به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز شنبه در سخنانی تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به نیروگاه اتمی بوشهر را محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این باره اعلام کرد: مسکو از گزارش‌ ها درباره حملات جدید به نیروگاه هسته‌ ای بوشهر در ایران ابراز نگرانی کرده و این اقدام را به‌ شدت محکوم می‌ کند.

«ماریا زاخارووا» اضافه کرد: ما این اقدام را که به تلفات انسانی منجر شده است به‌ شدت محکوم می‌ کنیم. حملات به تأسیسات هسته‌ای در ایران باید فوراً متوقف شود. وضعیت در نیروگاه بوشهر هرچه بیشتر به مرز خطر نزدیک می‌شود. حملات غیرقانونی به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران لکه ننگی پاک‌نشدنی بر اعتبار کسانی است که این موشک‌ها را هدایت می‌کنند. کسانی که به نیروگاه هسته‌ای بوشهر حمله کردند، اعتبار خود در حوزه عدم اشاعه هسته‌ای را کاملاً از بین بردند.

سازمان انرژی اتمی امروز شنبه ۱۵ فروردین پس از چهارمین حمله به تاسیسات اتمی بوشهر از سوی آمریکا و صهیونیست های اشغالگر، در حساب ایکس خود نوشت: محکومیت حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و پایان‌دادن به بی‌عملی در برابر آن، حداقل انتظار از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب مسئولیت‌های اساسنامه‌ای آن است. جمهوری‌ اسلامی ایران نیز صیانت از حقوق حاکمیتی هسته‌ای خود و بررسی دلایل این بی‌عملی از سوی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از مسیرهای حقوقی پیگیری می‌کند.