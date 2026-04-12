به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر خواجه‌دلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از تدوین آیین‌نامه‌ای برای حمایت از مالکان واحدهای آسیب‌دیده از «جنگ تحمیلی سوم» خبر داد و گفت: این آیین‌نامه از سوی وزیر راه و شهرسازی تهیه و به دولت ارائه شده و به‌زودی به تصویب خواهد رسید.

وی افزود: بر اساس این طرح، میزان کمک‌های بلاعوض برای احداث و مقاوم‌سازی واحدهای آسیب‌دیده به‌صورت دقیق مشخص شده است؛ همچنین گزینه‌هایی مانند معاوضه زمین برای متقاضیانی که قصد جابه‌جایی دارند نیز در نظر گرفته شده است.

خواجه‌دلویی در پایان با بیان اینکه هدف از اجرای این آیین‌نامه تسریع در روند بازسازی است، خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف بازگشت هرچه سریع‌تر آسیب‌دیدگان به زندگی عادی در دستور کار قرار دارد.