گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و اسپانیا

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تقدیر از مواضع اصولی و شرافتمندانه دولت و مردم اسپانیا در مخالفت با تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران و محکومکردن جنایات جنگی ارتکابی علیه مردم ایران، تصریح کرد: مواضع ارزشمند اسپانیا در دفاع از حقوق بینالملل و ارزشهای انسانی مورد توجه و تمجید ملت ایران و جامعه بینالمللی قرار گرفت و هیچگاه فراموش نخواهد شد.
عراقچی ضمن تشریح جنایات جنگی ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی طی ۴۰ روز تجاوز نظامی آنها علیه ایران، بر مسئولیت همه کشورها برای محکومکردن این جنایات و مواخذه و مجازات جنایتکاران تاکید کرد.
عراقچی تاکید کرد: ایران در رویکردی مسئولانه، به مساعی جمیله میانجیگران برای برقراری آتشبس و توقف جنگ در خاورمیانه پاسخ مثبت داده است اما تحقق این امر مستلزم ایفای تعهدات از سوی آمریکا برای توقف جنگ و آتشافروزی رژیم صهیونیستی در لبنان میباشد.
وزیر خارجه اسپانیا حمایت از حقوق بینالملل و ارزشهای انسانی و مخالفت با جنگ را از مبانی اصولی سیاست خارجی اسپانی دانست و تاکید کرد اسپانیا از همان ابتدا بر غیر قانونی بودن حملات نظامی علیه ایران تاکید داشته است.
وزیر امور خارجه اسپانیا با ابراز خرسندی از اعلام آتشبس، ضرورت پایبندی همه طرفها به آتشبس و تمرکز بر مسیر دیپلماتیک برای بازگشت ثبات و امنیت پایدار در منطقه را خاطرنشان کرد.
نظر شما