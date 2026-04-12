قیمت نفت از ۱۴۰ دلار فراتر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری بلومبرگ امروز شنبه نوشت که یک رقابت جهانی جنون آمیزی برای تصاحب بشکههای نفت در بازار جهانی نفت وجود دارد.
این خبرگزاری افزود که تجار و پالایشگاههای نفت در سراسر جهان به شدت به دنبال محمولههای نفت خام موجود هستند، زیرا محمولههایی که قرار است در هفتههای آینده تحویل داده شوند، با قیمتهای بیسابقهای بیش از ۱۴۰ دلار در هر بشکه معامله شدهاند.
این خبرگزاری پیشبینی کرد که برخی از پالایشگاههای اروپایی مجبور خواهند شد رویکرد همتایان آسیایی خود را در پیش بگیرند و تولید را کاهش دهند، که این امر کمبود محصولات اساسی مانند دیزل و سوخت جت را تشدید خواهد کرد.
قیمت نفت در بحبوحه نگرانی سرمایهگذاران از عدم از سرگیری کامل عرضه خاورمیانه افزایش یافت، علاوه بر اینکه تردیدهای جدی در مورد پایداری آتشبس دو هفتهای بین آمریکا و ایران و ادامه محدودیتها بر تنگه هرمز وجود دارد.
