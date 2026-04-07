به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل در گزارشی به قدرت دفاعی ایران و حزب الله لبنان در مقابله با تجاوز آمریکایی- صهیونیستی اذعان کرد.

این رسانه صهیونیستی چنین نوشت: ارزیابی ارتش اسرائیل این است که ایران می‌تواند تا هر زمانی که جنگ ادامه پیدا کند، به شلیک موشک‌ هایش ادامه دهد.

گزارش این رسانه صهیونیستی اضافه می کند: ژنرال رافی میلو، (فرمانده جبهه شمالی) اذعان کرد که فاصله زیادی میان انتظارات پسا ۲۰۲۴ و توانمندی های کنونی حزب الله لبنان وجود دارد و بر این اساس، وی تخمین می زند که حزب الله هنوز هم بیش از یک هزار موشک بالستیک در اختیار دارد.

مطابق با این گزارش، فرمانده جبهه شمالی در اراضی اشغالی اذعان کرد که ارتش این رژیم در میزان خسارت به توانمندی های حزب الله در تهاجم زمینی به لبنان در سال ۲۰۲۴ اغراق کرده بود.

شاهد و گواه این اغراق، بازگشت حزب الله لبنان به حملات تلافی جویانه علیه این رژیم پس از تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران عنوان شده است.

گزارش مذکور ادامه می دهد: یک افسر ارشد نیروی هوایی (رژیم) اسرائیل برآورد می کند که ایران توانایی شلیک موشک های بالستیک به اسرائیل (سرزمین های اشغالی) مادامیکه جنگ ادامه داشته باشد را دارد.

همچنین این افسر ارشد تخمین زده است که تهران بیش از یک هزار موشک بالستیکی را که می توانند اراضی اشغالی را هدف قرار دهند، هنوز در اختیار دارد.

از سوی دیگر، ژنرال رافی میلو در دیدار با گروهی از شهرک نشینان پس از آنکه یک صهیونیست ۶۰ ساله بر اثر گلوله باران اشتباه ماه پیش از سوی ارتش این رژیم به هلاکت رسیده بود، گفت که از این رویداد عذرخواهی کرده و سپس اذعان کرد که این حادثه مرگبار «نمی بایست رخ می داد.»

به گزارش رسانه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل، این ژنرال صهیونیست پذیرفت که فاصله ای میان تخمین خسارت وارده بر توانمندی های حزب الله لبنان در تهاجم زمینی به لبنان در سال ۲۰۲۴ و توان کنونی این گروه در هدف قرار دادن مناطق شمالی در هفته های اخیر وجود دارد.

تایمز آو اسرائیل افزود: مطابق با اعلام ارتش اسرائیل، پس از حمله (رژیم) اسرائیل به ایران، حزب الله روزانه صدها موشک (به اراضی اشغالی) شلیک کرده است. اکثریت شلیک ها نیز بر نیروهای اسرائیلی فعال در جنوب لبنان متمرکز هستند؛ البته چند ده موشک نیز (از سوی حزب الله لبنان) به سوی اسرائیل (شهرک های صهیونیست نشین) شلیک می شوند.

ژنرال رافی میلو در دیدار با گروهی از شهرک نشینان در این باره گفت: بین اینکه ما چطور (عملیات) پیکان های شمالی را تمام کرده، آن را درک کرده و درباره آن تصور می کردیم با اینکه ناگهان متوجه توان (کنونی) حزب الله شدیم، فاصله زیادی وجود دارد.

گزارش مذکور در ادامه افزود که با اعلام گزارش هایی درباره خلع سلاح (ادعایی) حزب الله، رژیم صهیونیستی تخمین می زد که ۷۰ تا ۸۰ درصد از توان شلیک موشک از سوی حزب الله لبنان نابود شده بود؛ اما با آغاز تجاوز این رژیم در ماه گذشته میلادی، ارتش اشغالگران قدس متوجه شد که حزب الله هزاران موشک کوتاه برد همراه با صدها موشک برد بلند را در اختیار دارد؛ موضوعی که با تعداد ده ها هزار موشکی که حزب الله اکنون می توان به آن ها دست یابد فاصله بسیار زیادی دارد.