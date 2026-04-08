به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، عبدالرضا فولادوند؛ سرپرست مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، درباره ملاحظات آموزش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، تربیتی پایانی نوبت دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ برای دانشآموزان مدارس روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران، داوطلبان آزاد و همچنین متقاضیان ایجاد یا ترمیم سوابق تحصیلی در شاخههای نظری، فنیوحرفهای و کاردانش توضیحاتی ارائه کرد.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت دفاع از میهن در برابر تجاوز دشمنان آمریکایی و صهیونیستی، تأکید کرد: به منظور تناسب اقدامات اجرایی با برنامههای آموزشی مبتنی بر برنامه درسی و ارزشیابی پایانی سال تحصیلی جاری، لازم است ادارات کل آموزش و پرورش استانها با مدیریت ستادهای آزمون و همکاری سایر دستگاههای اجرایی، برنامهریزیهای لازم را در دستور کار قرار دهند.
وی تصریح کرد: بر این اساس، آموزشهای مجازی از روز شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ از سر گرفته شده و در صورت عادی شدن شرایط، کلاسهای حضوری نیز تشکیل خواهد شد. همچنین مدارس موظفاند با استفاده حداکثری از زمان پیشبینیشده، آموزش در تمامی پایههای دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم در شاخههای نظری، فنیوحرفهای و کاردانش را تا تاریخ ۷ خرداد ۱۴۰۵ تکمیل کرده و برنامه درسی هر پایه را به پایان برسانند.
سرپرست مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: ارزشیابی حضوری یا مجازی پیشرفت تحصیلی تربیتی پایانی نوبت دوم برای دروس داخلی، منطقهای یا استانی در تمامی پایهها و شاخههای تحصیلی مدارس روزانه، بزرگسالان، آموزش از راهدور، ایثارگران و داوطلبان آزاد از تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ آغاز میشود.
به گفته فولادوند، نتایج این ارزشیابیها نیز باید مطابق آییننامهها، شیوهنامههاو دستورالعملهای مربوط، در سامانههای دانشآموزی ثبت شود.
سرپرست مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: تصمیمگیری درباره نحوه برگزاری ارزشیابیها به صورت حضوری یا مجازی و نیز نحوه برگزاری ارزشیابی پایانی نوبت دوم پایه نهم دوره متوسطه اول، به شکل هماهنگ استانی، منطقهای یا مدرسهای، با توجه به مفاد آییننامههای آموزشی و ارزشیابی و شرایط هر استان، بر عهده ادارات کل آموزش و پرورش استانها خواهد بود.
فولادوند در ادامه خاطرنشان کرد: آزمونهای نهایی نیز حداقل ۱۵ روز پس از اعلام مراجع ذیربط مبنی بر اطمینان از برقراری امنیت و فراهم شدن شرایط لازم برای حضور دانشآموزان در حوزههای آزمون، برگزار خواهد شد. برنامه دقیق این آزمونها در زمان مقتضی و صرفاً از سوی مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش و از طریق ادارات کل آموزش و پرورش استانها و درگاه اطلاعرسانی وزارت آموزش و پرورش اعلام میشود.
سرپرست مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در پایان تصریح کرد: زمان ثبتنام متقاضیان ایجاد سابقه تحصیلی یا ترمیم نمره برای شرکت در آزمونهای نهایی نیز متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
