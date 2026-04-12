۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۵۶

تأکید اتحادیه اروپا بر دیپلماسی در مسائل ایران و آمریکا

اتحادیه اروپا پس از عدم موفقیت مذاکرات میان ایران و آمریکا که به دنبال کارشکنی‌ها و زیاده‌خواهی‌های نمایندگان واشنگتن روی داد، خواستار ادامه تلاش‌های دیپلماتیک شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری قطر، «انوار العنونی» سخنگوی امور خارجه اتحادیه اروپا امروز یکشنبه پس از عدم موفقیت مذاکرات میان ایران و آمریکا که به دنبال کارشکنی‌ها و زیاده‌خواهی‌های نمایندگان واشنگتن روی داد، گفت که دیپلماسی همچنان برای پرداختن به مسائل حل‌ نشده «ضروری» است.

این مقام اتحادیه اروپا سپس در ادامه بر نقش پاکستان در تلاش‌ های میانجیگرانه اش تاکید کرد و افزود که اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن طیف کاملی از منافع و نگرانی‌ های خود، با هماهنگی نزدیک با شرکای خود، در تلاش‌ های دیپلماتیک مشارکت خواهد کرد.

این در حالیست که با وجود حدود ۲۱ ساعت مذاکره و تلاش دیپلماتیک؛ زیاده خواهی های آمریکایی ها مانع رسیدن به توافق شد.

هیئت ایرانی در این ۲۱ ساعت مذاکره ممتد و پرفشار، ابتکار های مختلفی ارائه کرد، اما آمریکایی ها مانع پیشرفت مذاکرات شدند.

خبرها حکایت از آن دارد که مسئله‌های مختلفی از جمله موضوع تنگه هرمز و حقوق هسته ای و موضوعات دیگر از موارد اختلافی بوده است.

    IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      اتحادیه اروپا نوکر دست چندم امریکاست اصلا كاره ای نیست که هی زر میزند

