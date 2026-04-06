به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، جواد باقری رییس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت گفت: با توجه به شرایط پیش آمده و تعطیلی دانشگاه‌ها اما به لطف خدا قریب به ۵۰ هزار نفر در این دوره از جشنواره تاکنون ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: بر این اساس تا به امروز ۴۸ هزار و ۵۱ نفر در بخش‌های مختلف جشنواره ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۱ هزار و ۵۴۰ نفر دانشجو، دو هزار و ۹۰۵ نفر استاد و ۳۳ هزار و ۶۰۴ نفر کارمند هستند.

باقری تصریح گرد: این جشنواره در بخش‌های متنوعی از جمله آوایی، معارفی، هنری، ادبی، تولیدات رسانه‌ای و فناوری، نوآفرینی قرآنی، بخش ویژه، مطالعاتی و پژوهشی، تیمی، هوش مصنوعی و بین‌الملل برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با توجه به توانمندی‌ها و علایق خود در یک یا چند بخش ثبت‌نام کنند.