۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۲۲

مسکو: حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران باید فورا متوقف شود

مسکو: حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران باید فورا متوقف شود

سخنگوی وزارت خارجه روسیه تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به نیروگاه اتمی بوشهر را به‌شدت محکوم و اعلام کرد: حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران باید فورا متوقف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز شنبه در سخنانی تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به نیروگاه اتمی بوشهر را محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این باره اعلام کرد: مسکو از گزارش‌ ها درباره حملات جدید به نیروگاه هسته‌ ای بوشهر در ایران ابراز نگرانی کرده و این اقدام را به‌ شدت محکوم می‌ کند.

«ماریا زاخارووا» اضافه کرد: ما این اقدام را که به تلفات انسانی منجر شده است به‌ شدت محکوم می‌ کنیم. حملات به تأسیسات هسته‌ای در ایران باید فوراً متوقف شود. وضعیت در نیروگاه بوشهر هرچه بیشتر به مرز خطر نزدیک می‌شود. حملات غیرقانونی به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران لکه ننگی پاک‌نشدنی بر اعتبار کسانی است که این موشک‌ها را هدایت می‌کنند. کسانی که به نیروگاه هسته‌ای بوشهر حمله کردند، اعتبار خود در حوزه عدم اشاعه هسته‌ای را کاملاً از بین بردند.

سازمان انرژی اتمی امروز شنبه ۱۵ فروردین پس از چهارمین حمله به تاسیسات اتمی بوشهر از سوی آمریکا و صهیونیست های اشغالگر، در حساب ایکس خود نوشت: محکومیت حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و پایان‌دادن به بی‌عملی در برابر آن، حداقل انتظار از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب مسئولیت‌های اساسنامه‌ای آن است. جمهوری‌ اسلامی ایران نیز صیانت از حقوق حاکمیتی هسته‌ای خود و بررسی دلایل این بی‌عملی از سوی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از مسیرهای حقوقی پیگیری می‌کند.

    نظرات

    • IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      اژانس انرژی اتمی،که معلوم نیست چیکار می کنه کاره خاصی انجام نمیده مسئولیت این حمله برعهده تجاوزگران و خوده اژانس انرژی اتمیه ،این کار نمونه یک جنایت جنگبه ،
    • IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      بهتره روسیه به جای نوازش اسرائیل کمی محکم تر برخورد کنه و این وحشی افسار گسیخته رو قبل از اینکه مرتکب فاجعه ی هسته ای در ایران بشه تهدید به تلافی کنه ، دیگه هرقدر اسرائیل رو لوس کردند کافیه
    • IR ۲۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      صدمه دیدن نیروگاه بوشهر معادل نابودی صنایع دریایی و آب شیرین کن های خلیج فارس خواهد بود. کشورهای عرب بجای دنبال کردن قطعنامه علیه ایران در سازمان ملل بر آمریکا فشار بیاورند تا جلو این سگ صهیونیست را بگیرد و از بروز یک فاجعه زیست محیطی جلوگیری کند.

