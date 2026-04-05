به گزارش خبرگزاری مهر، تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که موجب اخلال در دریانوردی در تنگه هرمز شد موجب کمبود انواع سوخت در اروپا شده است.
محدودیت در تأمین سوخت جت در چهار فرودگاه مهم ایتالیا، از جمله میلان لیناته و ونیز، مقامهای هوانوردی و شرکتهای هواپیمایی را در آستانه سفرهای پرتقاضای بهاری با خطر اختلال در برخی پروازهای کوتاهبرد روبهرو کرده است.
شرکت «ایر بیپی ایتالیا» با صدور اطلاعیههای هوانوردی برای فرودگاههای بولونیا، میلان لیناته، ونیز مارکوپولو و ترویزو اعلام کرده است که دسترسی به سوخت جت تا ۹ آوریل ۲۰۲۶ محدود خواهد بود.
خبرگزاری آنسا گزارش داده که این محدودیتها از طریق نوتام به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ شده و اولویت سوخترسانی به پروازهای آمبولانس، پروازهای دولتی و پروازهای با مدت بیش از سه ساعت اختصاص یافته است.
بر اساس جزئیات منتشرشده، در فرودگاههای ونیز، ترویزو و بولونیا برای سایر پروازها که زمان پرواز آنها کمتر از سه ساعت است، سقف سوختگیری ۲ هزار لیتر برای هر هواپیما تعیین شده است.
در مورد فرودگاه ونیز حتی به خلبانان توصیه شده مقدار کافی سوخت را از فرودگاه مبدأ برای بخش بعدی پرواز محاسبه و تأمین کنند.
در فرودگاه میلان لیناته نیز محدودیتهایی اعلام شده، اما در گزارشهای منتشرشده از نوتام، سقف عددی مشخصی برای همه پروازها ذکر نشده و تنها آمده است که خدمات سوخترسانی برای شرکتهایی که بهصورت قراردادی از «ایر بیپی ایتالیا» سوخت دریافت میکنند، ممکن است با محدودیت مواجه شود. گروه سیو که فرودگاههای ونیز، ترویزو و ورونا را اداره میکند، ادعا کرده است که این محدودیتها فقط به یک تأمینکننده مربوط میشود و در این فرودگاهها عرضهکنندگان دیگری نیز فعال هستند.
خبرگزاری آنسا همچنین به نقل از رئیس سازمان هوانوردی غیرنظامی ایتالیا گزارش داده که مشکل فعلی به ترافیک سنگین دوره عید پاک مربوط است.
با این حال، نگرانیها درباره کمبود سوخت رو به افزایش است و شرکت رایانایر هشدار داده که اگر وضعیت فعلی تا ماه مه یا ژوئن ادامه یابد، خطر بروز مشکل در تأمین سوخت برخی فرودگاههای اروپایی را نمیتوان منتفی دانست.
