۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۰۱

گفت‌وگوی تلفنی سران ایران و ژاپن؛

پزشکیان: به دلیل سوابق آمریکا در خیانت به دیپلماسی به آنها بی‌اعتمادیم

رئیس جمهور در گفتگو با نخست‌وزیر ژاپن تاکید کرد: ایران به دلیل سوابق متعدد آمریکا در خیانت به دیپلماسی شدیدا به این کشور بی‌اعتماد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و سانائه تاکائچی نخست‌وزیر ژاپن، در گفت‌وگویی تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای به‌ویژه موضوع توقف جنگ غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت و گو کردند.

رئیس‌ جمهور در این گفت‌وگو با تشریح ابعاد مختلف تجاوز نظامی و جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران، بر بی‌اعتمادی شدید ایران به دولت آمریکا به دلیل سوابق‌ خیانت این کشور به دیپلماسی و تجاوز نظامی علیه ایران در میانه روند مذاکرات هسته‌ای تاکید کرد و افزود: تجاوز نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نقض فاحش منشور ملل متحد و قواعد حقوق بین‌الملل و مصداق جنایت جنگی بود.

پزشکیان با اشاره به رویکرد مسئولانه جمهوری اسلامی ایران در پذیرش آتش بس به‌عنوان زمینه‌ای برای توقف کامل جنگ و تثبیت صلح و امنیت پایدار در منطقه افزود: پذیرش آتش‌بس از سوی ایران بار دیگر مؤید جدیت جمهوری اسلامی ایران در توسل به دیپلماسی است و بر همین اساس کلیات طرح ۱۰ ماده‌ای خود را به‌عنوان مبنای برقراری آتش‌بس و خاتمه جنگ به طرف آمریکایی منتقل کرده است.

رئیس‌جمهور همچنین یادآور شد: ناامنی تحمیل شده در منطقه و تنگه هرمز نتیجه مستقیم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی است و تدابیر اتخاذ شده از سوی ایران بر اساس حقوق بین‌الملل و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده متجاوزان از این آبراهه برای حمله به ایران بوده است.

نخست‌وزیر ژاپن نیز در این گفت‌وگو ضمن ابراز تأسف از جان باختن مردم ایران و آسیب به تأسیسات غیرنظامی در جریان جنگ اخیر، بر ضرورت کاهش هرچه سریع‌تر تنش‌ها در منطقه تأکید کرد.

سانائه تاکائچی برقراری آتش‌بس و توقف جنگ را گامی مثبت ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که از طریق دیپلماسی زمینه برقراری صلح پایدار در منطقه فراهم شود.

هادی رضایی

    • IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      به آمریکاو اسراییل نمیشه توافق شون نمیشه اعتمادی کرد باید حواستون به چند چیز باشه.۱ امنیت رهبر ۲ اورانیوم که بدجور دنبالشن .۳ تنگه هرمز
    • IR ۲۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      رویه شده براشون: حق طبیعی و اولیه را از ایران میگیرن و در ازای دریافت همون حق مسلم یه حقی دیگه را از ایران سلب یا زیاده خواهی را تحمیل می کنند. همین آتش بس را ببینید، برای تجدید قوا فقط حقی که از ایران ضایع شده و بهش تجاوز شده و امکاناتش رو نابود کردن رو متوقف میکنن و در قبالش از ایران کلی عملکرد و امتیاز رو طلب میکنن. میگه نمیزنم باشه شما هم بگید نمیزنیم، دیگه باز کردن تنگه و چه و چه در قبال چه امتیازی داده شده؟ خوب که کمبود سوخت جبران شد و مهمات پر شد، باز روز از نو روزی از نو!! حالا ببینید!!
    • IR ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      خدا رو شکر . باید همیشه به آمریکای جنایتکار و منحوس و غرب وحشی اعتماد نکنی فراموش نکن

