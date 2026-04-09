تخصیص ۱۲۴ میلیون لیتر سوخت برای مکانیزاسیون کشاورزی آذربایجان غربی

محمد رضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: این میزان سوخت، که با هدف پشتیبانی از حدود ۵۵ هزار دستگاه تراکتور،یک هزار و ۶۰۰ دستگاه کمباین،۸ هزار و ۵۰۰ دستگاه دروگر،سه هزار و ۵۰۰ دستگاه تیلر و سایر ادوات خودگردان اختصاص یافته است، در سه فصل کاری پاییز، بهار و تابستان میان کشاورزان و فعالان این حوزه توزیع خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، با تشریح جزئیات این سهمیه، توضیح داد: تخصیص این میزان سوخت بر اساس ارزیابی سطح زیرکشت محصولات و نیازسنجی ساعات کاری مورد نیاز توسط کمیته ملی و فنی سامانه «سدف» صورت گرفته است.

وی همچنین تاکید کرد: برای رانندگان حرفه‌ای و دستگاه‌های فعال در شرکت‌های خدمات مکانیزاسیون، با رعایت دستورالعمل‌های مصوب، سوخت مازاد نیز در نظر گرفته خواهد شد.

اصغری در ادامه به اجرای طرح نوین رصد و پیمایش سوخت مصرفی دستگاه‌های تراکتور و کمباین با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و ماهواره‌ای اشاره کرد.

وی خاطرنشان‌کرد: این طرح که مرحله پایلوت آن با موفقیت بر روی ۳۲ دستگاه تراکتور عملیاتی شده است، پس از تصویب نهایی در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، به صورت عمومی برای متقاضیان داوطلب و کسانی که به دنبال سهمیه سوخت بیشتر هستند، آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از تمامی مالکین ماشین‌آلات خودگردان کشاورزی درخواست کرد تا نسبت به دریافت به‌موقع سهمیه سوخت دستگاه خود از فروشندگی‌های نفتی اقدام کرده و از موکول کردن این امر به ماه‌های آتی خودداری کنند.

وی یاد آورشد: این اقدام، تضمین‌کننده تداوم و روان‌سازی چرخه عملیات کشاورزی در استان خواهد بود.