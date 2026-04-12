  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۲

آیین‌نامه حمایت از واحدهای آسیب‌دیده تدوین شد

آیین‌نامه حمایت از واحدهای آسیب‌دیده تدوین شد

رئیس بنیاد مسکن از تدوین آیین‌نامه‌ای جدید برای حمایت و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده خبر داد که به‌زودی در دولت بررسی و تصویب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر خواجه‌دلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از تدوین آیین‌نامه‌ای برای حمایت از مالکان واحدهای آسیب‌دیده از «جنگ تحمیلی سوم» خبر داد و گفت: این آیین‌نامه از سوی وزیر راه و شهرسازی تهیه و به دولت ارائه شده و به‌زودی به تصویب خواهد رسید.

وی افزود: بر اساس این طرح، میزان کمک‌های بلاعوض برای احداث و مقاوم‌سازی واحدهای آسیب‌دیده به‌صورت دقیق مشخص شده است؛ همچنین گزینه‌هایی مانند معاوضه زمین برای متقاضیانی که قصد جابه‌جایی دارند نیز در نظر گرفته شده است.

خواجه‌دلویی در پایان با بیان اینکه هدف از اجرای این آیین‌نامه تسریع در روند بازسازی است، خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف بازگشت هرچه سریع‌تر آسیب‌دیدگان به زندگی عادی در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6799095
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها