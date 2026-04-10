به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شهباز شریف نخستوزیر پاکستان درباره مذاکرات تهران و واشنگتن در اسلام آباد گفت: هر دو طرف برای مذاکره آماده شدند از این بابت تشکر و قدردانی میکنم.
وی افزود: برای مهار شعلههای جنگ، فیلد مارشال عاصم منیر(رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح پاکستان) نقشی ایفا کرد که همواره در یادها خواهد ماند. توافق بر سر آتشبس موقت حاصل شده است، اما مرحله دشوار، دستیابی به آتشبس کامل است.
نخست وزیر پاکستان خاطرنشان کرد: برای موفقیت این مذاکرات، از مسلمانان میخواهیم دعا کنند تا جان انسانهای بیگناه حفظ شود و صلح برقرار گردد. در کشورهای خلیج فارس، اکنون بهجای جنگ، از صلح سخن گفته خواهد شد.
