احساسی جلوه می‌دهد. این گزارش می‌افزاید: هگست طی ماه‌های گذشته به‌دلیل رویکرد سخت‌گیرانه‌اش در برابر رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی اطلاعاتی و کنار گذاشتن برخی مقام‌های ارشد نظامی، زیر فشار انتقادها قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، منتقدان هگست می‌گویند که این سبک مدیریت، اعتماد در بدنه پنتاگون را فرسوده و فضای تصمیم‌گیری را سیاسی‌تر کرده است و اتخاذ تصمیم‌های مهم و حساس در این وزارتخانه به جای آنکه مبتنی بر عقل و منطق باشد، بر احساسات تکیه دارد و این موضوع حتی در انتخاب نام عملیات «خشم حماسی» نیز ظهور و بروز پیدا کرده است. در پایان گزارش دیلی میل آمده است: همزمان با ادامه جنگ با ایران و افزایش حساسیت افکار عمومی در آمریکا علیه تداوم آن، برخی مقام‌های پنتاگون امیدوارند که عملکرد هگست زیر ذره‌بین بیشتری قرار گیرد و هزینه‌های سیاسی و اداری رویکرد او آشکارتر شود، چرا که به گفته آنها زندگی بیش از دو میلیون آمریکایی یونیفرم‌پوش تا حدود زیادی به تصمیم‌های احساسی، غیرمنطقی و ساده‌انگارانه وزیر جنگ این کشور بستگی دارد. آلمان به تهدیدات ترامپ برای خروج از ناتو واکنش نشان داد وزیر امور خارجه آلمان خواستار حمایت قوی اروپا از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) برای جلوگیری از خروج آمریکا از این نهاد منطقه ای شد. یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان در اظهاراتی با اشاره به سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره خروج احتمالی ایالات متحده از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی تاکید کرد: البته چنین اظهاراتی من را نگران می‌کند، اما حمایت قوی اروپا از ناتو می‌تواند از چنین اقدامی جلوگیری کند. وادفول در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: به عقیده من حمایت قوی اروپا از ناتو می‌تواند به جلوگیری از چنین اقدامی کمک کند. وی افزود: من معتقدم که تعهد روشن و حمایت قاطع ما از ناتو، آمریکا را متقاعد می‌کند که به همکاری با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ادامه دهد. وادفول در ادامه تاکید کرد: ناتو همچنان برای امنیت آلمان اهمیت زیادی دارد، همانطور که برای امنیت همه اعضای آن حائز اهمیت است. وزیر خارجه آلمان با اشاره به پیوستن سوئد و فنلاند به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و افزایش تعهدات هزینه‌های دفاعی اروپا، خاطرنشان کرد: در حال حاضر این اتحاد از همیشه قوی‌تر است و ما نباید هیچ یک از این موارد را زیر سوال ببریم بلکه باید بر نکات مثبت عضویت در ناتو تمرکز داشته باشیم. وادفول در پایان یادآور شد که خروج آمریکا از ناتو به تائید مجلس سنای آمریکا نیاز دارد. روایت عضو مجلس نمایندگان آمریکا از درماندگی ترامپ در مقابل ایران عضو کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان آمریکا با انتقاد از رویکرد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور در جنگ علیه ایران گفت: او نمی‌داند چگونه به این جنگ پایان دهد. «ست مالتون»، نماینده دموکرات ماساچوست و عضو کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه به وقت محلی در گفت وگو با سی ان ان، افزود: دولت ترامپ «نمی‌داند چگونه از این بحران خارج شود» و «نمی‌داند چگونه این جنگ را پایان دهد.» این عضو کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت: اظهارات رئیس‌جمهور (آمریکا) «خطر جدی برای نیروهای آمریکایی» ایجاد می‌کند. مالتون ادعاهای پیروزی ترامپ و نابودی صنایع دفاع هوایی ایران را «اظهاراتی نادرست و خطرناک» توصیف کرد و گفت: «فرمانده کل قوا نمی‌داند درباره چه چیزی صحبت می‌کند.» وندی شرمن: شاهد بزرگ‌ترین زوال آمریکا در تاریخ هستیم معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا با انتشار تصاویر سرنگونی جنگنده های آمریکا با پدافند ایران، این وضعیت را یک زوال تاریخی برای واشنگتن ارزیابی کرد. وندی شرمن معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا در پیامی در شبکه ایکس نوشت: به ما وعدهٔ قدرت داده بودند. اما اکنون، در لحظه‌شمار بزرگ‌ترین زوال تاریخ کشورمان هستیم. وی افزود: آینده‌مان تکه‌تکه در ازای جنگی که هیچ‌گاه واقعاً از آن ما نبود، معامله می‌شود. این دیپلمات با انتشار تصاویر و فیلم های سرنگونی جنگنده آمریکایی توسط پدافند ایران، نوشت: فیلم را ببینید. خودتان قضاوت کنید. واکنش البرادعی به ترور رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران مدیرکل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به ترور رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران گفت: جنگ طلبان علاقه‌ای به صلح ندارند. محمد البرادعی مدیرکل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پیامی به تلاش متجاوزان برای ترور سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داد و تاکید کرد که جنگ طلبان علاقه‌ای به صلح ندارند. وی در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، نوشت: سوءقصد به جان آقای خرازی که من او را به عنوان یک سیاستمدار و دیپلمات اصلاح‌طلب به خوبی می‌شناسم، گواه دیگری است بر اینکه این افراد جنگ‌طلبانی هستند که به صلح علاقه‌ای ندارند، بلکه به دنبال یک هژمونی واهی هستند. ۱۲ فروردین ماه سال جاری (۱۴۰۵) منزل مسکونی سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران مورد تهاجم هواپیماهای دشمنان آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفت که بر اثر این بمباران همسر ایشان به درجه رفیع شهادت رسید و خرازی نیز مجروح و در بیمارستان بستری شده است. رویترز: ایران تنگه هرمز را به این زودی ها باز نخواهد کرد خبرگزاری رویترز به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا فاش کرد که ایران به این زودیها تنگه هرمز را بازگشایی نخواهد کرد . به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از ۳ منبع اطلاعاتی فاش کرد که گزارش‌های امنیتی اخیر آمریکا حاکی از آن است که ایران به این زودی‌ها تنگه هرمز را باز نخواهد کرد، زیرا کنترل این شریان بین المللی حیاتی، برگ برنده واقعی تهران در برابر آمریکا است. بر اساس این گزارش، این بدان معناست که تهران ممکن است به بستن تنگه هرمز ادامه دهد تا قیمت انرژی را بالا نگه دارد و از این اهرم به عنوان یکی از راه‌های فشار بر دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، برای پایان سریع جنگ استفاده کند. در حالی که ترامپ بارها تلاش کرده است تا دشواری بازگشایی تنگه هرمز را که یک پنجم تجارت جهانی نفت از آن عبور می‌کند، کم‌اهمیت جلوه دهد، اما تحلیلگران از مدت‌ها پیش هشدار داده‌اند که تلاش برای استفاده از زور علیه ایران ممکن است پرهزینه باشد و آمریکا را به یک جنگ زمینی طولانی‌مدت بکشاند. نیویورک تایمز: سکوهای موشکی ایران ساعاتی پس از بمباران عملیاتی می شوند یک روزنامه آمریکایی نوشت که سکوهای پرتاب موشک ایرانی به سرعت پس از بمباران، عملیاتی می شوند و پرتاب موشک را از سر می گیرند. به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت که سکوهای پرتاب موشک ایران با وجود بمباران، به سرعت تأسیسات موشکی خود را دوباره فعال می‌کنند. این گزارش با اشاره به ابهام در مورد صداقت گفته های مسئولان آمریکایی در زمینه میزان تخریب توانمندی های موشکی ایران نوشت که نیروهای مسلح ایران پناهگاه‌های موشکی و تونل‌های زیرزمینی حفر کرده‌اند که گرچه مورد بمباران های آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفته‌اند، اما ظرف چند ساعت پس از حمله، دوباره به کار می افتند. بر اساس این گزارش آمریکایی، ایران مقدار زیادی از موشک‌ها و پرتابگرهای متحرک خود را حفظ کرده است. آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا در همین رابطه در خصوص توانایی واشنگتن برای نابودی قابلیت‌های موشکی ایران ابراز تردید کرده و افزودند که ارزیابی‌های دقیق از قابلیت‌های کنونی، نامشخص است. اطلاعات کنونی نشان داد که برآوردهای آمریکا از تعداد سکوهای پرتاب موشک ایران قبل از جنگ دقیق نبود و شهرها و سیلوهای زیرزمینی موشکی با وجود اینکه در ابتدا آسیب‌ دیده به نظر می‌رسیدند، اما از کار نیفتادند و ایران دوباره شلیک موشک از آنها را از سر گرفته است. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید کرده بود که در هفته‌های آینده ایران را به شدت هدف قرار خواهد داد. وی مدعی ادامه روند نابودی سکوهای موشکی در ایران شد، اما واقعیت میدانی و گزارش‌های اطلاعاتی خلاف این ادعا را ثابت می‌کند، زیرا ایران با هدف قرار دادن عمق سرزمین‌های اشغالی فلسطین و پایگاه‌های آمریکایی در منطقه، به مقابله با تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهد.

قطع گسترده برق در مرکز اراضی اشغالی بعد از حمله موشکی ایران

رسانه های صهیونیستی گزارش دادند که منطقه صنعتی رامات حوفیف در جنوب اراضی اشغالی برای دومین بار طی پنج روز گذشته مجددا مورد اصابت موشک های ایرانی قرار گرفت.

در این گزارش آمده است، یک ساختمان نیز در رامات گان واقع در مرکز اراضی اشغالی هدف قرار گرفته است.

رسانه های صهیونیستی همچنین از قطع گسترده برق در منطقه روش هعین واقع در مرکز اراضی اشغالی در اثر حمله موشکی ایران خبر دادند.

دروغ ارتش رژیم صهیونیستی درباره مناطق شمالی

رسانه های صهیونیستی نسبت به وعده ارتش این رژیم برای بازگشت ثبات به شمال سرزمین های اشغالی اعتراض کرده و آن را یک دروغ از سوی ارتش تل آویو دانستند.

رسانه‌های صهیونیستی با انتقاد شدید از وضعیت موجود، اعتراف کردند که تمام وعده‌های مقامات سیاسی و فرماندهی منطقه شمال به شهرک‌نشینان، عملاً از میان رفته و امنیت به این منطقه بازنگشته است.

انتشار این گزارش همزمان با آن صورت می گیرد که مقاومت اسلامی لبنان (حزب‌الله)، سلسله عملیات گسترده و ترکیبی اش را در عمق و نوار مرزی اراضی اشغالی به شدت افزایش داده است.

در همین راستا، مقاومت اسلامی اعلام کرد: زیرساخت‌های حساس ارتش رژیم صهیونیستی در شهر اشغالی حیفا را با موشک‌های ویژه و منحصربه‌فرد هدف قرار داده است.

از سوی دیگر، رزمندگان مقاومت در چندین نوبت، تجمعات نظامی و خودروهای زرهی ارتش دشمن را در مناطق «السدر»، «تله فریز» و «تله غدماثا» در شهرک عیناتا هدف حملات سنگین موشکی قرار دادند.

همزمان با این حملات، حزب‌الله با انجام یک عملیات دقیق به نیروهای صهیونیستی مستقر در نزدیکی «مثلث التحریر»، با سلاح‌های سبک و متوسط با آن‌ها درگیر شده و تلفات قطعی به دشمن وارد کرد.

همچنین سایت «المالکیه» و سایت توپخانه‌ای تازه تأسیس در نزدیکی «الصدح» نیز هدف حملات توپخانه‌ای و موشکی قرار گرفتند.

از سوی دیگر، شهرک اشغالی نهاریا برای سومین بار پیاپی هدف حملات موشکی قرار گرفت.

رسانه‌های صهیونیستی همچنین از اصابت مستقیم موشک به ساختمانی در شهرک «المطله» و وقوع خسارات بسیار سنگین خبر دادند.

همچنین آژیرهای خطر در جولان، الجلیل و منطقه خلیج حیفا به طور ممتد به صدا درآمد.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز تأیید کرد که حجم شلیک‌ها به سمت مناطق شمالی و جولان اشغالی بی‌سابقه بوده و سامانه‌های پدافندی در رهگیری بسیاری از این موشک ها ناکام مانده‌اند.

موج جدید حملات موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی

رسانه‌های صهیونیستی از موج جدید حملات موشکی ایران به مرکز و جنوب اراضی اشغالی خبر می دهند.

جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از رصد شلیک گسترده موشک به سوی دیمونا، بئر السبع، تل‌آویو و مناطق وسیعی در مرکز و جنوب اراضی اشغالی خبر داد.

شبکه ۱۲ و روزنامه «یسرائیل هیوم» تأیید کردند که یک کارخانه و یک ساختمان در منطقه نقب هدف اصابت مستقیم قرار گرفته و آتش‌سوزی گسترده‌ای در جنوب اراضی اشغالی رخ داده است.

از سوی دیگر، روزنامه «تایمز اسرائیل» گزارش داد که ۱۰ تیم آتش‌نشانی در حال مهار شعله‌های آتش در منطقه صنعتی بئر السبع هستند که به دنبال سقوط موشک ایران ایجاد شده است.

همچنین آژیرهای خطر در محوطه پایگاه‌ها و تاسیسات دیمونا و محیط پیرامونی آن به صورت ممتد به صدا درآمده و اصابت‌هایی در این منطقه گزارش شده است.

همزمان با جنوب، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از حمله موشکی ایران به تل‌آویو و محوطه پیرامونی آن خبر داد که موجب فلج شدن کامل زندگی در مرکز اراضی اشغالی و پناه گرفتن صهیونیست‌ها شده است.

همچنین روزنامه «هاآرتص» نیز تأیید کرد که در آخرین موج حملات ایران، یک ساختمان در منطقه صنعتی جنوب به شدت آسیب دیده است.

رسانه‌های آمریکایی: ادعاهای ترامپ برای تسلط بر آسمان ایران، درست نبود

رسانه های آمریکایی اعلام کردند که ادعاهای ترامپ مبنی بر تسلط کامل بر آسمان ایران با واقعیت همخوانی ندارد.

به دنبال سرنگونی جنگنده آمریکایی و هدف قرار گرفتن بالگرد برای نجات خلبان جنگنده، روزنامه «واشنگتن پست» اعلام کرد که تحولات اخیر میدانی، به طور کامل با ادعاهای پیشین دولت دونالد ترامپ مبنی بر دستیابی نیروهای آمریکایی به برتری هوایی در آسمان ایران، در تضاد است.

روزنامه «وال استریت ژورنال» نیز با اشاره به شدت گرفتن درگیری‌ها نوشت: با تشدید جنگ با ایران، آمریکا متحمل یک عقب‌نشینی و شکست دوچندان شده است.

در همین راستا، فرماندار ایالت مریلند آمریکا نیز با انتقاد از نبود شفافیت در کاخ سفید اعلام کرد: رئیس‌جمهور ایالات متحده هنوز به درستی توضیح نداده است که ما دقیقاً [در این جنگ] چه کار می‌کنیم.

از سوی دیگر، رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز به نقل از یک خلبان ارتش این رژیم در تشریح توانمندی نیروهای ایرانی نوشتند: ایرانی‌ها برای ما کمین می‌گذارند؛ آن‌ها خلاق هستند و ما باید آن‌ها را یاد بگیریم.

رسانه آمریکایی: تعدادی از خدمه بالگرد آمریکایی زخمی شدند

یک رسانه آمریکایی از زخمی شدن شماری از خدمه بالگردهایی خبر داد که در آسمان ایران هدف حمله قرار گرفتند.

کانال «سی‌بی‌اس نیوز» آمریکا ابعاد جدیدی از حادثه برای بالگرد ارتش این کشور را فاش کرد.

منابع خبری گزارش دادند که در پی آتش گشوده شده به سوی یکی از بالگردهایی که برای نجات خلبان هواپیمای اف-۱۵ آمریکا آمریکایی اعزام شده بود و روز جمعه در منطقه حضور داشت، تعدادی از خدمه و پرسنل این بالگرد زخمی شدند.

این بالگرد که در حال انجام عملیات جست‌وجو در ارتباط با حادثه جنگنده اف-۱۵ بود، هدف قرار گرفته و بر اساس گزارش‌های جدید، این حمله منجر به جراحت برخی از خدمه آن شده است.

از سوی دیگر، خبرگزاری آسوشیتدپرس آمریکا اعلام کرد که وزارت جنگ این کشور (پنتاگون) عملاً از محل مفقود شدن خلبان دوم جنگنده اف -۱۵ که سرنگون شد، اطلاعی ندارد.

براساس این گزارش، پنتاگون به کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان اطلاع داد که پس از سرنگونی جنگنده، وضعیت دومین نظامی مفقود شده همچنان نامشخص است.

رأی‌گیری شورای امنیت درباره تنگه هرمز دوباره به تعویق افتاد

رسانه های خبری اعلام کردند که نشست رأی‌گیری شورای امنیت در خصوص تنگه هرمز دوباره به تعویق افتاده است.

یک دیپلمات آگاه به این شبکه خبری گفت که نشست مربوط به رأی‌گیری درباره پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی بحرین درباره وضعیت تنگه هرمز برای بار دیگر به تعویق افتاده است.

هنوز جزئیات بیشتری از دلایل این تعویق مجدد و زمان جدید برگزاری این نشست منتشر نشده است.

رئیس جمهوری ترکیه بر مخالفت با تجاوز علیه ایران تاکید کرد

رئیس جمهوری ترکیه تأکید کرد که کشورش مخالف تجاوز به ایران است.

نهاد ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، بر مخالفت قاطع آنکارا با حملاتی که ایران را هدف قرار می‌دهند، تأکید کرد.

اردوغان خاطرنشان کرد که ترکیه برای جلوگیری از خروج جنگ آمریکا و تل آویو علیه ایران از کنترل، با تمامی طرف‌ها در ارتباط است.

رئیس جمهوری ترکیه هشدار داد که جنگ در ایران نباید به میدان نبرد جدیدی در بحران روسیه و اوکراین تبدیل شود.

وی بر لزوم صلح و ثبات برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها تأکید کرد.