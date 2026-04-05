۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

قیمت بنزین در آمریکا به ۴ دلار رسید

سناتور دموکرات آمریکا می‌گوید میانگین قیمت بنزین در این کشور به ۴ دلار در هر گالن رسیده و تنش‌های نظامی با ایران عامل اصلی این جهش قیمتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، الیزابت وارن، سناتور دموکرات آمریکایی، با انتشار تصویری از داده‌های پایگاه GasBuddy در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که میانگین ملی قیمت بنزین در ایالات متحده به ۴ دلار در هر گالن رسیده است؛ رقمی که بالاترین سطح از ۸ آگوست ۲۰۲۲ به شمار می‌رود.

به گفته وارن، قیمت سوخت در فاصله اواخر فوریه تا پایان مارس افزایش قابل توجهی داشته است. بر اساس داده‌های GasBuddy، در این بازه زمانی قیمت بنزین به‌طور میانگین ۱.۰۵۹ دلار در هر گالن و قیمت گازوئیل ۱.۷۰۱ دلار افزایش یافته که بزرگ‌ترین رشد ماهانه ثبت‌شده در تاریخ این پایگاه داده محسوب می‌شود.

سناتور وارن این جهش قیمتی را به‌طور مستقیم به تجاوز نظامی آمریکا به ایران مرتبط دانسته و تأکید کرده است که تشدید تنش‌های نظامی با ایران فشار مستقیمی بر قیمت سوخت در بازار داخلی آمریکا وارد کرده است.

کد مطلب 6791973
محمدحسین سیف اللهی مقدم

