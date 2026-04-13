اهدای جایزه رهبر شهید در جشنواره تئاتر مقاومت؛ بخش جنگ رمضان اضافه شد

محمد کاظم‌تبار دبیر بیستمین جشنواره تئاتر مقاومت درباره روند برگزاری این دوره از جشنواره، به خبرنگار مهر گفت: از آغاز جنگ رمضان دبیرخانه بیستمین جشنواره تئاتر مقاومت کار خود را ادامه داد و جمع‌بندی بخش صحنه‌ای انجام شد اما چون درگیر جنگ تحمیلی بودیم و هنرمندان دغدغه و تقاضای زیادی داشتند، ما علیرغم بررسی و اعلام نتایج راهی را برای بخش صحنه‌ای با موضوع «جنگ رمضان» باز کردیم که پایان مهلت آن ۲۵ فروردین است.

وی ادامه داد: از طرفی به پاس وحدت مردم و به پاس رزم هنرمندان تئاتر در سنگر هنر، کتب نمایشنامه جشنواره را منتشر کردیم. هنرمندان تا ۲۵ فروردین مهلت دارند تا از روی کتب نمایشنامه ما که رایگان هم منتشر شده، طرح اجرایی ارائه داده و در این بخش شرکت کند.

کاظم‌تبار یادآور شد: علاوه بر گروه‌های معرفی‌شده به عنوان گروه‌های منتخب برای بازبینی، گروه‌های دیگر که جا مانده‌اند یا متن‌شان در اولویت شورای ما نبوده هم می‌توانند در مرحله بازبینی جشنواره شرکت کنند.

دبیر بیستمین جشنواره تئاتر مقاومت، در پایان تأکید کرد: در بخش صحنه‌ای و بخش سردار آسمانی جشنواره، اولویت موضوعی سیره زندگی رهبر شهید و عزیز انقلاب اسلامی را اضافه کردیم. مهمترین نکته این است که امسال علاوه بر تمام نکاتی که در بحث جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان مدنظر قرار دادیم، جایزه ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی را در نظر گرفته‌ایم که جزئیات آن به زودی اعلام می‌شود.