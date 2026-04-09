خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: در حالی که هنوز یک روز از اعلام توافق آتش بس ۱۵ روزه بین ایران و آمریکا گذشته است ، بازی همیشگی واشنگتن شروع شده و شروع به شانه خالی کردن از زیر بار تعهدات اولیه کرده اند.
نخستوزیر پاکستان بهعنوان میانجی این توافق به صراحت اعلام کرد که «آتشبس فوری در همه مناطق، از جمله لبنان و دیگر جبههها، باید اجرا شود». این تاکید شفاف نشانهای از جدیت میانجیگری و تعهد طرفها به توقف درگیریها بود.
با این حال در کمتر از یک شبانهروز پس از اعلام توافق، نقضهای جدی رخ داد و نشان داد که طرف مقابل در عمل از تعهدات خود شانه خالی میکند.
رئیسجمهور آمریکا در سخنرانی خود به روشنی گفت که پیشنهاد ۱۰گانه ایران «پایهای قابل مذاکره» است و چارچوب اصلی مذاکرات باید بر اساس آن شکل گیرد. با این حال سخنان و واکنش های بعدی مقامات آمریکایی از جمله ترامپ نشان داد که بازی خطرناکی از سمت آن ها شروع شده است.
عدم پایبندی به بند اول پیشنهادی درباره آتشبس در لبنان شروع این نقض تعهد بود. این تعهد که شهباز شریف نیز آن را تأکید کرده و اجرای فوری آن را ضروری دانسته بود، به سرعت زیر پا گذاشته شد و حملات گسترده ای به نقاط مختلف لبنان از سوی رژیم صهیونیستی شکل گرفت.
ترامپ در مصاحبه با PBS بیان کرد که «حزبالله در توافقنامه گنجانده نشده است» و این امر آشکارا با توافق اولیه و اعلام میانجی پاکستان در تضاد است.
اما مهمترین مورد انکار حق ایران در غنیسازی است که در بند ششم چارچوب پیشنهادی ایران آمده است. سخنگوی کاخ سفید مدعی شد: ایرانیها در ابتدا یک طرح ۱۰ مادهای ارائه کردند که اصالتا غیرجدی و کاملا غیرقابل قبول بود. خطوط قرمز رئیسجمهور یعنی پایان دادن به غنیسازی ایران در خاک ایران تغییر نکرده است. این تصور که پرزیدنت ترامپ «فهرست آرزوهای ایران» را به عنوان یک توافق بپذیرد، کاملا مضحک است.
این در حالی است که درخبر اعلام آتش بس توسط ترامپ به صراحت بر مبنا قرار گرفتن طرح ۱۰ بندی ایران تاکید شده است.
این موضوع علاوه بر نقض توافق، نشان میدهد که آمریکا تلاش دارد محدودیتهایی تحمیلی و پیششرطهای جدید را وارد فرآیند کند، در حالی که توافق اولیه بر حفظ حقوق ایران در چارچوب فعالیتهای صلحآمیز تأکید داشت.
این نقضها حتی پیش از آغاز مذاکرات رسمی پایه مورد توافق برای مذاکرات را بهطور علنی تضعیف کرده و نشان میدهد که آتشبس دو هفتهای در معرض فروپاشی است.
پیام اصلی این رخدادها روشن است: آتشبس تنها زمانی ارزش واقعی خواهد داشت که همه طرفها از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به مفاد توافق پایبند باشند و هرگونه نقض، هزینههای ملموس و فوری برای متجاوز به دنبال داشته باشد.
در حقیقت بررسی روند ساعتهای اخیر پس از اعلام توافق اتشبس نشان می دهد آمریکا و رژیم صهیونیستی همان مشی همیشگی یعنی شانه خالی کردن از زیر بار تعهدات منجر به توافق را آغاز کرده اند و این مسئله بسیار خطرناکی است. با این روند هیچ دلیلی برای شرکت در مذاکرات روز شنبه در پاکستان وجود ندارد مگر اینکه ایران با قاطعیت طرف مقابل را به رعایت تعهدات پذیرفته شده وادار کند.
